Chị em có cả một mùa lạnh để xúng xính 5 kiểu chân váy xinh này, diện lên là sang hẳn con người

1. Chân váy len tăm

Mùa thu dịu dàng, mát rượi chính là khoảng thời gian để đồ len tăm tỏa sáng và chắc chắn, bạn sẽ không muốn bỏ qua cơ hội diện chân váy len tăm đâu! Lý do thì rất thuyết phục, chân váy len tăm mang một vẻ dịu dàng, nữ tính nhưng tuyệt nhiên không bánh bèo, sến sẩm; do đó phù hợp với mọi cá tính và gu ăn mặc. Chân váy len tăm nói chung đều mang kiểu dáng suông, phủ những gam màu hết sức tây và nhã nhặn như: trắng kem, be nhạt, nâu camel, cam đất… và bạn chỉ cần mix với chiếc áo sơ mi/blouse đơn giản hay áo thun trẻ trung là thế nào cũng có được set đồ thanh lịch và "chanh sả" hết biết.

2. Chân váy dài

Chân váy dài được dự đoán sẽ trở thành hot trend trong mùa thu năm nay. Nhưng nếu chẳng may, chân váy dài không gây sốt diện rộng, bạn cũng không nên ngó lơ item này khi mua sắm. Nói về độ nữ tính và duyên dáng, chân váy dài chắc chắn chiếm vị trí số 1 trong làng chân váy. Và với độ dài thướt tha, item này sẽ trở thành bảo bối của những cô nàng vốn tự ti với đôi chân đầy khuyết điểm của mình. Khi diện chân váy dài, bạn chỉ cần nhớ đúng thao tác sơ vin gọn gàng, kéo cạp cao một chút thì chẳng những không bị dìm dáng mà chiều cao còn được ăn gian thêm vài phân.

3. Chân váy kẻ

Phải có lý do thì chân váy kẻ mới "sống dai" đến vậy với thời gian đúng không các chị em? Và câu trả lời chính là nét vintage xen lẫn hiện đại vô cùng hút mắt của item này. Chân váy kẻ giúp set đồ của bạn trở nên nổi bật, trong khi chủ nhân của nó không hề phải "lao tâm khổ tứ" trong chuyện mix&match, chỉ nhẹ nhàng kết đôi với một chiếc áo trơn màu, tô điểm đôi giày tối giản, màu trung tính là xinh đẹp miễn bàn.

4. Chân váy denim

Nếu như chân váy dài là đệ nhất "yểu điệu thục nữ" thì danh hiệu "thánh hack tuổi" sẽ thuộc về chân váy denim. Diện chân váy denim lên mình, set đồ của bạn cũng xinh xắn, dễ thương lắm nhưng điều thú vị ở đây là vẻ ngoài còn toát lên nét bụi bặm, khỏe khoắn và trẻ trung nữa. Chân váy denim rất thân thiện, bạn vu vơ kết đôi với áo thun ngắn tay, dài tay, áo sơ mi/blouse, áo len tăm… thì cứ yên trí là có được set đồ đẹp mắt, sành điệu.

5. Chân váy đứng dáng

Nàng công sở nên tăm tia ngay mẫu váy với chất liệu vải dày dặn, phom dáng chỉnh tề và đứng đắn này. Bởi lẽ, khi kết hợp khéo léo với loạt kiểu áo công sở mùa thu, bạn sẽ có được set đồ đi làm chuẩn thanh lịch và chuyên nghiệp. Đừng quên ưu ái những lựa chọn mang gam màu trung tính, chúng rất dễ mix&match và có thể sang chảnh hóa phong cách trong vòng một nốt nhạc.

Theo Helino