3 tác nhân gây ra tình trạng lỗ chân lông to và những cách khắc phục nhanh gọn

Theo thời gian, da giảm độ đàn hồi, lỗ chân lông của chúng ta cũng to ra. Để che giấu những khuyết điểm trên khuôn mặt, bạn phải tốn rất nhiều thời gian vào tiền bạc vào mỹ phẩm, trang điểm,… Tuy nhiên, nếu không hiểu rõ căn nguyên của tình trạng lỗ chân lông to thì rất khó để bạn có thể giải quyết nó một cách triệt để. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra những tác nhân gây ra hiện tượng lỗ chân lông to và cách khắc phục.

Những tác nhân gây ra hiện tượng lỗ chân lông to và nên làm gì để khắc phục

1. Tác nhân gây ra tình trạng lỗ chân lông to

- Da tiết quá nhiều bã nhờn: Tình trạng này có thể xuất phát từ việc ăn uống, do căng thẳng mệt mỏi hay không bôi kem chống nắng đầy đủ, dùng không đúng mỹ phẩm dẫn đến dị ứng.

- Độ đàn hồi của da giảm: Càng già đi thì việc sản xuất collagen càng kém, da trở nên kém đàn hồi và lỗ chân lông to hơn. Bên cạnh đó, ánh nắng mặt trời cũng là một trong các tác nhân phá hủy collagen.

- Gen: Các nghiên cứu cho thấy lỗ chân lông của phụ nữ châu Á gần như không thay đổi theo tuổi tác, nhưng với phụ nữ Ấn Độ, càng lớn tuổi lỗ chân lông càng lớn hơn. Bạn không thể thay đổi da của bạn, nhưng nếu bạn biết cách chăm sóc, ăn uống hợp lý, bạn có thể cải thiện làn da, làm cho lỗ chân lông nhỏ đi.

2. Các phương pháp cải thiện tình trạng lỗ chân lông bị to:

- Ngăn chặn tình trạng da tiết quá nhiều bã nhờn bằng việc xem xét lại chế độ ăn uống, các bước dưỡng da và các thành phần trong mỹ phẩm.

- Ngăn chặn sự phá hủy collagen bằng việc sử dụng kem chống nắng hàng ngày.

- Ngăn chặn tình trạng lỗ chân lông trở nên to hơn bằng cách làm sạch mặt và giữ ẩm cho da, sử dụng mỹ phẩm không gây bít lỗ chân lông gây ra mụn.

Biện pháp cụ thể điều trị lỗ chân lông to

1. Ăn uống hợp lý

Nếu da bạn quá nhờn thì bạn nên xem lại chế độ ăn uống của mình.

- Hãy giảm lượng carb tiêu thụ bằng cách tránh ăn nhiều đường, bánh mì trắng, gạo trắng, thực phẩm có chỉ số glycemic cao bởi chúng sẽ làm da tiết nhiều bã nhờ, làm lỗ chân lông bị tắc, gây ra mụn và trứng cá.

- Thêm các loại thảo mộc và gia vị như quế, đinh hương, gừng hoặc tỏi vào thức ăn bởi chúng sẽ ngăn chặn quá trình lão hóa và giảm đàn hồi của da.

- Uống trà xanh bởi nó chứa polyphenol làm giảm quá trình sản xuất bã nhờn và làm giảm mụn trứng cá.

- Ăn nhiều cá và rau hơn bởi chúng làm giảm sự xuất hiện của mụn trứng cá.

2. Làm sạch và giữ ẩm cho da

Bạn nên dưỡng ẩm và rửa mặt hai lần một ngày. Trong tuần cũng nên tẩy tế bào chết dạng hóa học hoặc dạng gel lột cho da để loại bỏ bụi bẩn, làm sạch da và ngăn việc hình thành mụn.

Sau khi rửa sạch mặt, hãy nhớ dưỡng ẩm, bôi kem chống nắng đầy đủ để giúp da đàn hồi, mịn màng hơn, đồng thời chống lại những tác hại của ánh nắng mặt trời.

- Hãy sử dụng mặt nạ lột có chứa axit salicylic (khoảng 1%) hoặc glycolic hoặc axit lactic (2-5%) bởi nó sẽ kích thích sự tái tạo tế bào và làm sạch lỗ chân lông.

- Không sử dụng tẩy tế bào chết dạng hạt bởi góc cạnh của các hạt sẽ làm da bị tổn thương, gây viêm da và có thể sẽ làm lỗ chân lông to hơn.

- Dùng sữa rửa mặt dạng gel để rửa mặt thay vì dùng lotion.

- Đừng rửa mặt bằng xà phòng thường. Độ p.h của xà phòng thường là 8-10, và nó sẽ phá hủy lớp bảo vệ của da, làm da tiết nhiều bã nhờn hơn. Hãy sử dụng sản phẩm có độ p.h rơi vào khoảng 5.5 - 6.

- Rửa mặt trong khoảng thời gian từ 12h - 16h bởi vào thời điểm này da tiết ra rất nhiều bã nhờn.

- Luôn nhớ phải sử dụng kem chống nắng bởi tia cực tím sẽ phá hủy collagen trong da bạn, làm da bạn giảm sự đàn hồi.

3. Chọn mỹ phẩm thông minh an toàn

Một số thành phần có thể làm giảm sự tiết bã nhờn, mồ hôi trong mỹ phẩm:

- Nordihyroguaiaretic acid, NDGA và sarcosine, nó làm hạn chế sự sản xuất bã nhờn.

- Niacinamide, kẽm gluconat, kẽm sulfat, caffeine, biotin, và chiết xuất vỏ cây Enantia chlorantha, chúng có tác dụng điều chỉnh quá trình tiết mồ hôi.

Không nên mua mỹ phẩm có các thành phần sau:

- Talcum bởi nó làm bít lỗ chân lông.

- Cồn (Alcohol) bởi nó sẽ làm khô da và ảnh hưởng xấu tới quá trình loại bỏ tế bào chết.

- Dầu khoáng (Mineral oil) vì nó là nguyên liệu rẻ tiền, dễ gây dị ứng cho da.

