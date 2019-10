Cứ tiếp diễn những điều này mỗi ngày chỉ khiến nếp nhăn hình thành sớm hơn trên khuôn mặt

Quên đi việc bôi kem chống nắng trước khi ra đường có thể chính là nguyên nhân khiến làn da của bạn bị lão hóa sớm. Tuy nhiên, một số thói quen tưởng chừng như vô hại hàng ngày cũng có thể gây ra những tổn hại không nhỏ và trở thành nguyên nhân làm xuất hiện nếp nhăn sớm trên da mặt của bạn.

Dụi mắt

Vùng da xung quanh mắt vốn rất mỏng manh và dễ bị tổn thương nên việc chà xát thường xuyên có thể làm chúng bị kéo căng và giãn to ra, dẫn đến các nếp nhăn hình thành. Theo trang The Healthy, bác sĩ da liễu Sejal Shah cho biết, không chỉ hành động dụi mắt mà thói quen make up bằng bút kẻ mắt cũng có thể làm kéo xệ mí mắt của bạn xuống. Những thói quen này lặp đi lặp lại đều sẽ làm hình thành nếp nhăn xấu xí trên da.

Nheo mắt dưới ánh nắng chói chang

Khi đi ngoài ánh nắng chói chang hoặc tiếp xúc với màn hình máy tính, điện thoại ở mức sáng quá cao thì vùng cơ giữa hai chân mày và quanh mắt sẽ bị co lại, từ đó khiến làn da của bạn bị kéo nhăn xuống. Thời gian trôi qua, nếp nhăn sẽ ngày càng sâu hơn và rõ hơn. Vì vậy, nếu bạn thường xuyên phải nheo mắt mới có thể nhìn rõ thì hãy đi đo kính bởi đây là dấu hiệu cảnh báo các tật khúc xạ của mắt.

Đeo kính áp tròng

Việc đeo kính áp tròng không gây ra nếp nhăn nhưng cách chúng ta đưa kính vào tròng mắt lại vô tình kéo giãn đôi mắt của bạn. Thậm chí, nhiều người còn phải nhíu mày để đeo kính. Điều này lặp đi lặp lại hàng ngày sẽ tạo ra các nếp nhăn trên trán và vô tình khiến đôi mắt của bạn bị sụp xuống.

Ăn nhiều đường ngọt

Bánh ngọt, kẹo hay nước có ga đều có chứa đường và thực sự chúng không hề tốt cho làn da của bạn. Theo tiến sĩ Shah, lượng đường dư thừa trong cơ thể sẽ phá hỏng collagen và elastin, từ đó dẫn đến những nếp nhăn xấu xí trên da, khiến da chảy xệ.

Thiếu ngủ

Nếu bạn không duy trì cho bản thân một giấc ngủ đầy đủ thì làn da cũng sẽ chịu tác động không nhỏ. Trên tạp chí Sleep cho biết, thói quen ngủ không đủ giấc có thể làm ảnh hưởng đến các đặc điểm trên khuôn mặt như mắt, miệng và da, tạo quầng thâm xấu xí dưới mắt.

