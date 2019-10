Chẳng cần hàng hiệu, 5 mẹo rẻ bèo này cũng giúp cho bạn nhìn sang xịn hơn khi mặc đồ

Thêm thắt lưng

Phụ kiện thắt lưng tuy bé nhỏ nhưng lại giúp cho set đồ của bạn nhìn chỉn chu hơn. Nếu diện áo sơ mi hay áo phông cùng quần jeans, hãy chọn thêm chiếc thắt lưng cùng màu với giày, như vậy sẽ tạo sự ăn ý hơn cho set đồ. Hay đơn giản là nhấn nhá chiếc váy suông bằng chiếc thắt lưng cũng giúp cho set đồ nhìn thu hút hơn đấy.

Diện đồ Monochrome

Phong cách Monochrome luôn tạo sự sang chảnh hơn cho người mặc, những gam màu bạn nên chọn đó là đen, be, ghi hay nâu. V

Mặc "len chồng len"

Diện 1 set đồ len hay đơn giản là áo mix cùng chân váy/ quần len cũng rất thú vị phải không nào, nhưng set đồ len không chỉ ấm áp mà còn giúp nâng tầm phong cách. Đây là xu hướng mà các nàng công sở rất nên thử mùa Thu/Đông năm nay.

Nhấn nhá bằng đồ lụa trơn bóng

Chất liệu lụa bóng luôn mang đến cho bạn một sự sang trọng và thu hút nhất định. Dễ mặc nhất là áo sơ mi lụa bóng, với items này, mix cùng quần jeans hay quần vải đều đẹp. Tuy nhiên lưu ý đồ lụa bóng rất dễ làm bạn trông sến sẩm nếu quá tham phụ kiện hoặc mix cùng đồ nhiều màu sắc.

Khoác áo dáng dài ngoài blazer

Bạn sẽ có được vẻ ngoài như một quý cô người Pháp thanh lịch nếu học theo cách mix áo khoác dáng dài (trench coat) cùng blazer. Đợt lạnh sắp tới chính là thời điểm mà bạn có thể ứng dụng ngay set đồ nhìn rất "chanh sả" này.

Nguồn: Who What Where

Theo Helino