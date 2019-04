Để da căng bóng, bạn chẳng cần thứ gì ngoài 4 tips đơn giản sau

1. Dùng toner trước khi bôi kem dưỡng

Làn da sẽ hấp thụ dưỡng chất từ serum, kem dưỡng... hiệu quả hơn khi ở trạng thái ẩm, hấp thụ tốt hơn đồng nghĩa với việc da sẽ căng bóng, mướt mát hơn. Đó là lý do mà bạn rất nên dùng toner trước khi thoa các sản phẩm dưỡng nếu muốn có làn da bóng khỏe. Bước này vừa giúp làm sạch da kỹ càng hơn, loại bỏ cặn bẩn còn sót lại sau khi rửa mặt lại vừa cấp ẩm tức thì cho da, tạo điều kiện để dưỡng chất trong các sản phẩm sau đó thẩm thấu sâu hơn, nâng cao hiệu quả dưỡng da.

Bạn cũng có thể thay thế toner bằng nước xịt cấp ẩm. Hãy xịt lên da một cách hào phóng, sau đó dùng bông tẩy trang lau nhẹ để da chuyển từ trạng thái ướt sang ẩm và bôi serum/kem dưỡng ngay sau đó.

2. Massage kem dưỡng thật kỹ vào da

Nàng nào cũng dùng kem dưỡng nhưng không phải ai cũng chú trọng đến cách thoa kem. Có thể vì không chú ý, cũng có thể vì vội mà nhiều người thoa kem rất qua loa, bôi vài ba nhát rồi thôi. Tuy rằng các loại kem dưỡng chất lượng cao đều thấm nhanh nhưng để việc thoa kem phát huy tối đa hiệu quả, bạn nên dành ra 1, 2 phút để massage kem trên da. Thao tác massage không chỉ đơn thuần "đẩy" kem vào sâu trong da hơn mà còn kích thích tuần hoàn máu dưới da, khi được thực hiện đều đặn sẽ cải thiện vẻ hồng hào, rạng rỡ của da thấy rõ.

Thao tác massage cũng không hề phức tạp như bạn nghĩ. Bạn chỉ cần miết ngón tay theo chuyển động tròn và ghi nhớ luôn massage theo hướng từ giữa mặt ra hai bên, từ dưới lên trên để làm căng da, giảm chảy xệ.

3. Dùng sản phẩm tẩy da chết hóa học

Nếu bạn hỏi các bác sĩ da liễu rằng đâu là cách hiệu quả nhất để có làn da căng bóng, mịn mượt, dám chắc câu trả lời sẽ là dùng sản phẩm tẩy da chết hóa học. Đây là cách làm mịn da hiệu quả nhất mà bạn có thể nhận thấy sự khác biệt chỉ sau một vài lần dùng. Sở dĩ sản phẩm tẩy da chết hóa học quyền năng đến vậy là bởi nó tăng tốc độ tái tạo da, loại bỏ lớp da chết già cỗi trên bề mặt, hé lộ lớp da mới trẻ trung, bóng bẩy. Vậy nhưng không chỉ tác động lên bề mặt da, nó còn làm sạch sâu lỗ chân lông, giải quyết cặn bẩn, dầu thừa bít tắc trong lỗ chân lông từ đó loại bỏ mụn ẩn, trị và ngăn ngừa mụn, mang đến làn da mịn màng hơn.

4. Bổ sung vitamin C vào quy trình dưỡng da

Nhiều tín đồ skincare tìm đến serum vitamin C với mục đích chính là để làm mờ thâm, sáng da nhưng ngoài những chức năng nổi tiếng đó, vitamin C còn cải thiện vẻ rạng rỡ, bóng khỏe cho da, duy trì làn da trẻ trung và bảo vệ da khỏi các gốc tự do gây lão hóa. Bởi vậy, dùng thêm serum vitamin C chính là cách hiệu quả nhất để vừa làm da căng bóng lại vừa bảo vệ da, chống lão hóa. Cách dùng serum vitamin C được các bác sĩ da liễu ủng hộ là dùng trước kem chống nắng. Khi đó, bạn sẽ vừa nâng cao được hiệu quả chống nắng, bảo vệ da lại vừa được tận hưởng hàng loạt tác dụng kể trên, duy trì làn da khỏe đẹp dài lâu.

Theo Helino