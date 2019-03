4 xu hướng mùa Xuân dễ mặc, diện lên là sang chảnh thêm vài bậc

1. Trang phục màu be

Nếu lượn lờ mua sắm váy áo, bạn hãy thử ướm lên mình những chiếc áo sơ mi, một chiếc váy hay quần vải mang gam màu be nhẹ nhàng, và rồi bạn sẽ thấy vẻ ngoài của mình trở nên trang nhã, sang trọng hẳn lên. Với những items màu be, bạn có thể mix&match với hầu hết món thời trang sẵn có trong tủ đồ; tuy nhiên, để nét nhã nhặn của màu be được bảo toàn, items mang những gam màu như: trắng, đen, ghi xám, nâu, pastel hay chính gam màu be sẽ là lựa chọn kết hợp chẳng thể lý tưởng hơn. Một điểm cộng to lớn nữa của màu be "hot hit", ấy chính là gam màu này có thể phù hợp với mọi lứa tuổi, mọi tông da, ai cũng có thể diện đẹp.

2. Chân váy lụa

Trong muôn kiểu chân váy, có lẽ chẳng item nào vượt qua được chân váy lụa về khả năng "sang chảnh hóa" phong cách. Vừa khéo, đây lại là item được chuyên trang Who What Wear dự đoán sẽ trở thành "hot trend" trong mùa xuân này và đây chính là lý do, bạn nên sắm sửa cho tủ đồ của mình một (vài) chiếc chân váy lụa. Và bởi item "nhà giàu" này đã khá nổi bật nhờ vẻ bóng bẩy, sang chảnh nên cách diện khôn ngoan nhất chính là mix&match với những chiếc áo sơ mi/blouse, áo len mỏng hay áo thun tối giản để có được set đồ ưng mắt, thời thượng nhất.

3. Bộ đôi áo blouse điệu đà + quần jeans

Áo blouse và quần jeans vốn được coi là bộ đôi "hot" từ năm này qua năm khác; tuy nhiên sang đến mùa xuân năm nay, ưu tiên số một của các quý cô sành mặc lại chính là những mẫu áo blouse điệu đà một chút với những chi tiết bèo nhún, cổ cách điệu, tay bồng… diện lên nữ tính, duyên dáng vô cùng. Và nếu không muốn hóa "bánh bèo chúa" khi mặc áo blouse kiểu cách, bạn hãy mix cùng quần jeans để cân bằng set đồ, mang đến nét trẻ trung, thời thượng cho cả tổng thể trang phục.

4. Dép sandals

Tạm biệt những đôi boots ấm áp của mùa đông, xuân – hè chính là khoảng thời gian lý tưởng để bạn xỏ chân vào những đôi sandals nhẹ tênh, thoáng mát. Bật mí là bạn hãy chọn những đôi sandals với thiết kế đơn giản, nói không với những mẫu sandals "dây rợ" quá lằng nhằng để tạo cảm giác đôi chân thanh thoát hơn, vẻ ngoài cũng sang thêm vài bậc. Một điểm cộng nữa của sandals chính là bạn có thể diện đẹp bất chấp item này trong cả những ngày mưa xuân ẩm ướt, khó chịu.

Nguồn: Who What Wear

Theo Helino