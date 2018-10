Áo blazer không hề một màu, nhàm chán bởi có ít nhất 5 biến tấu để thỏa sức làm điệu

Nếu hỏi item nào được gọi tên nhiều nhất vào mỗi độ thu/đông thì ngoài áo trench coat, câu trả lời chỉ có thể là những chiếc áo blazer. Lý do mà mọi cô nàng sành mặc đều ưu ái blazer đến vậy là bởi chỉ cần khoác item này lên mình, vẻ ngoài của các nàng sẽ trở nên thanh lịch, trang nhã và thời thượng hơn hẳn. Và những chiếc áo blazer cũng không chỉ gói gọn trong mẫu áo trơn một màu đen – trắng, nhấn nhá đôi ba chiếc khuy cài mà trái lại, có ít nhất 5 biến tấu với kiểu dáng vô cùng trendy, cuốn hút để các nàng tha hồ làm điệu trong mùa thu/đông năm nay.

1. Áo blazer kẻ caro

Nếu mê mẩn những chiếc áo blazer nhưng sợ mặc lên hơi già dặn và nghiêm túc thì các nàng hãy thử sắm cho mình 1 chiếc blazer kẻ xem! Bởi lẽ, kẻ caro vốn được coi là họa tiết có khả năng "hack" tuổi siêu đỉnh, chỉ cần diện lên là vẻ ngoài đã trẻ trung hơn hẳn và quan trọng, họa tiết này lúc nào cũng sành điệu và chuẩn mốt. Diện blazer kẻ, các nàng cũng không cần mix&match cầu kỳ bởi item này vốn đã rất hút mắt; chỉ diện cùng những món đồ tối giản thôi cũng đủ sức tạo nên tổng thể đẹp mắt và thời thượng.

2. Áo blazer màu be

Sẽ là một thiếu sót cực lớn nếu danh sách những chiếc blazer hot nhất mùa thu/đông năm nay không có sự góp mặt của áo blazer tông màu be. Lý do cũng bởi item này đang xuất hiện dày đặc trong những tấm hình sống ảo của rất nhiều quý cô Hàn Quốc – những cô nàng được coi là sành mốt và thường dẫn đầu các xu hướng. Áo blazer màu be không những dễ mặc, phù hợp với mọi tông da mà còn mang đến vẻ ngoài nền nã, sang trọng cho người diện. Và để diện item này hoàn hảo nhất, các nàng hãy mặc bên trong một chiếc áo trắng giúp tôn lên trọn vẹn nét trang nhã, thanh lịch vốn có của chiếc áo "hot hit" này.

3. Áo blazer 2 hàng khuy

Item này chính là minh chứng rõ nhất rằng chỉ cần một chút thay đổi ở những chiếc khuy áo thôi cũng đủ để nâng tầm 1 món thời trang. Và các nàng thấy đấy, chỉ với hai hàng khuy song song mà chiếc áo blazer bỗng trở nên sang chảnh và "quý tộc" hơn hẳn. Vì vậy, nếu các nàng đang tìm kiếm một chiếc áo khoác thật đẳng cấp, giúp hô biến vẻ ngoài thêm sang trọng thì áo blazer với 2 hàng khuy sẽ là lựa chọn không thể hoàn hảo hơn.

4. Blazer sắc màu

Những chiếc áo blazer hoàn toàn không chỉ gói gọn trong những gam màu kinh điển như: đen, trắng, be… mà còn biến hóa với rất nhiều màu sắc thú vị khác. Để rồi khi diện lên mình những chiếc blazer màu mè, vẻ ngoài của các nàng không những trở nên trẻ trung, sành điệu mà còn nổi bật hơn hẳn. Và chừng đấy lý do thôi cũng đủ để các nàng ghi tên ngay áo blazer màu mè vào danh sánh các món đồ cần sắm trong mùa thu/đông năm nay rồi!

5. Blazer cách điệu

Nếu như những chiếc blazer trên đều mang kiểu dáng cơ bản, có chăng chỉ là thay đổi ở họa tiết, màu sắc thôi thì blazer cách điệu lại mới mẻ và phá cách hơn đôi chút; có thể kể tên một loạt những biến tấu như: thắt eo, dáng lửng hay tay bồng… Và nếu các nàng sắm đủ những mẫu blazer cách điệu dưới đây thì dù diện blazer suốt cả mùa lạnh sắp tới, vẻ ngoài của các nàng cũng sẽ luôn mới mẻ, thú vị và đặc biệt là vô cùng thời thượng.