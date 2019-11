3 tông màu "hot hit" bạn nhất định phải xúng xính mùa lạnh này: Màu nào cũng đẹp, diện lên là sang hẳn con người

Mùa lạnh đến gần, bạn không chỉ cần phối đồ dày dặn, ấm áp chuẩn style Thu Đông thôi mà cũng nên để ý đến việc chọn lựa gam màu nữa. Bởi như thế, bạn nhất định sẽ trở thành quý cô sành mốt trong mắt mọi người. Chắc chắn là, các biên tập viên thời trang của Who What Wear không ép uổng bạn diện những tông màu "khó nhằn" như vàng dạ quang hay xanh nõn chuối đâu. Họ chỉ đơn thuần chỉ ra cho bạn 3 tông màu vừa on trend, vừa dễ diện, nên bạn không cần lo lắng, chỉ tranh thủ update và tậu về liền thôi.

Màu cam cháy

Hết son cam cháy lên ngôi thì giờ là đến trang phục màu cam cháy khuấy đảo các tín đồ sành mặc. Một tông màu cam mang năng lượng tràn trề sẽ khiến bạn trông thật cool và cá tính hết nấc. Không nhiều cô gái có tông màu này trong tủ, thế nên, bạn sẽ cần đến chúng nếu muốn đứng vào hàng ngũ những quý cô bắt trend cũng như chẳng cần bận tâm đến chuyện đụng hàng.

Màu xanh bạc hà

Sắc xanh bạc hà giúp mọi cô gái đều trông tươi tắn, xinh xẻo và nhẹ nhàng hơn. Thu Đông 2019 gọi tên gam màu này và tất nhiên, bạn nên rước về ít nhất một "em" trong tủ, để trổ tài mix & match, tạo nên cây đồ dạo phố/đi làm chuẩn không cần chỉnh. Đừng vội nghĩ rằng chúng khó diện bởi bạn sẽ thấy mình đẹp hơn, mới mẻ so với phong cách an toàn thường lệ đấy.

Màu be

Dễ diện hơn và cũng nịnh mắt hơn trong số 3 tông màu được liệt kê, màu be khiến nhiều cô nàng liêu xiêu nhờ vẻ "sang xịn mịn", giúp diện mạo thêm cuốn hút, ấn tượng hơn. Đây cũng là màu sắc “hot hit” được các biên tập viên thời trang đánh giá cao và cho là hợp tiết trời Thu Đông nữa. Tông màu này cũng không kén tông da hay các item đi kèm, bởi cứ diện là “auto” xinh.

Theo Helino