9 tác dụng tuyệt vời khiến giấm táo được gọi là thần dược làm đẹp

1. Điều trị mụn trứng cá

Alexis Wolfer, người sáng lập ra The Beauty Bean và tác giả của The Recipe for Radiance: Khám phá những bí mật hay nhất trong nhà bếp của bạn, cho biết giấm táo sẽ làm giảm mụn.

"Giấm táo hữu hiệu tuyệt vời cho mụn trứng cá! Nó giúp tiêu diệt vi khuẩn, giảm viêm và giúp ngăn ngừa mụn. Nhưng do giấm táo có mùi, do đó, hãy sử dụng nó vừa phải hoặc vào ban đêm,"- Cô nói.

Nhưng bạn nên pha loãng giấm táo với nước trước khi sử dụng trực tiếp vào khuôn mặt của bạn. Lý do là bởi giấm táo hoạt động rất mạnh mẽ và có thể gây bỏng.

2. Điều trị gàu

Jewel, một blogger làm đẹp của Canada, tiết lộ một trong những lợi ích đáng ngạc nhiên nhất của rượu hay giấm làm từ táo trong hướng dẫn YouTube của cô: Nó có thể được sử dụng như một phương thuốc tự nhiên cho gàu và da đầu ngứa, khô, và làm trơn mượt tóc.

Wolfer nói rằng, "Nếu bạn bị gàu nặng, hãy sử dụng giấm táo pha loãng bôi lên da đầu của bạn hàng đêm trước khi đi ngủ. Rửa sạch vào buổi sáng. Nó sẽ giúp cân bằng dầu trên da đầu bạn và cho mái tóc khỏe mạnh hơn.

3. Detox

Một bồn tắm pha giấm táo như một "giải độc tổng thể tuyệt vời và giảm đau nhức cơ bắp và mang lại sức khỏe tốt". Tuy nhiên, Wolfer cảnh báo chúng ta không được quá tay khi sử dụng giấm táo vì có thể gây tổn hại cho làn da mỏng.

4. Tự làm mặt nạ

Chuyên gia làm đẹp Courtney Corvan tiết lộ bí quyết làm mặt nạ dấm táo thú vị đơn giản, có thể tự chế ngay ở nhà: Giấm táo kết hợp với đất sét tạo nên hỗn hợp giúp da rạng rỡ chỉ trong 20 phút.

"Tôi làm mặt nạ này khi rảnh. Nó ngay lập tức có thể khiến làn da của bạn đỏ hơn vì lưu lượng máu tăng lên, vì vậy đừng lo lắng nếu da bạn đỏ ngay lập tức sau đó. Chờ da dịu bớt, có thời gian lắng xuống, và nó sẽ rạng rỡ hơn.”

5. Mặt nạ tóc

Giấm táo có thể chữa tóc khô và hư hỏng tóc. Dầu dừa trộn mật ong, giấm táo tạo thành hỗn hợp mask hoàn hảo. Giấm táo giúp cân bằng độ pH của tóc, tạo thành sản phẩm đóng lớp biểu bì giúp tóc bóng mượt.

Wolfer giải thích, "Giấm táo là một chất làm sáng tự nhiên tuyệt vời - nhưng cũng giống như các loại dầu gội làm sạch mái tóc khác, bạn không nên sử dụng chúng quá thường xuyên, nếu không nó sẽ rụng tóc do mất đi lượng dầu tự nhiên."

6. Ngâm chân

Theo Wolfer, giấm táo pha với nước ấm tạo nên hỗn hợp ngâm chân truyền thống, giúp giảm sưng và giảm đi những vết chai cứng đầu. Hãy ngâm các ngón chân của bạn trong giấm táo chưa pha loãng trong khoảng một giờ và chà nhẵn.

7. Làm trắng móng

Móng tay bạn yếu ớt, ngả vàng của bạn sau khi làm móng quá nhiều? Ngâm móng trong giấm táo và dầu dưỡng như dầu dừa có thể khôi phục lại móng tay giòn và cải thiện độ cứng của móng. Đối với Wolfer, ngâm nước giấm táo giúp loại bỏ các vết bẩn.

8. Tráng tóc để tẩy bỏ hóa chất độc hại

Theo lời khuyên của Tiến sĩ Oz năm 2014, Jessica Alba đã dùng giấm táo để làm đẹp tóc. Alba rửa tráng tóc mỗi tuần một lần với giấm táo pha loãng để loại bỏ tích tụ sản phẩm hóa chất nặng. Giống như mặt nạ tóc giấm táo hoạt động rất tốt để làm tóc bóng mượt hơn.

9. Nước rửa mặt

ScarJo cũng thích loại nước rửa mặt thú vị này. Vào năm 2013, Scarlett Johansson đã tiết lộ giấm táo là bí mật làm đẹp lớn của cô, được sử dụng để cân bằng độ pH và giúp làn da khỏe mạnh.

"Đó là một loại nước rửa mặt tuyệt vời hàng đêm! Bạn có thể pha loãng bằng nước hoặc thêm các loại tinh dầu để giảm mùi hương nếu nó quá hăng đối với bạn", Wolfer nói.

Theo Dân Việt