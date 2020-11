Cuối năm nhuộm tóc tại nhà, thuộc 6 tip này tóc lên màu đẹp như ngoài tiệm

Cuối năm cũng là thời điểm các chị em bắt đầu rục rịch đổi tóc để có được diện mạo mới mẻ. Trong đó nhiều nàng chọn nhuộm tóc để có ngoại hình trẻ trung hút mắt hơn, và bên cạnh việc nhuộm tóc tại hàng, nhiều người lại chọn tự nhuộm tại nhà với những màu nhuộm phổ biến, có thể mua thuốc nhuộm ở siêu thị về để tự nhuộm. Đương nhiên việc nhuộm tóc ở nhà sẽ lích kích hơn ngoài hàng nhưng bù lại giá thành rẻ hơn, cũng không quá tốn thời gian chờ đợi. Và nếu muốn nhuộm tóc tại nhà đẹp nhất thì bạn nên nắm vững những lưu ý sau.



1. Không gội đầu trước khi nhuộm

Ngày trước khi nhuộm tóc tại nhà, bạn nhớ không gội đầu mà chỉ gội sau khi nhuộm, việc này sẽ giữ lại dầu và chất tiết trên da đầu, tạo thành lớp màng bảo vệ tự nhiên, hạn chế thuốc nhuộm làm hại da đầu. Hơn nữa, việc này cũng giúp thuốc nhuộm tóc thẩm thấu vào tóc dễ dàng hơn, màu tóc nhuộm sẽ giống màu tóc trên bao bì sản phẩm.

2. Chải tóc mượt mà trước khi nhuộm

Để tránh tình trạng tóc không đều màu, tóc phải mượt mà không có nút thắt, rối. Vì vậy trước khi nhuộm, bạn nên chải tóc cho đến khi tóc mượt mà, không còn nút thắt rối, giúp màu nhuộm thấm đều và lên màu mượt mà hơn.

3. Tích cực dưỡng tóc một tuần trước khi nhuộm

Thuốc nhuộm dù có sử dụng thành phần tốt đến đâu thì suy cho cùng nó vẫn là sản phẩm hóa học nên sẽ gây ra những tổn thương nhất định cho da đầu và tóc, vì vậy bạn nên bắt đầu chăm sóc tóc trước khi quyết định tự nhuộm tóc và sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc hiệu quả và chất lượng cao như mặt nạ ủ tóc. Tối thiểu bạn nên dành khoảng 1 tuần trước khi nhuộm để chăm sóc tóc, sử dụng những sản phẩm ủ, dưỡng để tóc mềm mượt và chất tóc mượt mà hơn. Điều này cũng giúp tóc không bị khô xơ, không đều màu sau khi nhuộm.

4. Chú ý đến nhiệt độ trong nhà

Khi nhuộm tóc, nhiệt độ trong nhà nên cao hơn 25 độ. Vào mùa Hè, khi nhuộm tóc tại nhà, nhiều người sẽ bật điều hòa, nhưng lưu ý không để nhiệt độ trong nhà quá lạnh, nếu nhiệt độ quá lạnh có thể khiến tóc khó lên màu như ý. Tốt nhất bạn nên duy trì nhiệt độ khoảng 25 – 27 độ.

5. Nhuộm chân tóc cuối cùng

Nhiệt độ của da đầu sẽ làm cho thuốc nhuộm thẩm thấu vào sợi tóc nhanh hơn, tốc độ lên màu cũng nhanh hơn. Do đó, nếu bạn nhuộm phần chân tóc trước thì màu của phần đỉnh đầu có thể nặng/tối màu hơn so với phần đuôi tóc. Vì lẽ đó, tốt nhất bạn nên bắt đầu nhuộm từ khoảng cách 3 cm so với chân tóc, trải đều thuốc nhuộm từ trên xuống dưới, cuối cùng mới quay lại thoa thuốc nhuộm vào phần chân tóc.

6. Kiểm tra sự kích ứng

Trước khi sử dụng thuốc nhuộm tóc, bạn đừng quên kiểm tra khả năng gây kích ứng của thuốc nhuộm bằng cách thoa thuốc nhuộm tóc lên mu bàn tay và đợi từ 15 đến 20 phút để xem thuốc có khiến da bị kích ứng hay không rồi mới nhuộm. Ngoài ra, bạn có thể thoa kem dưỡng da ở chân tóc và trên da đầu để tránh thuốc nhuộm tóc gây kích ứng da đầu.

Theo Phụ nữ VN