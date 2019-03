Đây là 5 bước skincare mà chính các bác sĩ da liễu cũng thực hiện nghiêm chỉnh mỗi ngày

1. Dùng serum vitamin C

Quy trình chăm sóc da của một số bác sĩ da liễu nổi tiếng như: Sejal Shah, Joshua Zeichner hay Shari Marchbein tại New York không bao giờ thiếu vắng đi bước thoa serum vitamin C vào mỗi buổi sáng, trước khi dùng kem chống nắng. Bởi lẽ, serum vitamin C không chỉ đơn thuần là dưỡng da trắng hơn, xóa mờ các vết thâm do mụn, làm đều màu da mà chất chống oxy hóa như vitamin C còn giúp vô hiệu sự tấn công của các gốc tự do, cùng với kem chống nắng bảo vệ làn da tốt hơn dưới ánh mặt trời hay những tác động tiêu cực khác từ môi trường; như vậy, làn da cũng tránh được nguy cơ lão hóa sớm.

2. Dùng kem chống nắng kiêm dưỡng ẩm

Nếu là một người bận rộn và yêu thích quy trình chăm sóc da đơn giản, gọn nhẹ nhưng hiệu quả, các nàng có thể sắm cho mình 1 lọ kem chống nắng tích hợp luôn công dụng dưỡng ẩm để tiết kiệm thời gian vào mỗi buổi sáng. Đây cũng là cách mà nhiều bác sĩ lựa chọn để chăm sóc cho làn da của họ; chẳng hạn như Sejal Shah - bác sĩ da liễu tại New York: "Vào buổi sáng, tôi sẽ dùng thay đổi giữa hai loại sữa rửa mặt First Aid Beauty Face Cleanser và CeraVe Hydrating Cleanser, tiếp đó là serum vitamin C. Sau cùng là kem dưỡng ẩm có khả năng chống nắng".

3. Rửa mặt vào 2 buổi sáng – tối

Không chỉ đơn thuần là tẩy trang và rửa mặt vào buổi tối, sau một ngày dài makeup, tiếp xúc với khói bụi, chất ô nhiễm từ môi trường, các bác sĩ da liễu còn rất chú trọng đến việc rửa mặt vào buổi sáng. Lý do là bởi vào ban đêm, làn da vẫn tiết dầu thừa và độc tố, tiếp xúc với vi khuẩn trong không khí hay chăn gối, thậm chí còn tồn đọng những tàn dư chưa hấp thụ hết từ các sản phẩm skincare nên việc làm sạch da vào buổi sáng là vô cùng cần thiết. Và với các bác sĩ da liễu, họ luôn ưu tiên những loại sữa rửa mặt có công thức dịu nhẹ, lành tính với da để không làm ảnh hưởng đến lớp màng bảo vệ tự nhiên, chẳng hạn như Shari Marchbein, bác sĩ da liễu kiêm trợ lý giáo sư tại trường đại học New York thường dùng sữa rửa mặt Waterboost Micellar Gel Wash của Simple – thương hiệu vốn nổi tiếng với những sản phẩm hiệu quả, thân thiện với làn da.

4. Tẩy da chết

Làn da sẽ không ngừng tái tạo và để lại lớp tế bào già nua, xỉn màu khiến diện mạo trông mệt mỏi, thiếu sức sống hơn hẳn. Và việc tế bào chết tích tụ cũng ngăn cản làn da thẩm thấu dưỡng chất từ các bước chăm sóc da tiếp theo, lại dễ gây bít tắc lỗ chân lông khiến da nổi mụn. Vậy nên, các bác sĩ da liễu luôn đều đặn tẩy da chết cho làn da với tần suất 1 – 3 lần/tuần và không lạm dụng bước skincare này quá nhiều để tránh làn da bị bào mòn, trở nên yếu ớt, nhạy cảm hơn.

5. Dưỡng ẩm

Rất khó để các nàng có được làn da khỏe đẹp nếu không cung cấp đầy đủ độ ẩm cần thiết cho nó mỗi ngày. Và đây chính là lý do, các bác sĩ da liễu – những bậc thầy trong chuyện làm đẹp cũng không thể bỏ qua bước dưỡng ẩm vào mỗi buổi sáng – tối. Theo như bác sĩ da liễu Joshua Zeichner tại New York chia sẻ thì càng lớn tuổi, ông càng cảm nhận thấy làn da trở nên khô hơn, đặc biệt là vào mùa đông và cần được chăm sóc bằng loại kem dưỡng ẩm có kết cấu đặc, giàu dưỡng chất. Vì thế, nếu các nàng phải đối mặt với tình trạng da luôn khô căng và bong tróc, nhất khi vào mùa lạnh thì hãy thử đổi sang loại kem dưỡng đậm đặc, giàu dưỡng chất hơn xem. Bằng không, kem dưỡng ẩm mỏng nhẹ cũng sẽ là lựa chọn rất ổn, không gây nặng mặt, nhờn dính mà da vẫn ẩm mọng, căng tràn sức sống.

Nguồn: Allure

Theo Helino