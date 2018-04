Chỉ dùng hành tím với chanh thôi mà sẹo thâm ở chân xoá sạch không dấu vết!

1. Cách xóa sẹo thâm ở chân bằng hành tím

Không chỉ là loại gia vị được chị em yêu thích trong nấu nướng, hành tím còn được coi là “thần dược” xóa sẹo thâm ở chân nữa đấy! Khoa học đã chứng minh, trong hành tím có chứa vitamin A, C, E và hoạt chất quexitin giúp trị mụn, làm mờ sẹo, làm sáng da, loại bỏ tế bào chết và tái tạo da mới.

Bởi thế bạn chẳng cần tốn tiền mua kem trị sẹo hay tới các thẩm mỹ viện mà vẫn có thể xóa sẹo thâm ở chân ngay tại nhà với công thức rẻ tiền.

Nguyên liệu cần chuẩn bị

- 3 củ hành tím

- 3 muỗng cafe mật ong nguyên chất

Bạn cần hành tím và mật ong để tạo hỗn hợp mờ sẹo

Cách thực hiện

Bóc vỏ hành, rửa sạch, thái lát

Cho hành vào máy xay sinh tố xay nhuyễn

Trộn mật ong với hành vừa xay nhuyễn và dùng rây lọc nước cốt hành mật ong

Vệ sinh sạch vùng da bị sẹo và lau khô bằng khăn mềm. Rồi dùng bông gòn chấm nước thoa lên chỗ bị sẹo, giữ nguyên khoảng 20 phút.

Chăm chỉ áp dụng cách này những vết sẹo thâm sẽ lập tức biến mất. Áp dụng 3 lần/tuần nhé cả nhà!

- Một chút lưu ý nhỏ trong cách sử dụng mọi người nên nhớ:

Do hành có vị cay, tính nóng nên bạn chú ý không được để hỗn hợp hành trên da quá lâu, bởi có thể gây ra kích ứng, mẩn đỏ cho da, thậm chí làm da phồng rộp.

2. Cách xóa sẹo thâm ở chân bằng chanh tươi

Trong chanh có chất axit citric và một hàm lượng vitamin C cực kỳ lớn. Các chất này có chức năng tẩy sạch các tế bào da bị tổn thương, tái tạo tế bào mới, do đó đẩy lùi hiệu quả các vết thâm do mụn. Vì vậy sử dụng nước cốt chanh là một phương pháp cực kỳ hiệu quả và an toàn để xóa sẹo thâm ở chân.

Nguyên liệu cần chuẩn bị: 1 quả chanh

Cách làm:

- Sau khi mua chanh về bạn cắt đôi quả chanh, vắt lấy nước, loại bỏ hạt.

- Rửa sạch phần chân chứa sẹo thâm bằng nước ấm để loại bỏ tế bào chết và lỗ chân lông giãn nở.

- Thoa nước chanh lên vùng da đang có vết thâm, vết sẹo giữ trong vòng 30 phút.

Sau đó rửa sạch bằng nước ấm. Áp dụng cách này 2-3 lần/tuần, sau 2 tuần, bạn sẽ xóa sẹo thâm ở chân, tha hồ diện váy vóc.

Lưu ý: hãy pha loãng nước cốt chanh nếu bạn sở hữu một làn da nhạy cảm.

Với gợi ý này, hy vọng bạn sẽ xóa sẹo thâm ở chân nhanh chóng. Chúc các bạn thành công!

Theo Khám phá