Càng lớn tuổi, quy trình skincare của bạn cần phải thay đổi những điều sau thì mới mong được "trẻ mãi không già"

Tuổi tác lớn dần, làn da cũng theo đó mà thay đổi với chiều hướng không mấy tích cực và đây là sự thật hiển nhiên chúng ta đều phải công nhận.

Điều này dẫn đến một nhiệm vụ, đó là ở mỗi ngưỡng tuổi khác nhau, bạn cần điều chỉnh lộ trình skincare mỗi ngày để giải quyết kịp thời các vấn đề về da, đảm bảo khi tuổi lớn hơn, bạn vẫn duy trì được nhan sắc trẻ trung, tươi tắn như thể "lão hóa ngược" hoặc chí ít, không bị rơi vào tình cảnh già trước tuổi.

Vậy làm thế nào để thay đổi quy trình skincare một cách sáng suốt? Dưới đây sẽ là câu trả lời dành cho bạn.

1. Dưới 30 tuổi

Cũng giống như cơ thể của bạn, làn da ở ngưỡng dưới 30 tuổi nhìn chung là khỏe mạnh, chưa phải đối mặt với nhiều vấn đề đáng lo ngại. Vì thế, nhiệm vụ chăm sóc da lúc này sẽ chú trọng đến việc cấp ẩm, nuôi dưỡng da thêm khỏe đẹp, mịn màng và bảo vệ da để phòng khi tuổi lớn hơn, da dễ lão hóa không phanh.

Theo đó, các bước chăm sóc da cần thiết ở ngưỡng tuổi này có thể rút gọn gồm: làm sạch 2 lần, dưỡng ẩm, tẩy da chết cho da thêm tươi sáng, mịn màng và quan trọng hàng đầu chính là thoa kem chống nắng.

2. Từ 30 - 40 tuổi

Lúc này, một số chức năng của làn da đã bắt đầu suy giảm và điển hình nhất chính là khả năng tự tái tạo da; hậu quả là da dẻ trở nên xỉn màu, thô ráp, lỗ chân lông lộ rõ hơn và tổng thể làn da trở nên già nua, thiếu sức sống. Bên cạnh đó, bác sĩ da liễu Neil Sadick, tại New York còn cảnh báo: "Đây cũng là khoảng thời gian mà các nếp nhăn xuất hiện rõ ràng hơn".

Vậy quy trình chăm sóc da ở ngưỡng tuổi này cần tập trung vào điều gì? Theo bác sĩ da liễu Neil Sadick: "Quy trình skincare ở tuổi 30 cần chú trọng đến bước tẩy da chết với sản phẩm chứa AHA, giúp loại bỏ đi các tế bào già nua, kích thích tái tạo lớp da mới tươi sáng, mịn màng và khỏe khoắn hơn. Bên cạnh đó, thoa kem chống nắng có chỉ số tối thiểu là SPF 30 là thao tác quan trọng, không thể thiếu để bảo vệ da mỗi ngày. Vào buổi tối, kem dưỡng ẩm và các sản phẩm chứa retinol sẽ giúp kích thích sản sinh collagen để ngăn nếp nhăn và tình trạng da chảy xệ".

Như thế, ngoài những bước skincare quen thuộc như tẩy da chết và thoa kem chống nắng thì ngoài 30 tuổi, bạn nên bổ sung sản phẩm chứa retinol vì đây vốn được coi là "thần dược" chống lão hóa, giúp ngăn chặn và xóa mờ hiệu quả những dấu hiệu tuổi tác như nếp nhăn, da chảy xệ hay thâm nám…

3. Từ 40 tuổi

"Bước sang tuổi 40, các nếp nhăn hằn sâu và những dấu hiệu lão hóa khác bắt đầu xuất hiện nhiều hơn như thâm nám, làn da bắt đầu chảy xệ, kém săn chắc", bác sĩ Neil Sadick chia sẻ. Vì lý do đó, quy trình chăm da của bạn nên chuyển hướng sang mục đích chữa trị, giải quyết triệt để các vấn đề tuổi tác.

Cụ thể là theo bác sĩ Neil Sadick: "Giải pháp cho làn da ở tuổi 40 chính là sử dụng retinol đều đặn trong quy trình dưỡng da mỗi ngày. Bên cạnh đó, bạn nên sử dụng thêm serum vitamin C để mang lại vẻ tươi sáng, sinh động hơn cho làn da và giúp làm mờ đi các vết thâm nám xuất hiện do ảnh hưởng của quá trình lão hóa". Tóm lại, nếu như trước kia, bạn chỉ dùng retinol với tần suất vừa phải thì khi ngoài 40 tuổi, việc dùng retinol đều đặn mỗi ngày và bổ sung serum vitamin C sẽ giúp giải quyết các vấn đề tuổi tác nhanh chóng, làn da cũng trở nên tươi trẻ, mịn màng hơn.

Cuối cùng, để serum vitamin C và retinol đạt hiệu quả tốt nhất, bạn nên dùng serum vitamin C vào buổi sáng và retinol vào buổi tối bởi retinol rất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời, còn chất chống oxy hóa vitamin C sẽ giúp bảo vệ làn da khỏi những tác động ngoại cảnh như ánh nắng, ô nhiễm môi trường…

Nguồn: The Klog

Theo Helino