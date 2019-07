4 lý do khiến Phượng Chanel thường xuyên mix đồ tréo ngoe, chị em công sở nhớ kỹ để tránh mặc xấu

Chuyện ăn mặc của Phượng Chanel vẫn luôn là đề tài khiến công chúng phải bàn luận. Đến giờ phút này khi chê quá nhiều, điều mà ai cũng thắc mắc là sau hai lần hiếm hoi mặc đẹp liệu Phượng Chanel có thể lột xác phong cách, gạt phăng những set đồ thảm họa không. Trước đây chuyện mặc đẹp với cô có thể là bất khả thi nhưng giờ đây công chúng có thể hi vọng ít nhiều về chuyện lột xác phong cách của nữ đại gia ngoài 40 này.

Cái gì cũng có nguyên nhân của nó, Phượng Chanel mặc xấu chẳng qua vì cô cứ mải mê với những cách mix đồ tréo ngoe chẳng giống ai.

Lạm dụng phụ kiện to bản, rườm rà

Phượng Chanel mặc xấu chủ yếu là do cô quá lạm dụng phụ kiện đi kèm. Chuyên phô trương đồ hiệu với những thiết kế có logo to vật vã, khuyên tai hay vòng cổ... lúc nào cũng phải thật to mới chịu, chưa kể đầy lần còn mix lung tung hết cả, không một món nào ăn nhập với nhau.

Diện chiếc áo phông năng động nhưng Phượng Chanel lại mix cùng đôi khuyên tai dáng chùm rườm rà rối mắt, tay đã đeo đồng hồ xa xỉ còn nhất định phải mix thêm vài ba chiếc vòng, lắc tay sang chảnh khác nữa.

Những chiếc vòng cổ to bản nặng nề thường xuyên góp mặt khiến phần cổ của cô mất hẳn sự thanh thoát, nhẹ nhàng cần thiết. Thích chưng diện nhưng lại chuyên làm quá, khiến những món phụ kiện sang xịn đến mất cũng trở nên luộm thuộm, rối mắt.

Chọn những thiết kế bánh bèo siêu điệu và lạm dụng nhiều phụ kiện

Không chỉ mỗi phụ kiện đi kèm, những thiết kế váy áo của Phượng Chanel đa phần đều siêu điệu với những chi tiết bánh bèo hết nấc nhưng lại được mix với các kiểu đồ cá tính, bụi bặm tạo nên những set đồ không thể thuận mắt nổi.

Đấy là chưa kể có những thiết kế thực sự "cưa sừng làm nghé" không thể hợp nổi với phong cách của một nữ đại gia ngoài 40 tuổi. Dù cho Phượng Chanel có trẻ trung so với tuổi nhưng thực tế những món đồ như shorts, áo trễ vai... tốt nhất là cô đừng đụng đến nữa.

Kết hợp đồ lùng bùng không tôn dáng

So với tuổi ngoài 40, Phượng Chanel nổi bật với vóc dáng thon gọn, đôi chân thon thả là điểm mạnh của cô nhưng cô hoàn toàn không biết cách tôn lợi thế vóc dáng. Những set đồ lùng bùng rộng rãi như nuốt chửng vóc dáng thường xuyên xuất hiện trong style của cô.

Cách mix kém sang

Món đồ đơn giản nhất là áo phông, Phượng Chanel cũng không chọn một thiết kế hợp mốt. Thậm chí có lần cô còn diện áo phông hồng in logo Chanel chình ình với chân váy hoa xếp tầng nhìn như mấy bà thím. Chưa kể cả loạt series kết hợp áo kẻ với đủ kiểu style trên đời khiến công chúng thật sự ngán ngẩm trước phong cách của cô.

Đấy, mới điểm qua sơ sơ đã thấy 4 cái tréo ngoe trong phong cách của Phượng Chanel, chỉ mong từ giờ cô tem tém lại, nhìn ra cái sai mà tiết chế để dân tình bớt kêu than về chuyện phong cách của nữ đại gia.

Theo Helino