6 xu hướng "hot hit" nhất mùa Xuân 2019 toàn thứ diện lên là "auto" sang

Phụ kiện vân da cá sấu

Sau họa tiết da báo, ngựa vằn, thêm một xu hướng "hoang dã" nữa sẽ lên ngôi, đó chính là vân da cá sấu. Những món phụ kiện với hiệu ứng da cá sấu như túi xách, giày được dự đoán sẽ trở thành một trong những hot trend đình đám nhất của mùa Xuân 2019. Sành điệu, sang chảnh, khiến mọi set đồ trông đắt tiền hơn ngay tức khắc, đây chính là gợi ý "đổi gió" hoàn hảo cho những chiếc túi, đôi giày da trơn có phần nhàm mắt của bạn.

Băng đô

Các fan của Blair Waldorf trong Gossip Girl hẳn sẽ là những người vui sướng hơn cả khi thấy phụ kiện băng đô trong danh sách những hot trend của mùa Xuân tới. Tin vui là để hưởng ứng hot trend lần này, các nàng có thể thỏa thích diện những mẫu băng đô "lồng lộn" nhất, cầu kỳ nhất mà chẳng hề lo bị chê là sến súa, diêm dúa. Dịp Tết Nguyên Đán sắp tới chính là dịp lý tưởng để bạn khởi động công cuộc băng đô bởi diện cùng áo dài thì xinh miễn bàn.

50 sắc thái của màu be

Không phải gam màu sặc sỡ nào, tông màu be mới là "boss" của mùa Xuân năm nay. Hãy nghĩ đến mọi sắc thái, họ hàng của màu be, từ màu lông lạc đà (camel) cho đến những gam màu nhạt hơn như màu cát trắng, màu kem, v.v... tất cả những gam màu này đều sẽ giúp bạn chứng tỏ sự sành điệu của mình. Tuyệt nhất là khi mix những sắc độ khác nhau của màu be, bạn sẽ nhận được cây đồ sang-xịn-mịn ngay cả khi ăn diện thật đơn giản hoặc không dùng đồ hiệu.

Nơ

Phe "bánh bèo" quả thực thắng đậm trong mùa Xuân này khi không chỉ băng đô mà những chiếc nơ cũng được dự đoán sẽ trở thành hot trend. Sau khi đã "ăn dầm nằm dề" với những set đồ tối giản hay sporty chất chơi, bạn sẽ thấy chi tiết nơ nhỏ xinh trên vai áo, giày dép hay lọn tóc đuôi ngựa thật tươi mới và duyên dáng làm sao. Trong thời gian tới, hãy năng sắm những món đồ có chi tiết nơ xinh xắn nhé vì hot trend mà, chẳng ai có thể phán xét cái sự điệu đà ấy của bạn cả.

Túi xách tay

Từ năm ngoái, xu hướng túi xách vintage đã lên ngôi, tạo tiền đề cho túi xách tay đậm chất "lady" trở thành xu hướng nổi bật của mùa Xuân 2019. Đây thường là những chiếc túi cỡ nhỏ hoặc vừa với phần quai cứng, đủ dài để các nàng có thể xách hoặc quàng vào khuỷu tay một cách kiêu kỳ. Sau khi đã diện chán chê túi đeo chéo trẻ trung, có nàng nào lại không muốn "lady hóa" chút xíu với xu hướng thú vị này nhỉ?

Phụ kiện ngọc trai

Không còn là thứ phụ kiện luống tuổi, ngọc trai đang dần được "thay máu" với những diện mạo cá tính, tươi mới như cặp tóc ngọc trai, khuyên tai ngọc trai pha chi tiết vàng kim đậm chất vintage... và đó là lý do mà bạn sẽ bắt gặp nó cực kỳ nhiều trong thời gian tới. Chút ngọc trai nhấn nhá đúng chỗ sẽ khiến vẻ ngoài của bạn trở nên lộng lẫy, sang trọng hơn hẳn nhưng thiên về sự dịu dàng, nữ tính chứ không hề bị già nua.

Nguồn: WhoWhatWear

Theo Helino