5 món đồ dù bạn mua giá rẻ thì trông vẫn cứ thời thượng, đắt giá đến bất ngờ

Nhắc đến những món đồ thời trang hợp mốt hẳn nhiều cô nàng sẽ nghĩ ngay đến những bộ sưu tập đẹp long lanh, những mẫu thiết kế tỉ mẩn đến từng chi tiết. Và mức giá của các món đồ thì cũng vô vàn: từ đắt đến rẻ, từ hàng nhái cho đến hàng xịn, từ vài trăm ngàn cho đến vài triệu đồng. Tuy nhiên, sắm sửa sao cho vừa hợp mốt lại hợp với túi tiền lại là vấn đề đau đầu với nhiều cô nàng. Vậy thì các nàng đừng bỏ qua 5 món đồ sau đâu, dù chỉ sắm "hàng chợ" thì chúng cũng đủ sành điệu chẳng kém đồ hiệu; chưa kể chúng còn là những mẫu thiết kế trendy mà nàng nào cũng nên sở hữu cho hè này.

1. Dép bệt, dép lê

Mùa hè vừa đến thì hẳn nhiều cô nàng đã lên dự định sắm sửa ngay vài mẫu dép bệt, dép lê đi vừa êm chân, lại còn thoáng mát, thoải mái. Tuy nhiên, khoan hãy vội mua những đôi dép hàng hiệu đắt tiền, những đôi dép "hàng chợ" đi cũng nịnh chân không kém với vô vàn mẫu mã trendy mà giá cả thì vô cùng phải chăng.

Tất nhiên là dép đến từ những ông lớn thời trang thì luôn có chất liệu cao cấp, đường cắt tinh xảo và họa tiết tinh tế hơn. Nhưng dép lê thường hiếm khi được sử dụng trong những sự kiện "sang xịn", thiết kế của chúng thì lại thay đổi liên xoành xoạch mỗi mùa, và với mức giá đắt đỏ của đồ hiệu thì không phải cô nàng nào cũng có thể mua được. Còn dép "hàng chợ" tuy có thể hơi màu mè và không bền bằng dép xịn, nhưng chúng cũng thường được "nhái" theo những mẫu thiết kế trendy nhất, và mức giá thì vô cùng phải chăng để cô nàng nào cũng có thể sắm một đôi diện trong vài tháng hè.

2. Quần skinny đen

Quần đen skinny luôn là một trong những món đồ basic mà cô nàng nào cũng phải có vài chiếc trong tủ đồ. Thế nhưng, đây cũng là món đồ mà bạn hoàn toàn có thể tiết kiệm: thay vì bỏ ra vài triệu đồng sắm một chiếc quần hàng hiệu, thì quần vài trăm ngàn hàng chợ cũng đẹp sang xịn không kém.

Đương nhiên, quần đắt tiền bao giờ cũng có độ bền, khả năng co dãn, chất vải đẹp hơn, nhưng về mặt thẩm mĩ thì vì quần tối màu nên người ngoài sẽ khó nhận biết rõ ràng sự sang xịn của chất vải và sự đắt tiền của chiếc quần. Bởi vậy, bạn hoàn toàn có thể hài lòng với chiếc quần skinny đen vài trăm ngàn; tuy nhiên, bạn vẫn nên lưu ý lựa chọn những mẫu quần có chất vải dày dặn, đứng dáng, thiết kế đơn giản, tốt nhất là thiết kế trơn.

3. Áo sơmi hoa lá

Những mẫu áo sơmi in hoa màu mè hay còn gọi là áo Hawaii là một mẫu áo rất được lòng giới trẻ vào mùa hè năm nay. Khác với những mẫu áo in hoa thông thường, mẫu áo này có họa tiết cỡ vừa đến to với nhiều màu sắc rực rỡ. Đây cũng là mẫu áo phù hợp để mix với quần skinny hoặc quần sooc cho những buổi đi chơi, dạo phố. Do đó, bạn hoàn toàn có thể mua những chiếc áo vài trăm ngàn ở các cửa hàng online mà không cần quá quan tâm đến độ sang xịn của áo như những mẫu sơmi chỉn chu thông thường.

4. Túi/ mũ cói

Phụ kiện cói là một trong những món phụ kiện đinh của mùa hè năm nay, mà nhất là túi cói và mũi cói là được nhiều cô nàng quan tâm hơn cả vì độ phổ biến và tính dễ sử dụng. Cũng vì phổ biến, nên đây cũng là 2 món phụ kiện được rất nhiều cửa hàng hoặc các shop bán hàng online thi nhau nhập về với mức giá vô cùng phải chăng.

Chiếc túi hay mũ cói mộc mạc đến từ những xưởng gia công nhỏ lẻ mang lại nét đẹp giản dị, phóng khoáng và chỉ khoảng trên dưới 100.000VNĐ là bạn đã sở hữu món phụ kiện trendy nhất hè này.

5. Phụ kiện/ trang sức

Bên cạnh những món trang sức vàng, bạc thì trang sức mĩ kí cũng là một trong những món phụ kiện mà chị em nào cũng mê. Những mẫu trang sức này có thiết kế vô cùng đa dạng, với nhiều màu sắc trẻ trung bắt mắt có thể làm vừa lòng cả những cô nàng cá tính ưa thích sự màu mè, cho đến những cô nàng tối giản, thời thượng. Chưa kể trang sức mĩ kí cũng có mức giá rẻ hơn nhiều so với những món trang sức truyền thống.

Mức giá của những món trang sức này chỉ khoảng vài trăm ngàn ở những thương hiệu thời trang giá rẻ. Hoặc nếu chịu khó tìm kiếm hơn, bạn có thể mua được chúng giá chỉ khoảng 1/2, 1/3 giá gốc ở những cửa hàng chuyên bán hàng xưởng, hàng xuất khẩu.

Theo Trí thức trẻ