Choáng với sắc vóc tuổi 50 của Hoa hậu duy nhất ở Việt Nam không có người kế nhiệm

Giáng My sinh vào năm 1971 và được biết đến qua cuộc thi Hoa hậu Đền Hùng vào năm 1992. Thuở nhỏ, Giáng My cũng đã sở hữu nhiều nét thanh tú xinh xắn hơn người. Khi mà bước vào thời kỳ nở rộ, nhan sắc ấy càng khiến cho người khác phải say đắm.

Trải qua hơn 30 năm, có thể nói cuộc thi Hoa hậu mà Giáng My đăng quang đến nay vẫn chưa có người kế nhiệm. Hoa hậu Giáng My hiện nay cũng đã là một phụ nữ tuổi 48 hạnh phúc, vẫn giữ được vẻ đẹp trẻ trung, quyến rũ với làn da mịn màng không tì vết và thành đạt.

Trong chuyến du lịch biển mới đây, người đẹp U50 tiếp tục tung loạt ảnh chứng minh nhan sắc của chị. "Nóng quá - chỉ có em, biển xanh và cát trắng" - Giáng My viết.

Điểm được chú ý nhấy là body cực thon gọn của Hoa hậu đền Hùng chặt chém chẳng kém dàn mỹ nhân 8x, 9x.

Trước đó, trong những ngày cuối năm 2018, hoa hậu Giáng My khoe dáng vóc thon gọn với áo tắm một mảnh khi đi nghỉ dưỡng. Nhiều đàn em chắc chắn phải ghen tị với vẻ gợi cảm này của cô.

Không chỉ có dáng vóc đẹp, Giáng My còn trông nổi bật khi sở hữu làn da láng mịn, trắng như sứ.

Áo tắm hai mảnh giúp Giáng My khoe trọn đường cong gợi cảm ở tuổi U50, đặc biệt là vòng eo.

Nhìn bức hình ảnh, nhiều người chỉ cho rằng Giáng My mới ngoài 20.

Giáng My trông trẻ trung với trang phục đi biển đa sắc màu.

Hoa hậu Giáng My từng chia sẻ cô không có gì bí quyết, chỉ đơn giản bắt đầu từ bữa ăn để có thân hình thon thả, gương mặt thanh tú không gợn nếp nhăn. "Tôi luôn ăn tất cả những gì cơ thể lên tiếng đòi hỏi và thích nhưng quan trọng tôi có phương pháp hoàn toàn khác là chỉ ăn 50% dạ dày" - Giáng My chia sẻ.

Ngoài ra, mỹ nhân này cũng tiết lộ bí quyết giữ gìn sức khỏe của bản thân là tập 30 phút yoga tại nhà mỗi ngày giúp giảm stress, tạo giấc ngủ sâu và thường xuyên nhảy bachata, tập luyện các động tác ba lê. Cô cũng thường xuyên đi bộ thay vì đi thang máy để vận động.

