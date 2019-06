Chị em mà quên thao tác nhỏ xíu này trước khi thoa kem chống nắng, hiệu quả chống lão hóa sẽ giảm hẳn

Không ai có thể phủ nhận, bước thoa kem chống nắng đóng vai trò to lớn đối với việc cải thiện và gìn giữ làn da. Ở thời điểm hiện tại, kem chống nắng sẽ bảo vệ làn da khỏi những vấn đề như: xỉn màu, mụn, cháy nắng… còn về lâu dài, da bạn sẽ không phải đối mặt với nguy cơ lão hóa sớm nhờ thói quen thoa kem chống nắng đều đặn, không kể ngày nắng hay âm u ngay từ khi còn trẻ.

Tuy nhiên, để kem chống nắng phát huy tối ưu công dụng bảo vệ da, bạn không chỉ bôi lên là xong mà còn phải chú ý đến rất nhiều điều, chẳng hạn như: bôi đủ lượng kem chống nắng, thoa lại sau khoảng 2 tiếng đồng hồ, thoa kem chống nắng rồi đợi khoảng 15 – 20 phút rồi mới ra khỏi nhà… và còn một lưu ý nữa mà chị em rất hay quên, khiến kem chống nắng giảm đi vài phần công hiệu, đó chính là thao tác: lắc đều trước khi dùng.

Chưa cần đợi các chuyên gia, bác sĩ da liễu lên tiếng, lời nhắc nhở "lắc kỹ trước khi dùng" luôn được in một cách chỉn chu trên bao bì của hầu hết các lọ kem chống nắng. Và chúng ta có thể ngầm hiểu, thao tác "lắc kỹ" kem chống nắng là vô cùng cần thiết; bằng không, nếu kem chống nắng chẳng thể phát huy được hết công dụng bảo vệ làn da thì chị em chỉ có thể tự tránh bản thân vì đã sơ sót.

Kem chống nắng thường có biểu tượng hay dòng hướng dẫn: "Shake well before use" (lắc kỹ trước khi dùng) được in trên bao bì sản phẩm.

Còn theo ý kiến của các chuyên gia, cụ thể là giáo sư Rigoberto Advincula tại trường đại học Case Western Reserve, bang Ohio, Mỹ cho rằng: "Kem chống nắng luôn chứa thành phần nhũ hóa giúp phần dầu và phần nước hợp thành một thể thay vì bị tách rời; và khi ấy, kem chống nắng sẽ thẩm thấu vào da dễ hơn chứ không chảy nhão hay loang lổ trên da"; điều này cũng đảm bảo, hiệu quả bảo vệ khỏi ánh mặt trời sẽ được trải đều trên bề mặt da thay vì chỗ được chống nắng, chỗ không. Tuy nhiên, giáo sư Rigoberto Advincula bổ sung thêm: "Chất nhũ hóa nhiều khi không ổn định, có thể gây tình trạng chia tách dầu – nước. Và để giải quyết điều này, bạn cần phải lắc kỹ kem chống nắng trước khi dùng".

Bác sĩ da liễu Leslie Baumann tại Florida, Mỹ cũng có lời khuyên dành cho các chị em, nhất là với những ai đang dùng kem chống nắng vật lý: "Kem chống nắng vật lý chứa các thành phần như: zinc oxide và titanium dioxide – chúng khá nặng, thường bị lắng xuống đáy lọ nên chỉ có thao tác lắc kỹ trước khi dùng mới giúp các thành phần trong kem chống nắng được phân bố đều"; và như thế, hiệu quả bảo vệ làn da mới được bảo toàn.

Đến đây, tầm quan trọng của việc lắc kỹ kem chống nắng trước khi dùng đã được khẳng định. Và nhiệm vụ của các chị em chính là duy trì thao tác này như một thói quen để làn da được bảo vệ trọn vẹn, công sức chăm sóc cũng không bị uổng phí.

Nguồn: Live Science, Allure

Theo Helino