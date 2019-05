7 tuyệt chiêu mix đồ giúp các nàng tròn đầy chỉnh dáng thành thon gọn chỉ trong một nốt nhạc

Chiều cao và cân nặng luôn là hai điểm mà đại đa số các nàng đều cảm thấy chưa thực sự tự tin. Những nàng có vóc dáng bé nhỏ thường khá lúng túng để chọn được set đồ phù hợp vừa với chiều cao khiêm tốn của mình. Trong khi những cô nàng vóc dáng tròn đầy cũng ngày đêm loay hoay không biết diện trang phục thế nào mà có thể khắc phục được vóc dáng cũng như cân nặng của mình.

Thời trang đối với phái đẹp luôn có tác dụng vô cùng "thần kỳ" nếu bạn đủ thông minh để chọn lựa và kết hợp để khắc phục được nhược điểm vóc dáng. Trước vô vàn những cách mix&match thu vị và sành mốt ngoài kia, các nàng chỉ cần nắm được 7 tuyệt chiêu dưới đây thì vóc dáng dù có thiếu thon thả thế nào cũng trở nên gọn gàng cân đối tức thì.

Cùng một kiểu mix đồ nhưng họa tiết nhí lúc nào cũng khiến vóc dáng thon thả hơn kẻ ô to bản

Cùng là một kiểu mix áo trơn màu trắng và chân váy ngắn, nhưng thay vì chọn váy kẻ ô to bản, bạn hãy chọn một thiết kế chân váy họa tiết nhí. Hoa văn nhỏ xinh lúc nào cũng giúp vóc dáng mảnh mai, thon gọn hơn các kiểu họa tiết to bản, nhất là khi họa tiết ấy lại là những đường kẻ ô to bản.

Chọn những thiết kế trơn đơn giản hơn là những họa tiết to bản

Nếu muốn tạo vẻ ngoài bắt mắt nổi bật thì trang phục họa tiết rực rỡ to bản là không thể thiếu, nhưng họa tiết to bản chỉ làm thân hình thêm "màu mỡ" hơn. Thay vì những trang phục họa tiết to bản, hãy tiết chế một chút chuyển sang những trang phục trơn màu đơn giản hay ít nhất thì họa tiết cũng nhỏ xinh sẽ giúp thân hình của bạn mảnh mai gọn gàng hơn rất nhiều.

Chọn những thiết kế cổ V thay cho cổ tròn/ cổ thuyền

Chỉ riêng chi tiết cổ của váy áo cũng góp phần tạo hiệu ứng thon gọn cho vóc dáng. Cổ V sâu không chỉ giúp phần thân trên trở nên nhẹ nhàng thanh thoát mà còn giúp vòng 1 của bạn thêm gợi cảm. Thiết kế cổ tròn/ cổ thuyền, đường viền hơi khít phần cổ sẽ tạo cảm giác thân trên tròn đầy hơn nhiều so với cổ V.

Diện đồ ôm dáng ôm nhẹ thay vì rộng lùng bùng

Nhiều người vẫn lầm tưởng việc mặc đồ rộng rãi lùng bùng sẽ giấu nhẹm được vóc dáng thiếu thon gọn. Thực tế lại không phải vậy. Đồ càng rộng lại càng khiến thân hình bạn thêm "phì phiêu", và đương nhiên bạn cũng không thể chọn những thiết kế quá ôm sát bởi khi đó những ngấn mỡ của bạn sẽ lộ rõ hơn bao giờ hết. Cần nhất lúc này là những thiết kế với độ ôm vừa phải, tốt nhất là có phom dáng ổn định, hoặc thêm thắt các chi tiết chiết eo.

Ngay cả đồ kẻ ngang cũng có cách mặc tôn dáng

Các nàng sở hữu vóc dáng không mấy thon gọn thường khá e ngại đồ kẻ ngang, nhưng áo phông kẻ ngang lại là hai thiết kế áo kẻ ngang nhưng với hai cách mix đồ khác nhau sẽ mang đến hai cảm nhận khác nhau. Nếu vóc dáng của bạn không thon thả thì mix áo kẻ ngang cùng quần ống rộng sẽ khiến thân hình càng thêm tròn đầy, "thẳng tắp". Còn nếu bạn mix cùng quần âu dáng ôm hay skinny thì mọi chuyện khác ngay; không chỉ vóc dáng thon gọn hơn mà chiều cao cũng cải thiện đáng kể.

Quần skinny luôn là mấu chốt cho mọi vấn đề

Tất cả những thiết kế dù là quần âu hay jeans thì dáng quần ôm đều giúp định hình vóc dáng cùng những đường cong của bạn. Bên cạnh việc tôn dáng, tạo hiệu ứng cho vóc dáng thon thả, quần dáng ôm nhẹ còn như thể hô biến đôi chân của bạn nhìn thon dài hơn hẳn bình thường. Vậy nên nếu muốn cải thiện vóc dáng không gì hiệu quả hơn việc mặc skinny hay các dáng quần ôm cơ bản.

Tiết chế mọi chi tiết cách điệu

Thân hình bạn sẽ càng thêm "màu mỡ" hơn nếu bạn quá tham những chi tiết cách điệu như xếp bèo, tua rua... Càng đơn giản ôm dáng lại càng giúp vóc dáng gọn gàng hơn. Đấy là chưa kể quá tham với cách điệu đôi khi khiến set đồ của bạn trở nên rườm rà, rối mắt. Thanh lịch tinh tế và tôn dáng nhất luôn là những thiết kế đơn giản nhé các nàng.

