3 loại tinh bột giúp Võ Hoàng Yến 'ăn hoài không sợ mập'

Khoai lang

Dù vẫn chứa tinh bột nhưng lượng carbs trong khoai ít hơn hẳn so với cơm, bột mỳ hay khoai tây. Trung bình, lượng carb có trong một củ khoai lang chỉ bằng 1/3 lượng tinh bột trong cơm trắng. Loại tinh bột này cũng nhanh tạo cảm giác no bụng, no lâu hơn và chứa nhiều khoáng chất, vitamin tốt cho cơ thể. Ngoài ra, so với cơm hay bún, phở, khoai lang lại chứa nhiều chất xơ, có lợi cho tiêu hóa, trao đổi chất.

Ngoài Võ Hoàng Yến, nhiều sao Việt khác cũng "tín nhiệm" loại thực phẩm này như Tóc Tiên, Hòa Minzy... Người mẫu Lilly Nguyễn thậm chí còn dùng khoai lang để làm phần đế bánh pizza. Khi đặt mục tiêu cải thiện cân nặng, số đo, bạn cũng nên ưu tiên chế biến khoai lang theo cách đơn giản nhất đó là luộc, hấp, nhằm giữ lại tối đa dinh dưỡng của thực phẩm đồng thời hạn chế gia vị, dầu mỡ.

Khoai lang và trứng gà luộc là 2 món 'tủ' trong bữa sáng của siêu mẫu.

Gạo lứt

Gạo lứt có hàm lượng chất xơ cao, không chứa gluten... nhờ đó bạn sẽ có cảm giác nhanh no dù chỉ tiêu thụ một lượng nhỏ. So với gạo trắng, gạo lứt cũng giàu vitamin, khoáng chất hơn, giúp cơ thể phòng ngừa nhiều bệnh tật.

Dù được xếp vào nhóm tinh bột tốt, song để đạt mục tiêu cải thiện vóc dáng, cũng nên tiêu thụ lượng vừa phải cơm gạo lứt trong mỗi bữa. Tăng cường rau xanh trong mọi bữa ăn sẽ giúp nhanh no bụng, hạn chế cảm giác thèm ăn.

Bữa ăn của Võ Hoàng Yến luôn có lượng lớn chất xơ từ các loại rau củ quả.

Yến mạch

Yến mạch chứa nhiều chất xơ, đặc biệt là beta - glucan, giúp hấp thụ nước, làm bạn có cảm giác nhanh no, no lâu. Loại ngũ cốc này còn rất giàu avenanthramide - chất chống oxy hóa có khả năng bảo vệ tim mạch. Vì vậy, cháo yến mạch ăn kèm các loại quả mọng là bữa sáng thường được nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả giảm cân bạn không nên sử dụng các loại yến mạch ăn liền, bởi chúng thường có mức calories cao kèm nhiều chất phụ gia.

Thêm các loại quả tươi, các loại hạt vào yến mạch không chỉ giúp tăng khẩu vị mà còn cung cấp thêm vitamin, protein, omega - 3 giúp cơ thể có đủ năng lượng hoạt động, làm việc.

Bữa sáng với cháo yến mạch, trứng luộc được Võ Hoàng Yến khẳng định: "Ăn hoài cũng không sợ mập".

Theo Ngôi sao