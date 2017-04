Cách nào khiến Khởi My lúc nào cũng trẻ măng dù đứng bên chồng kém 4 tuổi

Ngày hôm qua, thông tin Khởi My bất ngờ đính hôn với Kelvin Khánh, kém cô 4 tuổi sau một thời gian hẹn hò đã gây xôn xao dư luận.

Lễ đính hôn gây xôn xao dư luận của Khởi My và Kelvin Khánh

Mặc dù hơn chồng tới tận 4 tuổi, nhưng nữ ca sĩ sinh năm 1990 vẫn vô cùng xứng đôi khi đứng bên chồng. Để giữ vẻ ngoài luôn trẻ trung, xinh đẹp, ca sĩ Khởi My cũng có những bí quyết của riêng mình.

Từng giảm nhanh chóng 10 kg cân nặng

Ăn kiêng và tập luyện là bí quyết giúp Khởi My có vóc dáng lý tưởng

Nếu không nói ra chắc chắn không phải ai cũng biết rằng Khởi My từng lên cân và đạt đỉnh điểm tới 59kg. Mặc dù không cảm thấy quá buồn phiền về cơ thể mình nhưng để tốt cho sức khỏe cũng như thuận tiện hơn trong cuộc sống, Khởi My đã quyết tâm giảm cân và cô cũng đạt được kết quả như ý: giảm hơn 10kg một cách nhanh chóng. Hiện tại, Khởi My duy trì trọng lượng cơ thể khỏe mạnh với vóc dáng hoàn hảo đáng mơ ước.

Để giảm cân, Khởi My từng phải trải qua một quá trình ăn kiêng và tập luyện vô cùng khắt khe.

Theo đó, thực đơn giảm cân của Khởi My được duy trì như sau:

Bữa sáng: Chọn thực phẩm giàu protein và chất xơ, tăng cường trái cây tươi ví dụ như 1 lát bánh mỳ, 1 cốc nước cam.

Bữa trưa: Cô ăn trưa muộn và chọn thực phẩm chứa ít calo để giữ cơ thể không bị đói. Ví dụ như nước trái cây, sinh tố.

Bữa tối: Thiên về các món ăn thanh đạm, không giàu mỡ ví dụ như một lát cá rán, 1/2 bát cơm, 1 bát rau củ hoặc salad.

Các nhóm thực phẩm Khởi My chọn để giảm cân

Thực đơn 1: Nhóm Protein

Gồm lòng đỏ trứng gà ta (mỗi lần chỉ ăn 1 quả), thịt gà, thịt bò bắp, thịt nạc thăn

Thực đơn 2: Cây họ đậu

Bao gồm đậu lăng, đậu đen, đậu nành, đậu Hà Lan…

Thực đơn 3: Rau củ

Thực đơn này bao gồm các loại rau, củ, quả. Chủ yếu là rau xà lách, măng tây

Theo thực dơn giảm cân này thì bạn có thể ăn bao nhiêu tùy thích các loại thức ăn trên. Nhưng nhớ là phải nấu nướng một cách đơn giản thôi. Không chiên xào gì hết, không nướng. Và ăn khoảng 3,4 bữa lại lặp lại thực đơn trên.

Ngoài bí quyết giảm cân bằng cách ăn uống, Khởi My còn luôn chăm chỉ tập luyện vũ đạo. Khởi My chia sẻ, những điệu nhảy giúp cô nhanh chóng đốt mỡ thừa ở vùng bụng, đùi và cánh tay. Đúng như vậy, nhảy là bài tập toàn thân khá hoàn hảo, không chỉ giúp chân, cơ đùi, cơ tay chắc khỏe mà còn kích hoạt các khớp nối xoay vòng nhịp nhàng.

Chế độ chăm sóc da

Luôn làm sạch da mặt

Khởi My luôn ý thực giữ làn da thật sạch

Khởi My chia sẻ do cô có làn da khá nhạy cảm với các thành phần chất tẩy nên việc tẩy trang khá nan giải. Nhưng My may mắn vì có một chuyên gia chăm sóc cho mình kỹ càng đến… từng milimet, là mẹ. Mẹ đã khuyên My dùng khăn giấy tẩy trang và nước ẩm để làm sạch da. Vì khăn giấy tẩy trang có tính tẩy dịu nhẹ và không gây kích ứng da, phù hợp với làn da nhạy cảm của My.

Làm sạch da bằng khăn giấy tẩy trang và nước ấm: Cách giữ làn da cho mịn màng của Khởi My cực kỳ đơn giản với một quy tắc duy nhất là luôn tẩy trang, làm sạch da thật kỹ trước khi ngủ.

Uống nhiều nước lọc và ăn nhiều trái cây

Chỉ "kết" những món có lợi cho làn da và vóc dáng: My thường uống nước lọc thay vì nước có ga. Ngoài ra, Khởi My giữ thói quen ăn thât nhiều trái cây ít ngọt.

Phong cách ăn mặc nhí nhảnh

Khởi My trẻ trung hơn rất nhiều so với tuổi 27 nhờ gương mặt nhỏ và vóc dáng thon gọn.

Cô chẳng khác nào nữ sinh trong mẫu áo dài trên sân khấu.

Khởi My luôn ưu tiên những chiếc váy ngắn ngang gối để khắc phục chiều cao không mấy nổi bật.

Hình ảnh như học sinh của nữ ca sĩ Vì sao trong bộ đồ yếm tinh nghịch.

Cách trang điểm và pose hình của cô nàng cũng khiến nhiều gái trẻ chào thua.

K.N (th)