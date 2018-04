4 loại vitamin bắt buộc phải có trong quy trình dưỡng da hàng ngày của các chị em

Một điều quan trọng luôn cần được đặt lên hàng đầu khi lựa chọn các sản phẩm dưỡng da chính là bạn cần đảm bảo chắc chắn rằng những sản phẩm này sẽ cung cấp đủ vitamin để làn da luôn khỏe mạnh và tươi trẻ lâu hơn. Thế nhưng, đâu mới là loại vitamin phù hợp cho làn da của bạn? Hãy cùng tìm hiểu về 4 loại vitamin khác nhau mà bạn cần phải chú tâm trước nhất, đặc biệt là với những nàng đang gặp vấn đề với làn da đổ nhiều dầu và lỗ chân lông to đấy nhé!

Vitamin C cho vùng da xỉn màu

Vitamin C từ lâu đã nổi tiếng là một thành phần có khả năng giảm thâm và làm mờ các đốm nâu vô cùng hiệu quả. Được yêu thích bởi hiệu quả tuyệt vời trong việc làm sáng da, vitamin C còn giúp làm giảm sự hình thành sắc tố melanin tận sâu trong da để làm mờ vết thâm do mụn, tàn nhang và các đốm nâu. Đồng thời, nó còn giúp loại bỏ nhẹ nhàng lớp biểu bì chết trên da, giúp làn da mịn mướt và dễ dàng hơn trong việc hấp thụ những sản phẩm dưỡng da tiếp theo.

Trên thị trường mĩ phẩm hiện nay, quả thật không khó để tìm một sản phẩm có chứa thành phần này. Tuy nhiên, Skin Inc Vitamin C Serum ($68- khoảng 1.5 triệu VNĐ) có thể được nói đến như một loại nước dưỡng chiếm được cảm tình của đa số các chị em phụ nữ đã từng có cơ hội trải nghiệm.

Sản phẩm này là sự kết hợp của Vitamin C, B6 và vitamin E giúp cải thiện tình trạng lỗ chân lông to và cân bằng lượng dầu thừa trên da giúp làn da thoáng sạch, mịn màng hơn. Cùng với đó, đây cũng là một trợ thủ đắc lực có thể giúp bạn hạn chế tình trạng nổi mụn và làm giảm sự phát triển của melanin để đem lại cho bạn làn da sáng và đều màu hơn.

Vitamin B3 cho vùng da có lỗ chân lông to và khắc phục tình trạng thiếu nước

Còn được biết đến với cái tên phổ biến niacinamide, đây là một thành phần không thể thiếu trong những sản phẩm giúp thu nhỏ lỗ chân lông, ngăn chặn các dấu hiệu lão hóa và cải thiện làn da không đều màu. Nó cũng sẽ giúp tái tạo chất sừng trên da, giúp làn da luôn được căng mọng và có được độ đàn hồi tốt, làn da sẽ được cấp ẩm đầy đủ và được bảo vệ khỏi những tác nhân có hại từ môi trường. Thêm nữa, niacinamide là một thành phần có tác dụng trong việc kiểm soát dầu thừa hiệu quả không kém gì vitamin C đã được giới thiệu ở trên, vì thế bạn sẽ không cần lo lắng bởi vitamin B3 sẽ không khiến cho làn da của bạn bị bóng dầu đâu nha!

Dr. Jart Cicapair Re-cover SPF30 PA++ ($77 – tương đương 1.7 triệu VNĐ) là một sản phẩm kem đặc trị sử dụng cho những vùng da bị ửng đỏ, che đi các đốm mụn và bảo vệ da khỏi những tác động xấu của môi trường bên ngoài. Cỏ hổ - một công thức hoạt động có tác dụng hiệu quả trong việc cải thiện vùng da bị tổn thương chính là thành phần chính trong sản phẩm này.

Và nếu như những tác dụng trên chưa đủ để gây ấn tượng với bạn, thì đây còn là một vị cứu tinh cho làn da sau những khoảng thời gian làm việc mệt mỏi bởi khả năng cấp nước thần kì và cung cấp kali, natri, canxi mà magie cho da nữa đấy!

Vitamin E cho làn da thiếu nước và cần được bảo vệ khỏi tác hại của tia UV

Bên cạnh hyaluronic acid, vitamin E từ lâu đã được coi là một loại vitamin có công dụng dưỡng ẩm da rất tốt, đồng thời chứa nhiều chất chống oxy hóa. Loại vitamin này thường được tìm thấy trong thành phần của các loại kem chống nắng bởi khả năng chống lại sự hình thành và dần chữa trị các tổn thương trong gốc tự do, làm dịu da hiệu quả với chất chống viêm có chứa trong nó.

Cũng chính bởi đặc tính dịu nhẹ không gây kích ứng mà vitamin E được sử dụng rất nhiều trong mĩ phẩm, và một trong số đó là sản phẩm kem dưỡng đình đám của The Body Shop mang tên The Body Shop Vitamin E Moisture-Protect Emulsion SPF30 PA+++ ($36.9 – khoảng 840.000 VNĐ). Đây là một loại sữa dưỡng nhẹ dịu, giúp bảo vệ da dưới tác động của ánh nắng mặt trời, thấm nhanh và đồng thời không để lại đốm trắng.

Cùng với đó, thành phần chứa hyaluronic acid lên men theo cơ chế sinh học sẽ giúp làn da được cấp ẩm đủ lên tới 48 giờ. Và cũng giống như 2 sản phẩm đã được giới thiệu bên trên, nó cũng sẽ là sự lựa chọn cho những cô nàng đang có làn da bị tổn thương bởi khả năng chữa lành nhanh chóng từ sâu bên trong và bảo vệ da khỏi các tác động của môi trường xung quanh nữa nhé!

Vitamin A và đặc tính chống lão hóa

Một dạng đặc biệt của vitamin A được sử dụng rất nhiều trong các sản phẩm kem dưỡng da chống lão hóa chính là thành phần retinol. Đây là chất giúp thúc đẩy quá trình hình thành và sản sinh tế bào mới, làm sạch lỗ chân lông, bổ sung collagen cho da, giúp làn da luôn được mịn màng và ở trong trạng thái cân bằng nhất. Các sắc tố dưới da từ đó cũng được điều chỉnh và làn da của bạn sẽ trở nên tươi trẻ hơn.

Shiseido Vital-Perfection Wrinklelift Cream ($160 – khoảng 3.6 triệu VNĐ) chính là đại diện của những sản phẩm kem dưỡng chống lão hóa đã và đang được ưa chuộng trên thị trường hiện nay. Công thức có chứa retinol tinh khiết có trong sản phẩm này được cho rằng sẽ có tác dụng trong việc làm giảm các nếp nhăn, đặc biệt là vết hằn tạo ra ở khóe miệng khi chúng ta mỉm cười.

Đặc biệt, với công nghệ mới mang tên RetinoVP8 của hãng, retinol được đưa vào sâu đến tận các lớp biểu bì dưới da, giúp cải thiện hiệu quả hơn việc làm phẳng các nếp nhăn, trả lại cho chị em phụ nữ làn da tươi trẻ đầy sức sống.

Nguồn: Herworld

Theo Helino