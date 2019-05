Cứu chị em khỏi ngày nắng gắt gỏng chính là 4 màu trang phục nhìn thôi đã thấy mát lịm người này

Những gam màu tối có thể giúp người diện trông gầy hơn và trong nhiều trường hợp, vẻ ngoài sẽ được "nâng cấp" đến độ sang chảnh và huyền bí. Những gam màu chóe lọe như: đỏ, cam, vàng tươi thì lại giúp các chị em nổi bần bật giữa đám đông.

Tuy nhiên, vào những ngày nắng gắt gỏng thế này, những gam màu trên nên được cho vào danh sách đen vì chúng quá ngốt ngát và một số lại hấp thụ nhiệt, khiến người mặc thêm phần nóng bức, khó chịu. Thay vào đó, bạn hãy ưu ái những gam màu trang phục mát mẻ, hiền hòa như dưới đây.

1. Màu trắng

Màu trắng dịu dàng và tinh khôi nên dễ là gam màu đầu tiên chị em nghĩ đến trong những ngày nắng gắt. Đây cũng là lựa chọn giúp bạn hoàn thiện vẻ ngoài thanh lịch, sang trọng và yên tâm là không bao giờ lỗi mốt.

Khi diện gam màu trắng, bạn có thể áp dụng ngay công thức white-on-white dễ mặc và chắc chắn sẽ đẹp nhờ độ trendy không thể bàn cãi. Bên cạnh đó, sự kết hợp của item trắng với những gam màu nhẹ nhàng như: be, hồng pastel, xanh nhạt… sẽ lập tức mang đến cho bạn một set đồ khiến cả người diện lẫn người nhìn đều cảm thấy mát mẻ, nhẹ nhõm giữa những ngày hè khắc nghiệt.

2. Màu be

Vừa khéo, màu be không chỉ trong trẻo, dịu mát mà còn là gam màu "ngôi sao" của năm. Gam màu này cũng hợp với vạn người, dù bạn ở lứa tuổi nào, sở hữu nước da trắng hồng hay ngăm ngăm đều có thể diện đẹp. Trong trường hợp, bạn muốn "sang chảnh hóa" phong cách nhưng không dư dả lắm để mùa đồ hiệu, trang phục mang gam màu be sẽ là lựa chọn cực lý tưởng. Và nói đến đây, nếu bạn đang băn khoăn nên mặc gì trong bầu không khí nóng hừng hực này thì trang phục màu be chính là đáp án tuyệt vời.

3. Xanh bạc hà

Bên cạnh màu be, xanh bạc hà cũng lọt vào hạng mục những sắc màu hot nhất năm 2019 và đang được các cô nàng sành điệu diện nhiệt tình. Nhưng tuyệt vời nhất là khi ngắm nhìn những items mang gam màu xanh bạc hà, bạn sẽ quên luôn cái nóng và cảm thấy nhẹ nhõm, mát mẻ hơn.

Vừa sành điệu, vừa khiến chính mình và người đối diện cảm thấy ưng mắt thì bạn nên sắm cho mình ngay vài items mang gam màu xanh bạc hà để mùa hè nóng đến đâu, bạn cũng vượt qua êm đẹp.

4. Xanh biển nhạt

Cứ item liên quan đến biển cả là "tự động" mang đến cảm giác mát rượi, sảng khoái, chẳng hạn như họa tiết nhiệt đới hay gam màu xanh biển với sắc độ nhẹ nhàng. Nhưng ngoài sự mát mẻ, trang phục xanh biển nhạt còn rất thanh lịch, trẻ trung và mang đến cho bạn vẻ chuyên nghiệp để mặc đi chơi, hay đi làm cũng đều chuẩn không cần chỉnh.

5. Hồng pastel

Ngọt ngào, nữ tính và tươi tắn là những điểm sáng chúng ta đều phải công nhận ở gam màu hồng pastel. Nhưng đây cũng là màu sắc mát mắt vô cùng, tuyệt vời để diện trong những ngày nóng đỉnh điểm. Điều thú vị nữa của trang phục hồng pastel, đó là gam màu này sẽ mang đến cho bạn vẻ điệu đà nhưng hoàn toàn không sợ sến, lại hợp với mọi tông da và lứa tuổi.