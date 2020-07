Có 5 kiểu váy các sao Việt đang diện tới diện lui, bạn cứ sắm theo là mặc đẹp nguyên hè

Quanh năm ăn mặc cá tính mãi cũng chán, vậy hè đến bạn thử diện đầm váy xem sao. Đừng lo vẻ ngoài "thắm thơm" không hợp phong cách, vì nhiều kiểu váy thực sự khiến bạn trông sành điệu, cuốn hút hơn. Không tin thì cứ xem qua 5 kiểu váy kinh điển mùa hè mà sao Việt diện nhiều dưới đây, bạn sẽ muốn rục rịch sắm ít nhất một item đó chứ!



Váy hoa

Hè diện váy hoa thì bạn khỏi lo trượt một điểm trendy nào bởi những chiếc váy hoạ tiết nền nã giúp bạn trông nhẹ nhàng, nữ tính hơn, bất kì cô gái nào diện lên cũng xinh chứ không riêng gì các ngôi sao nổi tiếng. Như bạn biết thì váy hoa cũng có nhiều loại, có loại màu sắc trung tính, loại thì rực rỡ tươi tắn hơn, có kiểu váy hoa hai dây, váy cổ vuông, nói chung là đều đủ cả, nên bạn tha hồ mà chọn nhé, chắc chắn sẽ tìm được kiểu váy tôn dáng, hợp gu thôi.

Váy rộng bồng bềnh

Một chiếc váy phom rộng thế này cũng là lựa chọn lên đồ hay ho cho nhiều tín đồ lắm. Rồi bạn sẽ thấy không chỉ có váy ôm sát mới là chuẩn, mà những kiểu váy xoè phồng thùng thình cũng xịn mịn nhờ giúp che nhược điểm khéo vô cùng. Dù vòng 2 bạn có hơi "phì nhiêu" hay sở hữu đôi chân vòng kiềng, vân vân và mây mây, thì cứ diện item này, các điểm chưa hoàn hảo trên body sẽ mất trong một nốt nhạc đấy!

Váy hai dây

Ừ thì hè mà, sao có thể bỏ qua váy hai dây được chứ, nhất là khi item này dễ diện vô cùng, lại còn giúp bạn toát lên vẻ sexy, khoe được bờ vai thanh mảnh. Dịp nào tậu váy hai dây sang xịn, bắt mắt thì khó chứ thời gian này bạn lượn lờ nơi nào cũng dễ bắt gặp một "em" vì nhiều shop thời trang đều update váy hai dây với đủ mọi kiểu dáng, hoạ tiết xinh xẻo cho bạn lựa chọn rồi.

Váy khoét lưng

Nếu có ý định đi biển chơi trong hè, hay chỉ đơn giản là muốn xuống phố cho mát mẻ thì những chiếc váy khoét lưng chính là item bạn nên để sẵn trong tủ đồ. Các sao Việt cũng xúng xính váy khoét lưng nhiều lắm, và bạn nhìn xem, mỹ nhân nào cũng gợi cảm, quyến rũ điểm 10, chẳng cần mix đồ rườm rà gì hết, "tương" một chiếc váy hở lưng tôn dáng là outfit tự động ổn áp, "ra gì" ngay.

Váy cổ vuông

Không muốn diện váy hở vai vì sợ lộ khuyết điểm, cũng không muốn khoe lưng trần do ngại sexy, thì cũng chẳng sao, bạn vẫn còn một lựa chọn khác là sắm váy cổ vuông tay bồng như Trúc Anh, Hà Trúc. Dáng váy này vừa mang đến bạn vẻ ngọt ngào, trẻ trung, vừa che bắp tay to, lại còn phối được với mọi kiểu giày nên bạn diện lên là style thăng hạng. Suy cho cùng nếu không sắm thì hơi thiệt thòi so với chị em.

Theo Trí thức trẻ