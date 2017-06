Cách đắp mặt nạ dưa chuột làm trắng da hiệu quả

Bạn có biết rằng, trong quả dưa chuột có chứa đến 95% là nước, vitamin C, chất xơ… và nhiều loại khoáng chất như silica, kẽm, magiê. Vì thế, trong dưa chuột có những thành phần giúp da trắng khỏe và là một trong những ‘thần dược’ làm đẹp da cho nữ giới. Ngoài ra, dưa leo chứa rất ít năng lượng, dùng dưa leo trực tiếp lên da làm da mịn màng, giảm thiểu tàn nhang và nếp nhăn hiệu quả. Dưới cách đắp mặt nạ dưa chuột dưới đây da bạn sẽ trở nên trắng hồng đến bất ngờ.

Đắp mặt nạ dưa chuột giảm sưng mắt

Ảnh minh họa

Nhiều bạn có thoái quen ngủ nhiều hoặc hay khóc thì nên áp dụng bí quyết này ngay. Trong dưa leo chứa một số chất giúp vùng da của bạn nhanh chóng bị xẹp xuống ngay. Vì thế, đừng bao giờ bỏ qua bí quyết làm đẹp bằng dưa leo này nhé.

Mặt nạ dưa chuột có khả năng trị mụn hiệu quả

Những đốm mụn đỏ xấu xí ẩn trên da mặt của bạn sẽ là nguyên nhân khiến cho bạn cảm thấy tự ti khi tiếp xúc cùng mọi người. Chính vì thế, bạn nên sử dụng dưa chuột để trị mụn trên da ngay và liền nhé.

Ảnh minh họa

Dùng dưa chuột giã nhỏ hoặc cắt từng lát mỏng rồi đắp trực tiếp lên da mặt hoặc những vùng bị mụn trong vòng 15 đến 20 phút. Sau đó rửa sạch lại bằng nước sạch. Bạn cũng có thể thực hiện mặt nạ dưa leo trị mụn bằng cách cho 1 trái dưa leo, thêm vào lòng trắng trứng gà, 1 muỗng cà phê bột nghệ và nửa muỗng gừng. Tất cả cho vào máy xay xay nhuyễn. Sau đó thoa hỗn hợp này lên mặt, tránh vùng mắt và miệng. Đây là một trong những cách đắp mặt nạ dưa chuột tại nhà hiệu quả và an toàn.

Dưa chuột giúp da trắng hồng, mịn màng

Ảnh minh họa

Với một số dưỡng chất có trong dưa chuột sẽ giúp da bạn ngày càng trắng hồng, mịn màng đến bất ngờ.

Dùng dưa chuột ép lấy nước, nhỏ thêm vào giọt nước cốt chanh, trộn đều hỗn hợp. Dùng bông thấm dung dịch này thoa lên da mặt để từ 5 đến 10 phút. Sau đó, rửa mặt bằng nước ấm. Nếu bạn kiên trì theo cách đắp mặt nạ dưa chuột này thường xuyên da bạn sẽ trắng hồng, mịn màng và đẹp hơn rất nhiều.

Trị vết thâm hiệu quả

Ảnh minh họa

Dưa chuột có khả năng làm mờ vết thâm trên da rất an toàn và hiệu quả. Dùng nước ép dưa chuột pha cùng với nước hoa hồng, 1 tách nhỏ rượu trắng rồi trộn đều hỗn hợp lên. Dùng bông thấm hỗn hợp và thoa lên da, nhất là những vùng da bị sạm đen. Vết thâm do mụn, sẹo thâm thậm chí vết sưng do muỗi cắn cũng sẽ giảm bớt rất nhiều.

Có khả năng làm giảm quầng thâm trên mắt

Đối với những cô nàng hay thức khuya, vết quầng thâm trên mắt sẽ xuất hiện rất nhiều. Chính vì thế, việc áp dụng nước ép dưa chuột để làm mờ quầng thâm trên mắt rất hiệu quả. Bạn dùng một muỗng nước ép dưa leo trộn với 1 muỗng nước ép cà chua. Dùng bông thấm thoa lên vùng mắt, cẩn thận không để dính vào mắt. Sau đó để yên khoảng 15 phút và rửa sạch lại với nước mát. Bạn nên thường xuyên áp dụng bí quyết làm đẹp này đễ những quầng thâm trên mắt sẽ mau chóng biến mất sau vài lần thực hiện. Đây cũng là cách đắp mặt nạ dưa chuột tại nhà an toàn và hiệu quả đến bất ngờ.

Ảnh minh họa

Ngoài ra, để có được một làn da trắng hồng mịn màng, đẹp không tỳ vết bạn cần phải có một chế độ ăn uống hợp lý, bổ sung nhiều nước cho cơ thể và chăm chỉ luyện tập thể dục thể thao.

Hi vọng với những gợi ý trên của chúng tôi sẽ giúp cho các bạn biết thêm về cách đắp mặt nạ dưa chuột tại nhà giúp cho làn da luôn trắng hồng, mịn màng tự nhiên mà không phải tốn nhiều tiền và thời gian để đi làm đẹp. Chúc các bạn thành công!

Theo Phụ Nữ News