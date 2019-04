Chẳng cần cao siêu, cứ tránh 6 điều này là tóc bạn vừa hết nhanh bết vừa bồng bềnh

1. Thường xuyên đưa tay sờ lên tóc

Có thể do thói quen hoặc sở thích, nhiều cô nàng thường đưa tay lên vuốt tóc, mân mê lọn tóc không dưới vài chục lần một ngày. Hành động tưởng chừng vô hại này hóa ra lại là một trong những nguyên nhân khiến tóc bị bết nhanh hơn. Lý do là bởi khi bạn vuốt tóc, dầu tự nhiên từ móng tay sẽ di trú sang lọn tóc, lượng dầu này tuy rất nhỏ nhưng khi "tích tiểu thành đại" sẽ ít nhiều làm tóc trở nên bóng dầu hơn. Do đó, hãy sửa thói quen vô bổ này ngay và luôn nhé.

(Instagram @luce.soll)

2. Gội đầu quá thường xuyên

Khi thấy tóc đổ nhiều dầu, nhanh bết, phản xạ đầu tiên của chúng ta thường là gội đầu thường xuyên hơn, gội hằng ngày hoặc thậm chí là 2 lần/ngày. Tuy nhiên, mái tóc dường như lại muốn "trêu ngươi" chủ nhân, càng gội nhiều lại càng nhanh bết, tạo nên một cái vòng luẩn quẩn. Bạn cần biết rằng khi bạn gội đầu quá nhiều, da đầu sẽ bị mất độ ẩm tự nhiên, từ đó tự động tiết nhiều dầu hơn để cân bằng lại. Vậy là thay vì làm sạch dầu, bạn lại đang thúc ép tóc đổ nhiều dầu hơn. Những gì bạn nên làm là "huấn luyện" tóc trở lại trạng thái cân bằng bằng việc giãn số lần gội đầu, bắt đầu bằng việc gội cách ngày, sau đó giảm xuống còn 2 - 3 lần/tuần. Thời gian đầu tóc sẽ đổ nhiều dầu hơn nhưng khi đã quen với tần suất này, mái tóc nhất định sẽ hiền hòa và hợp tác với bạn hơn hẳn.

(Instagram @luce.soll)

3. Dùng dầu xả sai cách

Sứ mệnh của dầu xả là làm tóc mềm mượt, bóng bẩy hơn nhưng khi lạm dụng, đây lại trở thành nguyên nhân đầu bảng gây bết, xẹp tóc. Xuất phát từ suy nghĩ dùng càng nhiều dầu xả thì tóc càng mềm, ít rối, không ít cô nàng thường dùng lượng dầu xả đầy ắp cả lòng bàn tay, tệ hơn là thoa dầu xả cả vào chân tóc. Mái tóc sau đó quả có mượt thật nhưng mượt đến mức trơn tuột, bết bát, xẹp lép trông hết sức chán đời. Nếu bạn cũng đang "tham" dùng dầu xả như vậy, hãy kiềm chế hơn. Mỗi lần gội, bạn chỉ cần lượng dầu xả bằng một đồng xu và hãy nhớ chỉ thoa dầu xả vào thân - đuôi tóc cũng như thoa cách xa chân tóc ít nhất 5cm.

(Instagram @y_ar1492)

4. Chải tóc quá đà

Khi bạn chải tóc, dầu từ chân tóc sẽ được phân bổ đều lên thân tóc khiến mái tóc trở nên mềm mượt, óng ả hơn. Tuy nhiên, tréo ngoe là việc chải tóc cũng kích thích tóc sản sinh nhiều dầu hơn, từ đó nhanh bết hơn. Bởi vậy, dù có thích chải tóc đến mấy, bạn cũng chỉ nên dừng lại ở việc gỡ rối cho tóc và tiết chế thời gian chải tóc ở mức 1, 2 phút mỗi ngày mà thôi.

(Instagram @imkahye)

5. Lược chải tóc bẩn

Chà, có mỗi việc chải tóc cỏn con mà phát sinh nhiều vấn đề ghê. Ngoài việc chải tóc quá đà thì chải tóc với lược bẩn cũng là thủ phạm gây bết tóc mà bạn chẳng hề ngờ tới. Sau một thời gian lao động mà không được vệ sinh sạch sẽ, chiếc lược của bạn bất đắc dĩ trở thành nơi trú ngụ của rất nhiều bụi bẩn, dầu thừa, chưa kể còn "chứa chấp" cả một nhúm tóc rụng từ những lần chải trước đó nữa. Chải một chiếc lược bẩn như vậy mà tóc không nhanh bẩn, nhanh bết mới là lạ. Giờ thì bạn biết tầm quan trọng của việc vệ sinh lược chải tóc thường xuyên rồi đấy.

(Instagram @kimhyunjii_)

6. Không "detox" cho tóc

Nếu bạn thường xuyên sử dụng dầu gội khô cũng như các sản phẩm tạo kiểu tóc, nhiều khả năng là tóc bạn đang tích tụ rất nhiều cặn bẩn, dầu thừa mà việc xả tóc đơn thuần không thể rửa trôi hết được. Đây chính là một trong những nguyên nhân khiến bạn cảm thấy mái tóc của mình không sạch sẽ hoàn toàn, nhanh bết sau khi gội. Để khắc phục tình trạng này, hãy lên lịch "detox" cho tóc từ 2 - 4 lần/tháng với dầu gội làm sạch sâu chuyên dụng (có chữ "Clarifying" trên nhãn).

(Instagram @kimhyunjii_)

Nguồn: Cosmopolitan

Theo Helino