4 tips từ các quý cô làm thời trang sẽ cho bạn thấy: Không cần tốn nhiều tiền bạc công sức, ai cũng có thể mặc đẹp

1. Săn đồ giảm giá hoặc tận dụng chính những items có sẵn với cách mix&match linh hoạt

Susan Alexandra – Nhà thiết kế thời trang

Các hãng thời trang luôn có khá nhiều đợt sale và điều bạn cần làm chính là theo dõi sát sao thông tin giảm giá từ các thương hiệu mà mình yêu thích. Và rồi, bạn sẽ dễ dàng có được những món đồ chất lượng với giá phải chăng hơn rất nhiều, giống như cách mà Susan Alexandra – nhà thiết kế túi xách vẫn thường làm để săn những items yêu thích: "Tôi thực sự thấy không cam lòng nếu mua đồ nguyên giá; vậy nên, tôi sẽ luôn kiên nhẫn chờ cho đến những đợt sale. Gần đây tôi còn tự nhủ với lòng mình rằng sẽ tốt hơn nếu tôi điều chỉnh, biến tấu một chút chỗ quần áo mình đang có hơn là mua đồ mới".

2. Diện set cả cây để tiết kiệm thời gian

Michelle Salem - Giám đốc thương hiệu tại hãng thời trang Opening Ceremony

Quá bận rộn hay chỉ đơn giản là lười mix đồ nhưng vẫn muốn mặc đẹp? Bạn có thể học tập Michelle Salem, diện lên mình set đồng bộ: "Tuyệt chiêu mặc đẹp của tôi chính là set cả cây, như bộ suit chẳng hạn. Bộ đôi áo – quần matchy tuyệt đối sẽ mang đến cho bạn vẻ ngoài cực ấn tượng mà chẳng tốn chút công sức nào".

3. Mua những món đồ chất lượng, có thể diện đến vài năm

Gina Marinelli – Biên tập viên thời trang tự do

"Tôi cố gắng không dành quá nhiều tiền để mua quần áo bằng cách không nghĩ đến những món đồ mình muốn mua. Điều này đồng nghĩa là tôi không sắm quá nhiều items thời trang "ăn liền" mà thích đầu tư vào những món đồ có thể diện hơn một mùa và chất lượng duy trì được cả vài năm. Tôi cũng cố gắng phân biệt rạch ròi giữa món thời trang thực sự hợp với mình và những items chỉ là xu hướng thoáng qua trên Instagram".

4. Sắm những đôi giày thoải mái, phù hợp với bản thân và chất lượng tốt

Aya Kanai - Giám đốc thời trang của Hearst Young Women

"Tôi di chuyển chính bằng tàu điện ngầm (tức là phải đi bộ hay đứng khá nhiều), và tôi đã nhận ra rằng những đôi giày cao khoảng 5 phân là hoàn hảo đối với bản thân. Vì vậy, khi đi mua sắm, tôi cũng chỉ chọn những đôi có độ cao chừng đó", Aya Kanai chia sẻ. Còn với Nicole Eshaghpour – biên tập viên tại chuyên trang Who What Wear thì việc sắm sửa những đôi giày chất lượng và giữ gìn chúng thật cẩn thận chính là triết lý thời trang của cô: "Chẳng có điều gì khiến tôi bực bội hơn là một đôi giày tốt bị hỏng bởi đó là món đồ tôi đã dành rất nhiều tiền để mua. Và đây cũng là lý do, tôi luôn cố gắng bảo quản chúng để không phải tốn hàng đống tiền để sửa hay mua một đôi mới".

Nguồn: Who What Wear

Theo Helino