Chị em trên 25 tuổi cần nhớ ngay 7 lời khuyên chống lão hóa, giảm nếp nhăn từ bác sĩ da liễu

Bắt đầu từ tuổi 25, làn da của chúng ta cũng bước vào quá trình lão hóa. Lượng collagen và elastin dần suy giảm, khiến da dễ hình thành nếp nhăn, trở nên thô xạm, lỗ chân lông mở rộng… Lúc này đây các sản phẩm dưỡng da hay các phương pháp chăm sóc da của chúng ta cũng cần thay đổi, tập trung nhiều hơn vào việc giải quyết các vấn đề lão hóa. Vậy phải xây dựng chu trình dưỡng da ở tuổi 25 như thế nào thì không phải cô nàng nào cũng rõ?

Để xây dựng được chu trình dưỡng da hợp lý nhất từ tuổi 25 trở đi, bạn có thể tham khảo những lời khuyên đến từ bác sĩ da liễu Whitney Bowe dưới đây. Bác sĩ Bowe từng tốt nghiệp đại học Yale danh tiếng, cô hiện đang là chủ phòng khám Dr.WhitneyBowe (New York) đồng thời là tác giả của nhiều bài báo được đăng tải trên các trang báo lớn như Allure, Instyle, The New York Times, The Wall Street Journal…

Dưới đây là 6 lời khuyên của bác sĩ Bowe:

1. Dùng Toner dưỡng ẩm

"Do sự ảnh hưởng của hormone, stress, ô nhiễm môi trường, thói quen ăn uống hay sinh hoạt không điều độ… đều khiến cho độ ẩm của da giảm xuống, da cũng trở nên nhạy cảm, độ ẩm giảm mạnh, da dễ hình thành nếp nhăn lão hóa hơn" – cô Bowe chia sẻ. Lúc này đây bạn nên tìm đến những loại toner hay essence giàu thành phần dưỡng ẩm để bổ sung độ ẩm cần thiết cho da.

Sản phẩm gợi ý: Jurlique Activating Water Essence (giá gốc: 1,2 triệu đồng/150ml)

2. Tẩy da chết 2 lần/tuần

Theo cô Bowe "Tẩy da chết sẽ giúp loại bỏ lớp da chết già nua, thúc đẩy quá trình hình thành tế bào mới phát triển, bởi vậy bạn nên đều đặn tẩy tế da chết 2 lần/tuần để duy trì được làn da tươi sáng và khỏe mạnh nhất". Bạn có thể sử dụng các sản phẩm tẩy da chết vật lý (có chứa hạt scrub) hoặc tẩy da chết hóa học (có chứa AHA, BHA), tuy nhiên tối ưu nhất là các sản phẩm tẩy da chết dạng miếng pad. Bởi lẽ trong tẩy da chết dạng miếng pad đã có tẩm sẵn dung dịch tẩy da chết hóa học làm sạch sâu trong lỗ chân lông; miếng pad lại có thiết kế bông hơi sần giúp loại bỏ tế bào chết trên bề mặt da hiệu quả.

Sản phẩm gợi ý: DERMAdoctor Kakadu C™ Intensive Vitamin C Peel Pads with Ferulic Acid & Vitamin E (giá gốc: 1,7 triệu đồng/30 miếng)

3. Sử dụng vitamin C

Vitamin C được coi là hoạt chất dưỡng da kinh điển mà ai cũng cần, đặc biệt với làn da đang dần bước vào quá trình lão hóa. Khi bôi ngoài da, các phái sinh của vitamin C sẽ thúc đẩy da hình thành collagen, giảm thiểu các dấu hiệu lão hóa, đồng thời làm sáng và làm đều màu da. Bởi vậy trong chu trình dưỡng da ở tuổi 25, bạn đừng bao giờ bỏ qua các sản phẩm có chứa vitamin C.

Sản phẩm gợi ý: Drunk Elephant C-Firma Day Serum (giá gốc: 1,8 triệu đồng/30ml)

4. Làm quen với Retinoids

Bên cạnh Vitamin C, Retinoids cũng được coi là hoạt chất "vàng" trong việc ngăn ngừa và điều trị các dấu hiệu lão hóa. Dựa trên khả năng tác động trực tiếp vào quá trình tái tạo của da, thúc đẩy sự hình thành collagen, retinoids sẽ ngăn ngừa sự hình thành nếp ngăn, giảm thiểu lão hóa, đem lại làn da mịn màng, đều màu.

Sản phẩm gợi ý: Retinol Correxion Sensitive Night Cream (giá gốc: 530.000VNĐ/30ml)

5. Dưỡng mắt

Vùng da mắt vốn mỏng manh, nhạy cảm hơn những vùng da khác, vậy nên bạn cũng cần sử dụng sản phẩm chăm sóc chuyên biệt cho vùng da này. Theo cô Bowe chia sẻ: "Một số người có thể có vùng da mắt tối màu hoặc chảy xệ là da di truyền, vậy nhưng bạn vẫn có thể hạn chế điều này bằng cách sử dụng kem mắt 2 lần/ngày. Tập trung vào những loại có thành phần chứa hyaluronic acid có khả năng dưỡng ẩm, peptide giúp chống lão hóa và các chất chống oxy hóa khác". Trong trường hợp bạn có bọng mắt thì có thể chọn kem mắt chứa caffein có khả năng "thắt chặt các mạch máu dưới da và khiến da săn chắc hơn".

Sản phẩm gợi ý: Joanna Vargas Revitalizing Eye Cream (giá gốc: 1,7 triệu đồng/15ml)

6. Dùng kem chống nắng hàng ngày

Ánh nắng mặt trời không chỉ khiến da đen xạm, hình thành đốm nâu, vết nám mà còn khiến da nhanh lão hóa hơn, lỗ chân lông mở rộng, giảm sự đàn hồi, bởi vậy sử dụng kem chống nắng đều đặn hàng ngày là điều mà bạn không thể bỏ qua. Cũng theo cô Bowe: "Bạn nên chọn những loại kem chống nắng vật lý có chứa zinc oxide và titanium dioxide vì chúng có khả năng bảo vệ da tốt, chống lại những tác hại của tia UVA, UVB và các bước sóng xa là nguyên nhân gây lên đốm nâu hay nếp nhăn trên da".

Sản phẩm gợi ý: La Roche-Posay Anthelios XL Fluid (giá gốc: 750.000VNĐ/50ml)

7. Đắp mặt nạ dưỡng ẩm 1 lần/ tuần

Dưỡng ẩm sâu cũng là 1 trong những bí kíp hạn chế da lão hóa, khi da đủ ẩm, da sẽ trở nên căng mịn, lỗ chân lông se khít, da cũng dễ hấp thụ dưỡng chất từ các sản phẩm dưỡng hơn. Vì vậy bên cạnh chu trình dưỡng da hàng ngày, bạn cũng nên dành thời gian đắp mặt nạ dưỡng ẩm sâu 1 lần/tuần.

Sản phẩm gợi ý: Renee Rouleau Pure Radiance Creme Masque (giá gốc: 1,4 triệu đồng/50ml)

Nguồn: Allure

Theo Helino