Da bạn có thể đang lão hóa nếu xuất hiện 1 trong 5 dấu hiệu sau, nhưng yên tâm là vẫn có cách xử trí

Kết quả mà các nàng mong muốn nhất sau khi đầu tư hàng tá sản phẩm chăm sóc da, nỗ lực skincare mỗi ngày chính là có được làn da mịn màng không tỳ vết và hơn thế là "trẻ mãi không già". Tuy nhiên vì lý do này khác, nhiều nàng không thể tránh khỏi viễn cảnh lão hóa sớm và thường chỉ nhận biết khi tình trạng đã trở nên trầm trọng hơn. Vậy làm thế nào để khi làn da chớm lão hóa, các nàng đã có thể nhận thấy và giải quyết tình trạng này kịp thời? Và sau đây, các bác sĩ da liễu sẽ chỉ rõ các nàng 5 dấu hiệu lão hóa sớm cùng cách chăm sóc để cải thiện làn da hiệu quả nhất.

1. Xuất hiện những nốt thâm nám đầu tiên

Tuổi tác càng lớn, "hậu quả của việc bỏ bê chăm sóc da bắt đầu hiện hữu trên gương mặt, và thường là những tổn thương do ánh nắng, như nốt thâm nám chẳng hạn", theo bác sĩ da liễu Dendy Engelman tại New York, Mỹ. Đôi khi, rất khó để phát hiện ra những nốt thâm nám đang nhen nhóm xuất hiện, trừ phi có sự can thiệp của bác sĩ da liễu. Và trước khi chúng lộ diện rõ rệt hơn trên da, các nàng có thể "xử đẹp" những nốt thâm nám bằng cách dùng sản phẩm chứa retinol để giúp kích thích tái tạo tế bào mới, giúp làn da phục hồi nhanh hơn khỏi những tổn thương: "Retinol sẽ xóa mờ các vết thâm, giúp lỗ chân lông khó nhìn thấy hơn và còn có thể giảm mụn", theo bác sĩ Engelman.

Nhưng chỉ điều trị các nốt thâm nám bằng retinol thôi chưa đủ, bạn còn phải bảo vệ da thật cẩn thận nữa: "Hãy dùng kem chống nắng có ghi chú broad-spectrum để chống chọi được cả tia UVA lẫn UVB, bảo vệ làn da của bạn khỏi sự tổn thương và ngăn chặn những dấu hiệu lão hóa xuất hiện thêm", theo bác sĩ da liễu David E. Bank tại New York. Thậm chí, ông còn nhấn mạnh thêm: "Kem chống nắng chính là sản phẩm chống lão hóa đỉnh nhất mà bạn có thể mua".

2. Làn da luôn trong tình trạng khô căng

Da khô có thể là kết quả của rất nhiều lỗi skincare nhưng cũng không thể loại trừ nguyên nhân là do làn da của bạn đã bắt đầu lão hóa. Và nếu thấy làn da luôn ở trong tình trạng khô căng, bong tróc hơn bình thường thì bạn cần nghiêm túc với việc dưỡng ẩm hằng ngày hơn. Hãy chọn cho mình loại kem dưỡng phù hợp với loại da, chất lượng tốt và nếu cần thiết, bạn nên bổ sung thêm serum hay chiều chuộng làn da với mặt nạ giấy để cấp ẩm dồi dào hơn cho da. Theo chuyên gia thẩm mỹ Ling Chan tại New York: "Mọi yếu tố xung quanh như: ánh nắng, gió, không khí điều hòa, máy sưởi… đều có thể lấy đi độ ẩm của làn da, thậm chí là việc rửa mặt bằng nước". Vậy nên, nếu các nàng muốn duy trì làn da trẻ lâu, căng tràn sức sống thì bước dưỡng ẩm đầy đủ cho da mỗi ngày là không thể thiếu.

3. Vài nếp nhăn li ti xuất hiện

Nếu như gương mặt của các nàng bắt đầu xuất hiện những nếp nhăn li ti thì không còn nghi ngờ gì nữa, làn da đã bắt đầu đối mắt với tình trạng lão hóa. Tất nhiên, vẫn có cách để "san phẳng" những nếp nhăn mới nhen nhóm xuất hiện trên gương mặt ấy, và bác sĩ David E. Bank đã đưa ra gợi ý rằng các nàng có thể thực hiện peel da (lột da hóa học) tại nhà. Tuy nhiên, phương pháp này cũng cần rất nhiều sự cẩn trọng khi thực hiện, và các nàng có thể tham khảo tại đây để quá trình lột da hóa học diễn ra an toàn, hiệu quả nhất. Ngoài ra, những sản phẩm chứa retinol cũng sẽ là những trợ thủ đắc lực giúp xóa mờ những nếp nhăn li ti trên gương mặt của các nàng.

4. Da xỉn màu

Có thể các nàng chưa biết nhưng khi "tuổi tác càng cao, tốc độ tái tạo tế bào da sẽ chậm hơn và thường để lại bề mặt da xỉn màu, kém mịn màng, mất đi độ tươi sáng, rạng rỡ vốn có", theo bác sĩ Engelman. Nhưng cách giải quyết thì cũng rất đơn giản thôi, bác sĩ Engelman đưa ra gợi ý rằng các nàng hãy "tẩy da chết đều đặn với sản phẩm chứa glycolic acid, bởi điều này sẽ giúp kích thích tái tạo da, và tình trạng xỉn màu, thô ráp sẽ không còn là vấn đề nữa!". Chính vì vậy, dù bận rộn đến đâu thì các nàng cũng cần tẩy da chết cho da với tần suất khoảng 1 – 2 lần mỗi tuần, có như vậy làn da mới thêm tươi sáng, khỏe mạnh và tránh được nguy cơ lão hóa tồi tệ hơn.

5. Đuôi mắt có vết chân chim

Theo bác sĩ da liễu Doris Day tại New York, Mỹ: "Dấu hiệu tuổi tác đầu tiên mà các bệnh nhân ngoài 20 tuổi của tôi đều nhận thấy chính là vết chân chim". Và giải pháp bác sĩ Doris muốn gợi ý cho những nàng đang lo lắng về những vết chân chim ở đuôi mắt chính là: "Trước nhất, bạn cần 1 cặp kính râm thật tốt để bảo vệ mắt khỏi ánh nắng; sau đó, sản phẩm chứa retinol sẽ giúp ích nhiều trong việc xóa mờ những vết chân chim".

Nếu các nàng lo ngại sản phẩm chứa retinol có thể gây kích ứng thì theo bác sĩ Egelman: "Bạn có thể tìm kiếm loại kem mắt chứa thành phần chống oxy hóa như idebenone chẳng hạn. Các gốc tự do từ ánh nắng, không khí ô nhiễm sẽ phá hủy collagen, elastin và ceramide mà làn da cần để duy trì độ căng mịn, đàn hồi. Và việc dùng kem mắt chứa chất chống oxy hóa mỗi ngày sẽ giúp bảo vệ và hồi phục làn da khỏi những tổn thương".

Nguồn: Allure

Theo Helino