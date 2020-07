Bộ "suit Jennie” đi đâu cũng gặp ở Vbiz lúc này: Lan Ngọc, Tóc Tiên đều diện, riêng MLee "sao y bản chính" cả kiểu tóc

Còn nhớ cách đây không lâu khi tham dự sự kiện khai trương cửa hàng pop up The Jentle Home hợp tác với Gentle Monster, cô nàng Jennie (Black Pink) đã khiến bao người thích thú khi diện bộ suit với áo bắt chéo lạ mắt. Thiết kế kín trước hở sau này cũng đồng thời thành item hot hit được bao người tìm mua theo. Ở Vbiz, nhiều mỹ nhân cũng đã nhanh chóng bắt trend, diện thiết kế lấy cảm hứng từ bộ cánh của Jennie.

Bộ cánh hay ho của Jennie khi tham dự sự kiện khai trương cửa hàng pop up The Jentle Home khiến bao người yêu thích và thi nhau tìm mua theo.

Đặc biệt là mẫu áo bắt vạt chéo lạ mắt, vừa cá tính lại gợi cảm, tôn lên vòng eo thon thả của mỹ nhân Black Pink.

Trong sự kiện mới đây, Ninh Dương Lan Ngọc cũng diện thiết kế áo bắt vạt chéo lạ mắt, nhưng thiết kế của cô là dáng áo không tay.

Tóc Tiên cũng đã nhanh chân diện một thiết kế hao hao. Nữ ca sĩ mix cùng túi cắp nách, đeo kính Gentle Monster thời thượng.

Hoa hậu khoe body đẹp chuẩn chỉnh trong bộ cánh có thiết kế mới lạ. Dù đụng hàng với Tóc Tiên nhưng Tiểu Vy chẳng hề kém cạnh về thần thái.

Dự sự kiện, Khánh Linh cũng diện bộ cánh tương tự. Cô mix cùng khuyên tai kim loại, đeo đồng hồ đơn giản, thanh lịch.

MLee cũng diện thiết kế này khi tham dự sự kiện. Có thể nhận ra cô còn để kiểu tóc nhuộm phần mái giống hình ảnh của Jennie trong MV How You Like That.

Từ tóc tai đến trang phục đều giống Jennie, có người đã lên tiếng hỏi có phải MLee đang để tóc giống Jennie hay không. Nữ ca sĩ đã nhanh chóng đáp trả cho rằng kiểu tóc này đã từng có rất nhiều người để chứ không chỉ mỗi Jennie.

Quả thực trước Jennie, đã từng có rất nhiều ngôi sao từng để kiểu tóc chỉ nhuộm riêng phần mái. Tuy nhiên MLee đã diện bộ cánh hao hao Jennie lại để tóc giống thì việc dân tình phỏng đoán cô "copy" hình ảnh của Jennie cũng là điều dễ hiểu.

Nhưng dù sao thì cả MLee lẫn Tóc Tiên, Tiểu Vy và Khánh Linh đều đã diện đẹp thiết kế này. Được bao cô nàng cùng diện, dự là trong thời gian tới những thiết kế bắt vạt chéo như này sẽ sớm thành item hot hit được bao người yêu thích. Được biết trang phục mà những mỹ nhân Vbiz đã diện là thiết kế đến từ thương hiệu Decos có giá khoảng 2.250 triệu đồng.

