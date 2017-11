4 loại mặt nạ tiện dụng mới toanh mà bạn nên update ngay kẻo trễ

Từ lâu, mặt nạ giấy đã trở thành sản phẩm dưỡng da quen thuộc với các chị em. Việc đắp mặt nạ giúp làn da được cấp ẩm và hấp thụ nhiều tinh chất hơn so với việc chỉ bôi kem dưỡng hay serum như thông thường. Tuy nhiên, mặt nạ giấy ngày nay không còn chỉ giới hạn trong những loại mặt nạ giấy chứa tinh chất cô đặc như trước đây mà đã có nhiều biến tấu sáng tạo hơn để đáp ứng nhu cầu của các cô nàng. Dưới đây là 4 loại mặt nạ giấy thế hệ mới mà bạn nên update ngay kẻo muộn.

1. Mặt nạ khô

Nếu bạn đã chán cảnh đắp những loại mặt nạ giấy ướt sũng, dưỡng chất cứ chảy tong tong ra ngoài, thì mặt nạ khô sẽ là loại mặt nạ mới toanh dành cho bạn. Hiểu nôm na, những loại mặt nạ này có chứa dưỡng chất dạng khô, khi đắp lên da, nhiệt độ và độ pH của da sẽ kích thích những dưỡng chất từ trong mặt nạ thẩm thấu vào da.

Ngoài ra, nếu với các dạng mặt nạ giấy thông thường thì bạn chỉ đắp trong khoảng 15-20 phút, sau đó bạn sẽ cần thêm 1 bước khóa ẩm để không khiến dưỡng chất trên da bị bay hơi. Thì với mặt nạ khô, bạn có thể đắp cả đêm mà không sợ dưỡng chất bị bay hơi làm khô da. Thậm chí sau khi tháo, các dưỡng chất từ mặt nạ khô còn liên kết chặt chẽ với lớp biểu bì, tiếp tục thẩm thấu nuôi dưỡng da trong 6-8 giờ sau khi đắp.

2. Mặt nạ lăn kim

Liệu pháp lăn kim vốn được coi là giải pháp an toàn, nhẹ nhàng giúp bạn giải quyết 1 số vấn đề của da như da không đều màu, sẹo rỗ nhỏ, nếp nhăn lão hóa. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn chưa can đảm thử lăn kim thì bạn có thể dùng thử sản phẩm mặt nạ lăn kim. Loại mặt nạ này bên trên bề mặt đã có chứa những đầu kim lăn nhỏ giúp tạo thành những tổn thương nhỏ trên da để kích thích da tái tạo, đồng thời dễ dàng thẩm thấu dưỡng chất từ mặt nạ hơn so với thông thường.

Loại mặt nạ này đã có chứa sẵn những đầu lăn kim siêu nhỏ giúp cải tạo bề mặt da và giúp dưỡng chất thẩm thấu tốt hơn.

Khi dùng, bạn chỉ cần dán mặt nạ lên những vùng da cần trị liệu như khóe mắt, trán…

Tuy đã có chứa những đầu kim nhỏ, nhưng loại mặt nạ này rất nhẹ nhàng, không hề gây đau đớn hay khó chịu. Bên cạnh đó, loại mặt nạ này mới chỉ được sản xuất theo những miếng nhỏ theo từng vùng da cần trị liệu như đuôi mắt, trán, khóe mũi… chứ không đắp cho toàn mặt. Nhà sản xuất cam kết bạn có thể thấy được hiệu quả chống lão hóa, nếp nhăn mờ đi sau 4 tuần sử dụng loại mặt nạ này.

3. Mặt nạ tự pha chế

Thay vì là các dạng mặt nạ bán sẵn như thông thường, mặt nạ tự pha chế là loại mặt nạ mà người dùng sẽ phải tự trộn lẫn các nguyên liệu lại với nhau rồi mới có thể sử dụng. Điều này được nhà sản xuất giải thích như 1 cách đảm bảo độ "tươi" cho sản phẩm. Những loại mặt nạ tự pha chế thường gặp là những loại có thành phần chứa collagen, vitamin C hoặc mặt nạ cao su.

Với những loại mặt nạ tự pha chế, người dùng sẽ cần tự trỗn lẫn các nguyên liệu trước khi sử dụng.

4. Mặt nạ nhiều bước

Các loại mặt nạ nhiều bước đang là xu hướng mới của các hãng mặt nạ vì chứa tích hợp cả sản phẩm tẩy da chết và mặt nạ dưỡng ẩm giúp đem lại hiệu quả tốt hơn. Với các dạng mặt nạ này, bước đầu tiên người dùng sẽ làm sạch da bằng cách đắp mặt nạ đất sét hoặc dùng miếng tẩy da chết có tẩm sẵn AHA, BHA. Đây là bước làm sạch da sâu, "dọn đường" cho dưỡng chất ở bước sau thẩm thấu tốt hơn. Sau đó, người dùng tiếp tục đắp mặt nạ dưỡng có thành phần giàu dưỡng chất để nuôi dưỡng da.

Vì có thiết kế tích hợp nên loại mặt nạ này được xem là giải pháp tiện dụng, phù hợp với những cô nàng muốn chăm sóc da 1 cách bài bản hoặc những khi đi công tác, hay du lịch mà không thể mang theo lỉnh kỉnh nhiều đồ đạc.

Nguồn: Coveteur

Theo Tri thức trẻ