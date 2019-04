5 màu sắc thời thượng dự báo sẽ càn quét giới thời trang trong thời gian tới

Là phụ nữ, ai cũng muốn trở nên xinh đẹp, phong cách hơn. Song ngoài chăm sóc dưỡng da cải thiện ngoại hình, thì việc ăn mặc như nào cho duyên, cho sang là chuyện không hề đơn giản. Để bộ quần áo trở nên thời thượng, thì việc lựa chọn, phối màu sắc hợp lý vô cùng quan trọng. Bài viết dưới đây sẽ giúp chị em giải quyết nỗi đau đầu đó khi gợi ý 5 màu sắc cực ấn tượng sẽ trở thành “mốt” trong thời gian tới, giúp chị em lựa chọn dễ hơn.

1. Màu tím

Gần đây các nhà thiết kế thời trang cho rằng màu tím sẽ thống trị trong thời gian tới. Từ tím đậm cho tới tím nhạt, sắc màu nữ tính dịu dàng này sẽ khiến bạn trở nên mặn mà, đằm thắm và duyên dáng hơn. Bạn có thể chọn mua một chiếc váy maxi quyến rũ tím dịu có họa tiết hoa nhỏ hoặc áo khoác suông màu tím nhạt, hay thậm chí là denim màu tím, tất cả đều rất ổn!

2. Màu xanh xô thơm

Màu xanh xô thơm dịu nhạt, tinh tế. Chúng không quá sặc sỡ cũng không quá trầm, lại rất phong cách, thanh lịch. Bạn có thể kết hợp màu này với màu đen, trắng, hoặc những gam màu xanh lá có sắc độ khác.

3. Màu hồng

Sắc màu ngọt ngào này sẽ biến bạn thành nàng công chúa đáng yêu, dễ thương ngay lập tức. Nhiều người khá kỵ màu hồng bởi sợ chúng quá rực rỡ và có thể khiến bộ trang phục trở nên kỳ cục. Nhưng thực ra chỉ cần bạn biết tiết chế, phối hợp màu sắc, thì màu hồng sẽ khiến bạn cực kỳ nổi bật và xinh đẹp, rạng rỡ trẻ trung hơn rất nhiều.

4. Màu be

Đừng vội nghĩ màu be nhàm chán, bởi chỉ cần phối màu be đúng cách thì chúng có thể trở thành gam màu cực quyền lực, giúp người mặc thanh lịch, sang trọng hơn chỉ trong nháy mắt. Bạn có thể phối các gam màu be với sắc thái khác nhau lại với nhau, để bộ trang phục nhìn linh hoạt, bắt mắt hơn.

5. Xanh da trời nhạt

Xanh da trời nhạt là tông màu hoàn hảo, tinh tế sang trọng hơn màu xanh ngọc, dịu dàng nền nã hơn màu xanh lam đậm. Bạn có thể mặc một chiếc áo màu xanh nhạt với một chiếc quần jeans xanh đậm, đây sẽ là một sự kết hợp hoàn hảo. Nếu bạn thích dùng màu xanh này với phụ kiện, thì khăn quàng cổ hay túi xách sẽ là lựa chọn vô cùng thông minh.

(Nguồn: Fashion)

Theo Helino