3 cách trị thâm mụn bằng chanh đơn giản

Chanh là một gia vị trong những bữa ăn hàng ngày của gia đình và là phương thuốc làm đẹp hiệu quả của các chị em phụ nữ. Chanh có rất nhiều công dụng và lợi ích cho sức khỏe và dưỡng da hàng ngày, Vì thế, dùng chanh để trị những vết thâm do mụn gây ra là điều tuyệt vời. Chanh trị vết thâm nhanh chóng, hiệu quả và an toàn tuyệt đối. Chanh giúp xóa mờ vết thêm trên da, tái tạo tế bào mới cho làn da đều màu và khỏe mạnh. Do vậy, dùng nước cốt chanh tươi để trị mụn thâm được rất nhiều người áp dụng thành công. Cùng nhau tham khảo 3 cách trị mụn thâm bằng chanh đơn giản.

Trong chanh tươi có chứa rất nhiều axit ciric và một lượng vitamin C rất lớn, vì thế chanh có vị chua hoàn toàn. Bởi vậy, chanh rất có tác dụng trị thâm ở mịn rất tốt. Bởi vì các chất này trong chanh sẽ tẩy đi các tế bào da bị hư tổn và tái tạo lại tế bào da mới, dó đó đẩy lùi được mụn thâm.

Cách trị mụn thâm bằng chanh tươi rất đơn giản và dễ thực hiện:

- Chỉ cần chọn ra những qua chanh to, mọng nước và tươi.

- Lấy vắt nước cốt cho vào một cái bát nhỏ.

- Dùng tăm bông thấm nước chanh và chấm vào những vùng có vết thâm do mụn.

Lưu ý: Trước khi thực hiện, điều đầu tiên bạn cần phải rửa mặt bằng nước nóng rồi để một lúc tầm 5 phút cho lỗ chân lông thông thoáng, điều này sẽ giúp cho da hấp thụ chanh tươi tốt nhất. Ngoài ra, hàng ngày bạn cũng nên thực hiện phương pháp này thường xuyên để đạt được hiệu quả cao nhé.

Mật ong kết hợp cùng chanh tươi để trị thâm

Mật ong là thành phần trị mụn và ngăn ngừa vết thâm nám cực kỳ hiệu quả, vì thế sự kết hợp giữa 2 thành phần này lại với nhau sẽ giúp da trắng mịn và sạch vết thâm nám. Mật ong sẽ giúp da ngăn ngừa mọc mụn trở lại và dưỡng ẩm da cực kỳ hiệu quả. Bạn có biết rằng 2 loại này đều không gây kích ứng cho da kể cả da dầu, bình thường, hay da khô. Các bạn đều có thể sử dụng được, vì thế đừng lo sợ vì bị dị ứng da nhé!

Bạn chỉ cần kiên trì thực hiện phương pháp này đều đặn mỗi ngày 1 lần, các bạn sẽ thấy được kết quả rõ ràng giữa trước và sau khi thực hiện. Làn da sẽ trở nên hồng hào, sáng đẹp đến bất ngờ, những vết mụn sẽ không còn mọc lên nữa. Ngoài việc làm đẹp da, Nếu kết hợp với thực đơn ăn uống khoa học chứa nhiều vitamin thì không gì hoàn hảo hơn đấy các bạn. Đây sẽ là cách trị thâm mụn bằng chanh đơn giản nhất mà bạn nên áp dụng

Chuẩn bị:

Lựa 1 quả chanh tươi căng mọng

3 thìa mật ong mật ong nguyên chất

Cách làm: Bạn lấy nước cốt chanh và mật ong trộn đều lại với nhau. Sau đó, bạn bôi hỗn hợp đó lên mặt, mát xa nhẹ nhàng và rửa sạch lại bằng nước ấm sau 30 phút.

Thực hiện sử dụng mặt nạ mật ong và chanh trong tuần 4 lần để trị sẹo hiệu quả, cần kiên trì thực hiện để mang lại hiệu quả giúp mờ vết sẹo thâm tối ưu. Do chanh tươi có axit, nên da dễ bị bắt nắng hơn, do đó khi ra ngoài nên tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời.

Kết hợp chanh và nha đam để trị thâm nám

Nha đam được biết là thần dược làm đẹp da từ rất lâu đời, chính vì thế nếu bạn kết hợp giữa chanh và nha đem để trị vết thâm thì đây là điều tuyệt vời cho làn da. Thực tế đã có rất nhiều người áp dụng thành công phương pháp này để chăm sóc và dưỡng da. Trong nha đam có rất nhiều nhiều dưỡng chất có tác dụng cực tốt cho làn da của bạn, đặc biệt là các gel trong lá nha đam. Đây là chất quan trọng nhất để có thể lấy lá nha đam trị mụn thâm.

Cách làm:

- Tìm 1 lá nha đam to, mập và còn tươi.

- Sau đó mang rửa sạch, bạn có thể ngâm nước muối để có thể kháng khuẩn cho lá nha đam.

- Tiếp theo, bạn dùng dao cắt bỏ phẩm mép lá có răng cưa, khéo léo dùng dao lọc lấy phẩn gel. Bạn dùng một khăn xô mỏng lọc phần gel này lấy nước cốt. Bạn rửa mắt sạch với nước ấm cho lỗ chân lông nở ra và thoáng.

- Cuối cùng, bạn dùng nước cốt nha đam này thoa đều lên vùng bị mụn, nhất là vùng bị thâm. Đây là cách trị thâm mụn bằng chanh tại nhà được nhiều người áp dụng và thực hiện.

. Hi vọng với những thông tin phía trên sẽ giúp cho bạn có thêm cách trị thâm mụn bằng chanh đơn giản tại nhà, an toàn và hiệu quả

Theo Phụ nữ news