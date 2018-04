Chọn quần jeans chỉ cần chọn kiểu quần có đường may này, vòng 3 của bạn sẽ được nâng lên tức thì

Chắc hẳn bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn xuất hiện thật quyến rũ khi diện quần jeans với vòng 3 căng đầy gợi cảm. Nhiều người nghĩ chỉ quần jeans đắt tiền, cao cấp mới có khả năng tôn dáng nhưng thật ra bạn chỉ cần chú ý hơn đến một chi tiết khi chọn quần jeans để vòng 3 trông thu hút hơn, đó chính là "đường may ở túi sau".

Chính nhờ đường may nhỏ bé thường ít được mọi người chú ý tới nhưng nó lại góp phần tạo hiệu ứng nâng đẩy giúp vòng 3 thêm căng đầy, gợi cảm hơn. Các chuyên gia về thời trang khuyên bạn nên chọn những thiết kế quần jeans có túi sau nhấn thêm đường may ngang túi. Quần jeans có đường may như vậy kết hợp với túi quần kích cỡ vừa phải, thì dù vòng 3 của bạn có lép kẹp thì vẫn có cảm giác tròn đầy.

Nếu để ý kỹ thì bạn sẽ thấy có rất nhiều kiểu dáng đường may ở túi sau, ví dụ như dáng uốn lượn hay dáng chữ V... chính bởi thêm thắt đường may này mà vòng 3 của bạn thêm điểm nhấn giúp nâng mông một cách nhẹ nhàng, chủ yếu là nó đánh thức thị giác chứ nó không hẳn là tác động trực tiếp để nâng tối đa vòng 3 lên.

Sau tất cả những kỹ nghệ nâng mông như lựa chọn đủ kiểu quần jeans để có thể hỗ trợ tối đa vòng 3 cho người mặc, hay thậm chí còn dùng thêm phụ kiện nâng đẩy, độn vòng 3... thì chỉ một chi tiết rất nhỏ lại có thể hỗ trợ cải thiện vòng 3 một cách bất ngờ. Từ nay các nàng hãy nhớ chọn quần jeans thì để ý đến đường may phía túi sau để có thể mặc jeans tôn dáng vòng 3 nhất nhé.

Nguồn: Independent

Theo Helino