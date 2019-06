Chuyên gia da liễu khuyên bạn đừng bỏ qua 6 điều này để da trẻ mãi cho dù ngấp nghé 40

Theo bác sĩ Ciraldo, người sáng lập "Dr.Loretta Skincare" khuyên rằng, sử dụng các sản phẩm dưỡng trắng và giảm nếp nhăn là vô cùng quan trọng, để ngăn cản các nếp nhăn sâu hay tàn nhang xuất hiện bởi các thay đổi vi mô như dư thừa sắc tố và mất collagen. Những thay đổi này bắt đầu từ những năm 20 tuổi, nhưng diễn ra rất chậm khiến bạn thường không nhận ra cho đến năm 30 và 40 tuổi. Đến thời điểm đó, sẽ khó khăn hơn rất nhiều để điều trị.

Dưới đây là 6 điều mà các chuyên gia da liễu khuyên bạn nên làm ngay từ bây giờ:

Làm quen với các loại serum chứa vitamin C

Vitamin C là một trong những nguyên liệu quan trọng nhất cần được sử dụng trong những năm 20, 30 tuổi, bởi nó giúp ngăn chặn các vết tàn nhang trước khi nó bắt đầu manh nha xuất hiện. Vitamin C là một chất làm trắng và săn chắc da đáng kinh ngạc, bởi nó làm tăng collagen, có khả năng chống oxi hóa và bảo vệ da khỏi tia UV. Sử dụng vào buổi sáng, trước bước dưỡng ẩm và kem chống nắng cho sự bảo vệ gấp đôi.

Tẩy tế bào chết 2 đến 3 lần 1 tuần

Da lão hóa nhanh còn có thể do bạn lười tẩy da chết, may mắn thay, tẩy da chết 2 đến 3 lần/ tuần có thể giúp giải quyết vấn đề, hoặc ít nhất là ngăn chặn 1 phần. Bạn nên chọn tẩy da chết hóa học thay vì vật lý, tránh các loại tẩy da chết có hạt scrub vì có thể làm tổn thương làn da mỏng manh. Bên cạnh đó, thường xuyên tẩy da chết giúp những sản phẩm dưỡng da khác (như là serum vitamin C của bạn) thẩm thấu tốt hơn!

Để kem chống nắng là bước trung tâm trong chu trình dưỡng da của bạn.

Nếu bạn chỉ sử dụng một loại sản phẩm chống lão hóa trong chu trình dưỡng da của bạn, thì đó nên là kem chống nắng. Chưa bao giờ là quá muộn để bắt đầu bảo vệ da khỏi tia UV bởi kem chống nắng chính là chìa khóa để níu giữ thanh xuân của bạn. Các bác sĩ da liễu khuyên bạn nên dùng sản phẩm chống nắng có chỉ số SPF 30 mỗi ngày (và lý tưởng nhất là suốt ngày) để giữ cho làn da tươi trẻ, và quan trọng nhất là an toàn.

Đừng quên các loại kem dưỡng ẩm và làm mềm

Theo thời gian, da bạn sẽ khô hơn, bong tróc và xỉn màu, có nghĩa là bạn phải có thói quen bảo vệ hàng rào dưỡng ẩm tự nhiên của da càng sớm càng tốt. Có một vài nguyên liệu dưỡng ẩm thực sự hiệu quả mà các chuyên gia da liễu luôn khuyên dùng: Natri hyaluronate - một dẫn xuất của axit hyaluronic. Đây cũng là một nguyên liệu tuyệt vời để giữ ẩm, làm chậm lão hoá và giảm nếp nhăn, và nó thực sự mang lại phép màu cho khu vực quanh mắt nhạy cảm và dễ có nếp nhăn sâu.

Kết hợp retinol vào chu trình của bạn

Giống như vitamin C nên được sử dụng vào buổi sáng, thì retinol nên được dùng vào ban đêm. Chuyên gia da liễu đồng ý rằng bạn nên bắt đầu sử dụng retinol chất lượng cao vào ban đêm từ năm bạn 20 tuổi, vì thành phần này sẽ bảo vệ da khỏi nếp nhăn và thúc đẩy sản sinh collagen. Retinol là một nguyên liệu khó bảo quản, nên hãy đảm bảo bạn chọn đúng loại sản phẩm được vận chuyển bằng những container đông lạnh, ánh sáng mờ, và đừng mở nó dưới ánh mặt trời. Ngoài ra, retinol có thể gây dị ứng, nên hãy bắt đầu bằng việc sử dụng nó 1 đến 2 lần 1 tuần, và theo dõi, sau đó mới sử dụng đều đặn mỗi ngày.

Chăm sóc da cả sáng và tối – và hãy nhớ, luôn luôn rửa sạch mặt bạn!

Giống như đánh răng vậy, chỉ dưỡng da 1 lần 1 ngày là không đủ. Bởi vì chăm sóc da ban ngày là để bảo vệ da bạn, còn chăm sóc da ban đêm là để chăm sóc và tái tạo lại nó. Thực hiện chu trình dưỡng da trước khi lên giường và sau khi tỉnh dậy là chìa khóa. Và bất kể bạn làm gì, hãy đảm bảo là bạn đã làm sạch da của mình, mỗi sáng và mỗi tối. Nếu bạn chỉ còn đủ năng lượng để làm 1 việc trước khi lên giường ngủ, hãy để việc đó là rửa sạch bụi bẩn và lớp makeup trên da bạn sau 1 ngày. Không rửa mặt đồng nghĩa với việc tích tụ độc tố, làm da xỉn màu và loang lổ, và thúc đẩy quá trình lão hoá diễn ra nhanh hơn. Thế nên là hãy bắt đầu từ đây!

Nguồn: Byrdie

Theo Helino