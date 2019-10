7 hiểu lầm khi dùng Retinol hàng ngày, bảo sao da càng nhăn và không khá lên được

Retinol là thành phần chống lão hóa thần kỳ bậc nhất trong thế giới skincare. Nhưng phàm là những thứ cho hiệu quả tuyệt diệu thì đều rất khó dùng. Chính bởi vậy, có rất nhiều lời đồn thiếu căn cứ, hay những hiểu nhầm xung quanh "thần dược" chống lão hóa này. Và để làn da của bạn nhận được lợi ích tối ưu từ retinol, bạn nhất thiết phải hóa giải những hiểu lầm sau đây.

1. Bạn không nên thoa retinol vào ban ngày vì nó sẽ gây tình trạng cháy nắng

Bác sĩ da liễu Dana Sachs, kiêm giáo sư tại Đại học Y Michigan khẳng định rằng: "Đây là hiểu nhầm mà bạn nghe thấy nhiều nhất". Sự thật là retinol sẽ bị vô hiệu hóa bởi ánh nắng mặt trời; và đây cũng là lý do nhà sản xuất thường đựng sản phẩm chứa retinol trong lọ tối màu và bạn nên thoa sản phẩm này vào buổi tối để tránh viễn cảnh retinol bị mất tác dụng cải thiện làn da. Tuy nhiên, retinol không khiến da bạn bị cháy nắng: "Sự hiểu lầm ấy lan rộng là do một số nghiên cứu trước kia đã ghi nhận một số trường hợp thoa retinol rồi lập tức ra ngoài trời nắng và bị bỏng da. Tuy nhiên, những vệt mẩn đỏ là do tiếp xúc với nhiệt độ ngoài trời quá cao chứ không phải lỗi tại retinol". Nhưng dù thành phần chống lão hóa này không khiến da bạn bị cháy nắng, tốt hơn là bạn vẫn nên thoa vào buổi tối để đảm bảo công hiệu cải thiện làn da của retinol.

2. Bạn nên thoa retinol lên làn da khô

Đôi khi, ngay cả chính các bác sĩ cũng tự phá luật: "Tôi biết rằng hướng dẫn ghi trên bao bì sản phẩm thường khuyến khích bạn chờ cho đến khi da mặt thực sự khô ráo mới bôi retinol", bác sĩ Sachs cho hay. "Nhưng chẳng có bất cứ bằng chứng khoa học nào cho thấy da bạn sẽ nhạy cảm hơn nếu bôi retinol lúc da dẻ còn ẩm cả". Hay nhân tiện cũng nói luôn, retinol cũng không hiệu nghiệm hơn nếu bạn bôi lên làn da ẩm ướt.

3. Bạn chỉ phải chờ khoảng 4 – 6 tuần để retinol tạo nên những thay đổi đầu tiên

Các bác sĩ ước rằng khoảng thời gian bạn phải chờ để retinol phát huy tác dụng có thể ngắn được như vậy. Bởi sự thực là, bạn phải chăm chỉ thoa retinol trong khoảng thời gian gấp 2, thậm chí là 3 lần như vậy thì mới thấy được vài biểu hiện khả quan. Theo bác sĩ da liễu Gary Fisher kiêm giáo sư tại Đại học Y Michigan: "Nhiều sản phẩm hứa hẹn cải thiện làn da của bạn chỉ trong vài tuần. Nhưng theo kinh nghiệm của tôi, sẽ mất trung bình khoảng 12 tuần để retinol bắt đầu thay đổi làn da. Vì thế hãy kiên nhẫn gắn bó với retinol trong ít nhất là từng đấy thời gian, đừng bỏ cuộc sớm".

4. Sản phẩm retinol dịu nhẹ cũng hiệu nghiệm tương tự như retinol "liều cao"

"Ghi chú dành-cho-da-nhạy-cảm trên bao bì sản phẩm retinol thường đồng nghĩa với tỷ lệ thấp thành phần hoạt tính", theo bác sĩ Sachs. Tuy nhiên, các bác sĩ da liễu vẫn khuyên bạn nên dùng những sản phẩm có tỷ lệ retinol thấp, nó sẽ tạo một sự khởi đầu êm đẹp giữa làn da của bạn và retinol. "Một khi những khách hàng sở hữu làn da nhạy cảm đã quen với lọ retinol dịu nhẹ trong vài tuần, tôi sẽ khuyên họ chuyển sang loại có nồng độ retinol cao hơn vì các tế bào da đã làm quen được với thành phần này", theo bác sĩ da liễu Jonathan Weiss tại Boston.

5. Bạn nên dừng dùng retinol nếu thấy da bị kích ứng

Có một sự thật là, làn da bị kích ứng khi dùng retinol là "một phần của quá trình", theo bác sĩ Weiss. Tức nghĩa là những biểu hiện như da căng rát, mẩn đỏ, bong tróc trong giai đoạn đầu dùng retinol là chuyện rất đỗi bình thường. "Chúng tôi nhận thấy rằng phải sau khoảng 2 – 3 tuần, làn da mới bắt đầu chung sống hòa bình với retinol". Bởi vậy, đừng thấy tình trạng kích ứng mà đã vội bỏ cuộc. Theo bác sĩ Sachs: "Nếu tình trạng khó chịu kéo dài, hãy giảm tần suất dùng retinol khoảng 1 lần/tuần hoặc chuyển sang loại có nồng độ retinol thấp hơn".

6. Đừng thoa retinol lên vùng da quanh mắt bởi đây là khu vực nhạy cảm

Sự thực là bạn nên thoa retinol cho vùng da quanh mắt. Theo bác sĩ Weiss: "Các nghiên cứu chỉ ra rằng những ai thoa retinol cho vùng da quanh mắt sẽ nhận được những kết quả tuyệt nhất. Nó có thể châm chích một chút, nhưng không hề gây hại". Thêm nữa, vùng da quanh mắt sẽ không xảy ra hiện tượng bong tróc như bất cứ vùng da nào khác trên gương mặt.

7. Làn da sẽ lột xác ngoạn mục chỉ sau 6 tháng dùng retinol

Mất bao lâu để làn da của bạn đạt đến ngưỡng mịn màng, các nếp nhăn được làm đầy sau khi kết thân với retinol? Mọi người thường rỉ tai nhau rằng chỉ mất 6 tháng nhưng thực tế không phải như vậy. Theo bác sĩ Weiss: "Một vài nghiên cứu cho thấy làn da của bạn được cải thiện sâu sắc là khi dùng retinol trên 1 năm". Vậy phải làm gì nếu một năm sau, bạn vẫn chưa hài lòng với kết quả? Lời khuyên của các bác sĩ da liễu là đừng vội bỏ cuộc hay chuyển sang thành phần khác bởi lúc này, làn da của bạn đã sẵn sàng cho sản phẩm chứa nồng độ retinol cao hơn.

Nguồn: Allure

Theo Helino