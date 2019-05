5 nguyên tắc chọn trang phục chị em cần "khắc cốt ghi tâm" để tránh trở nên kém sang

Trong cuộc sống, chẳng ai muốn tạo ấn tượng xấu với người khác, hay rơi vào những tình huống khó xử, xấu hổ. Để tránh trở nên kém sang, lố bịch trong mắt người khác, hãy nhớ kỹ 5 quy tắc ăn mặc này nhé!

1. Đầu tư vào chất lượng

Trang phục với chất vải tốt, đường may cẩn thận, chỉn chu sẽ giúp bạn nhìn chuyên nghiệp và sang trọng hơn nhiều lần so với những trang phục kém chất lượng. Bên cạnh đó, chúng rất bền và khó bị phai màu, sờn vải, tránh đẩy bạn vào những tình huống oái oăm. Những trang phục kém chất lượng thường dễ bị tuột chỉ, nhàu nhĩ, và như vậy dù kiểu dáng đẹp đến mấy thì bạn cũng hoàn toàn mất điểm trong mắt người khác. Đồng thời những trang phục chất lượng thường linh hoạt hơn và có thể mặc trong nhiều trường hợp.

2. Đừng quên trang phục cơ bản

Khi bạn không biết mặc gì, hãy lựa chọn những trang phục cơ bản. Sơ mi, quần jeans, áo phông, khoác da, trench coat… đây có thể coi là những trang phục không thể cơ bản hơn được nữa. Và một điều quan trọng là, chúng không bao giờ lỗi mốt. Hãy chọn những màu trung tính, pastel như đen, xanh thẫm, trắng, nâu, be,… Với những trang phục cơ bản, bạn sẽ cảm thấy an toàn và tự tin hơn rất nhiều, không bao giờ sợ "lố" trước mặt người khác.

3. Coi trọng sự đơn giản

Đừng quá tham lam chi tiết, màu sắc sặc sỡ mà biến mình thành chú hề di động. Nếu bạn thích sự lộng lẫy mà đeo quá nhiều trang sức hay mặc trang phục với quá nhiều chi tiết lấp lánh, rất có thể bạn sẽ trở nên kệch cỡm và "kém sang" trong mắt bạn bè. Hãy giữ mọi thứ ở mức vừa đủ, thanh lịch và tinh tế.

4. Chú trọng trang phục đơn sắc

Khi nói đến sự thanh lịch, bạn không thể quên trang phục đơn sắc. Chúng giúp bạn sang trọng, thanh lịch và chuyên nghiệp hơn rất nhiều. Đồng thời sự thống nhất màu sắc còn giúp tạo sự liền mạch cho bộ trang phục, khiến bạn nhìn cao ráo hơn.

5. Đặt trang phục được may riêng

Một chiếc áo quá rộng hay quá chật đều khiến bạn trở nên "lố bịch" trong mắt người khác. Trang phục vừa vặn là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu quyết định sự hoàn hảo của bộ đồ. Đôi khi, trang phục may sẵn có thể sẽ không thể hoàn toàn phù hợp với cơ thể bạn, mà bạn cần đồ may riêng. Vậy nên, với những trang phục trang trọng như vest, quần tây, hãy cẩn thận đặt may riêng, như vậy bộ trang phục sẽ hoàn toàn phù hợp với bạn, làm bạn sang trọng hơn hẳn.

(Nguồn: NJF)

Theo Helino