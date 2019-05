Da đẹp đỉnh cao khi lỗ chân lông gần như vô hình, và đây là 4 cách giúp bạn hiện thực hóa giấc mơ đó

Mụn đầu đen và lỗ chân lông to, chỉ một trong hai dấu hiệu này hiện hữu trên gương mặt đã đủ khiến làn da của bớt đẹp đi vài phần. Trong đó, lỗ chân lông to bắt nguồn chủ yếu từ yếu tố di truyền và được coi là không thể thu nhỏ lại được. Tuy nhiên, bạn hoàn toàn có thể cải thiện về phần nhìn, tạo cảm giác như thể lỗ chân lông to chưa từng tồn tại với 4 giải pháp sau; và thú vị hơn, những tips này cũng giúp loại bỏ mụn đầu đen cực hiệu quả.

1. Dùng sản phẩm chứa retinol

Nhiệm vụ chính của retinol là đẩy nhanh quá trình tái tạo da, loại bỏ lớp tế bào già nua, xỉn màu và để lại làn da tươi mới. Điều này rất có ích trong việc xóa mụn, nốt thâm nám, cải thiện tình trạng da tối màu và ngăn ngừa các dấu hiệu lão hóa. Nhưng công dụng của retinol thì chưa dừng lại ở đó, sau một thời gian chăm chỉ dùng sản phẩm chứa retinol có công thức dịu nhẹ, với tỷ lệ retinol là 2%, biên tập viên Hannah Smith của chuyên trang làm đẹp nổi tiếng – The Klog nhận thấy làn da không chỉ mượt mà, căng khỏe hơn mà lỗ chân lông cũng nhỏ mịn đi hẳn. Để retinol không gây kích ứng hay khiến da nhạy cảm hơn, cô dùng với tần suất 2 lần/tuần và không bao giờ quên thoa kem chống nắng.

2. Dùng tẩy da chết hóa học (chứa AHA)

Tẩy da chết hóa học sẽ giúp loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa và những tế bào chết tích tụ, vì thế mà lỗ chân lông được giải phóng, mụn đầu đen không còn cơ hội trú chân và lỗ chân lông cũng nhỏ mịn hơn về phần nhìn. Hannah Smith thường dùng sản phẩm chứa AHA với công thức dịu nhẹ với tần suất 3 lần/tuần, và tránh những ngày dùng retinol để không khiến da bị kích ứng.

AHA cũng rất được việc trong khoản làm sáng da và ngăn ngừa mụn đầu trắng, mụn viêm nhưng để thành phần này làm tốt nhiệm vụ của mình mà không khiến da bị bào mòn, tổn thương, bạn nên dùng với tần suất vừa phải (2 – 3 lần/tuần như Hannah Smith) và đừng quên thoa kem dưỡng ẩm sau đó để làm dịu da, cũng như thoa kem chống nắng thật cẩn thận.

3. Dùng sản phẩm chứa niacinamide

Niacinamide cũng là thành phần khá phổ biến trong các sản phẩm skincare nhờ khả năng phục hồi, sửa chữa làn da tổn thương, xuống cấp và hỗ trợ chống lão hóa. Bên cạnh đó, với công dụng điều tiết bã nhờn, kích thích sản sinh collagen, niacinamide cũng có thể phù phép cho lỗ chân lông như thể "tàng hình" trên da bạn.

Hannah Smith cũng đã thử trải nghiệm công dụng của niacinamide bằng cách dùng cả sữa rửa mặt, serum và kem dưỡng ẩm chứa thành phần này. Và kết quả da đỡ dầu hơn, lỗ chân lông nhỏ mịn khiến cô vô cùng hài lòng.

4. Dùng dầu dưỡng

Hannah Smith từng có định kiến về dầu dưỡng và không nghĩ rằng mình sẽ dùng nó; tuy nhiên, trải nghiệm dùng dầu dưỡng của cô khá êm đẹp, không những da không nổi mụn mà Hannah còn nhận thấy lỗ chân lông trên da trông nhỏ hơn hẳn.

Và vì sao điều kỳ diệu này lại xảy ra? Dầu dưỡng có khả năng dưỡng ẩm rất tuyệt, từ đó da cũng bớt tiết dầu hẳn, không gây bít tắc và khiến lỗ chân lông trông lớn hơn. Bên cạnh đó, làn da khô ráp cũng là nguyên nhân khiến lỗ chân lông hiện hữu rõ hơn nhưng nếu được cấp ẩm đầy đủ (với dầu dưỡng), da dẻ không chỉ căng mịn mà có thể đạt đến cảnh giới "zoom" cận cũng khó thấy lỗ chân lông.

Nguồn: The Klog

Theo Helino