Bữa sáng giữ eo thon của Thanh Hằng

Tính chất công việc đòi hỏi siêu mẫu sinh năm 1983 luôn phải chú trọng giữ gìn vóc dáng, làn da. Bên cạnh thói quen đeo nịt bụng khi ngủ suốt nhiều năm, thời gian gần đây Thanh Hằng còn tập yoga và thêm nhiều món ăn healthy vào thực đơn hàng ngày.



Thanh Hằng từng áp dụng áp dụng phương pháp Ketox 7 ngày giúp thanh lọc cơ thể, giảm 4 kg mỡ.

Siêu mẫu chia sẻ bữa sáng gồm sữa chua Hy Lạp kèm hạt chia và nhiều loại trái cây tươi như kiwi, nho mẫu đơn, việt quất. So với sữa chua thông thường, sữa chua Hy Lạp (còn gọi là Greek yogurt, plain yogurt) đã được lọc bỏ phần nước trong khi lên men nên có độ sánh và mịn dẻo hơn. Việc này cũng giúp sữa chua có hàm lượng protein, canxi và chất béo tốt cao hơn so với sữa chua thông thường. Sữa chua Hy Lạp thường được khuyến khích thêm vào chế độ ăn tăng, giảm cân nhờ lượng protein dồi dào, từ đó giúp nhanh no cũng như no lâu và lợi cho việc xây dựng, duy trì cơ bắp.

Thanh Hằng chia sẻ bữa sáng lành mạnh.

Các loại trái cây tươi ăn kèm vừa giúp bữa sáng "ngon mắt, ngon miệng" lại cung cấp thêm năng lượng và nhiều loại vitamin, chất chống oxy hóa có lợi cho làn da, vóc dáng. Ngoài ăn kèm với trái cây tươi, sữa chua Hy Lạp còn được kết hợp cùng yến mạch, các loại hạt như hạnh nhân, hạt bí, óc chó, macca...

Thời gian gần đây Thanh Hằng chăm tập yoga, vào bếp nấu ăn cho bản thân và làm bánh tặng bạn bè.

Các bữa ăn khác trong ngày, Thanh Hằng cũng hạn chế tiêu thụ tinh bột kém lành mạnh và thay thế bằng nhóm carbs có giá trị dinh dưỡng cao hơn như hạt quinoa. Siêu mẫu 8X tiêu thụ nhiều thực phẩm giàu protein giúp nhanh no bụng và hỗ trợ quá trình tăng cơ giảm mỡ.

