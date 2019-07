3 ca sĩ nữ trẻ quên tuổi của showbiz Việt: Mỹ Tâm thứ nhì thì ai về nhất?

Mỹ Tâm: 20 năm làm nghề càng có tuổi lại càng trẻ ra

Bước chân vào nghề tính tới nay cũng đã 20 năm nhưng đến nay sức hút của Mỹ Tâm đối với khán giả yêu nhạc vẫn chưa hề giảm sút. Không chỉ được đánh giá cao bởi những dự án âm nhạc mới mẻ, Mỹ Tâm còn được ngợi khen vì nhan sắc "lão hóa ngược" ngày một đỉnh của mình.

Tràn đầy sức sống, tươi trẻ và toả sáng là những tính từ tuyệt vời nói về nhan sắc của Mỹ Tâm ở thời điểm hiện tại. So với cái “thời xưa ấy” Mỹ Tâm ngày càng cuốn hút và xinh đẹp hơn vì nằm ngoài quy luật tàn phá của thời gian. Cứ so sánh hình ảnh của Mỹ Tâm trước đây và bây giờ sẽ thấy, quả là một sự cách biệt lớn về nhan sắc mà không ai là không ngỡ ngàng.

Nếu ngày xưa Mỹ Tâm trông già và kém sắc với style ăn diện chẳng fashion vì vóc dáng có phần đẫy đà thì Mỹ Tâm bây giờ đã khác, cô khiến người xung quanh mình mãn nhãn bởi hàng loạt bộ cánh khoác lên người nhờ vào vóc dáng chuẩn chỉnh sau giảm cân.

Làn da đẹp mịn màng không có bất kỳ dấu hiệu lão hóa nào của tuổi tác cũng là thứ khiến Mỹ Tâm có thể tự hào. Không layer nhiều lớp phấn mắt, không kẻ mắt mèo sắc lẹm, không contour cầu kỳ hay tô son đỏ đậm, Mỹ Tâm vẫn cuốn hút người nhìn đến lạ.

Mỹ Tâm hầu như rất hạn chế makeup nếu thực sự không quá cần thiết. Cô sẽ để mặt mộc tự nhiên nhất có thể, để làn da được “thở” và không bị quá tải bởi hóa chất, khói bụi... Còn nếu phải trang điểm thì cô trung thành với lối makeup tự nhiên, nhẹ nhàng, trong veo. Cô chỉ dùng một lớp son màu da, một lớp phấn mỏng và vài đường kẻ mắt. Và hầu như cô trung thành với kiểu tóc suôn thẳng, nhẹ nhàng. Chính “bí quyết” đó đã giúp Mỹ Tâm trông trẻ trung hơn rất nhiều.

Được hỏi bí quyết của nhan sắc vĩnh cửu đó là gì? Mỹ Tâm chỉ mỉm cười. Nhưng những người đủ tinh tế sẽ nhận ra bí quyết của cô chính là lạc quan. Khoa học đã chứng minh nụ cười có thể truyền tải niềm vui và những cảm xúc tích cực. Giúp giảm căng thẳng, làm chậm sự lão hóa, tốt cho hệ tim mạch… Và chính nụ cười, cũng là “điểm cộng” đối với Mỹ Tâm giúp cô ghi điểm toàn diện với người xung quanh.

Nữ ca sĩ cũng chia sẻ bí quyết trẻ của mình là không thức khuya, ép cơ thể đều đặn ngủ vào lúc 9h tối. Theo đó, mỗi ngày, dù bận rộn tới đâu Mỹ Tâm cũng sắp xếp đi ngủ trước 9 giờ tối và duy trì ngủ đủ 9 tiếng đồng hồ.

Theo một số nghiên cứu trên thế giới, những phụ nữ có thói quen ngủ trước 22 giờ thường sở hữu thân hình cân đối và ít bị tăng cân hơn so với những người thường thức khuya. Đồng thời ngủ sớm và đủ giấc giúp làn da của bạn có thời gian tái tạo, trẻ hóa đồng thời tự bổ sung dưỡng chất. Ngược lại, ngủ muộn gây nếp nhăn và quầng thâm dưới mắt, làm da xấu đi và khiến bạn già đi nhanh chóng.

Hiền Thục: Mẹ đơn thân có con gái lớn phổng vẫn trẻ như gái 18-20

Trong khi nhiều sao nữ luôn khiến mình già đi hàng chục tuổi vì cách trang điểm và trang phục thì Hiền Thục lúc nào cũng trẻ trung vượt tuổi. Nếu chỉ nhìn ảnh, có lẽ chẳng ai có thể tin được bà mẹ một con đã được xếp vào hàng ngũ U40.

So ảnh thời trước và bây giờ của Hiền Thục nhiều người ngã ngửa bởi sao nữ ca sĩ sinh năm 1981 lại ngày càng trẻ, vẻ ngoài bỏ mặc thời gian như thế này.

Đúng là Hiền Thục bị thời gian bỏ quên vì nhìn ảnh cô thời trước và sau này mới thấy “lão hoá ngược” là có thật . Chẳng những không già đi chút nào, bà mẹ một con còn ngày một trẻ trung hơn, ngay cả khi thiếu son phấn vẫn long lanh, toả sáng.

Mỗi khi chung khung hình với cô con gái tròn 17 tuổi, nếu không ai nói thì nhiều người chắc hẳn sẽ nhầm Hiền Thục là chị gái của cô bé chứ khó ai có thể tin đây là bà mẹ đã có con lớn phổng thế này.

Khi được hỏi về bí quyết trẻ lâu của mình quá nhiều, Hiền Thục đã không ngại chia sẻ trên trang cá nhân kèm theo clip. Cô cho biết bí quyết giữ làn da và vóc dáng thanh xuân của mình đơn giản chỉ là ăn chay và uống đủ 1,5 lít nước mỗi ngày. Phương pháp này giúp nữ ca sĩ duy trì được số cân nặng lý tưởng và làn da tươi trẻ qua suốt bao năm.

Theo đó Hiền Thục chia sẻ bữa ăn chay của cô thường có rau trộn và gỏi cuốn chay. Theo nữ ca sĩ, mỗi bữa cô thường ăn khoảng 3 cái gỏi cuốn chay. Thay vì những thành phần của gỏi cuốn bình thường như tôm, thịt, rau ăn kèm thì Hiền Thục sử dụng xà lách, lá tía tô, rau dăm, rau húng, lá quế, đậu hũ và giá đỗ cho món gỏi cuốn chay của mình. Món ăn này được cô dùng kèm với nước tương tự làm. Thành phần của nước tương là bơ đậu phộng, tương đen phi với tỏi và dầu thực vật.

Chế độ ăn chay với các loại rau củ quả không chứa nhiều calo và chất béo nên rất có ích trong việc giảm cân và duy trì vóc dáng. Các nghiên cứu gần đây cho thấy rằng, những người ăn chay có tỉ lệ béo phì thấp hơn đáng kể so với người ăn thịt (9,4% đối với người ăn chay và 33,3% đối với những người ăn thịt).

Thực phẩm chay có nhiều loại vitamin và khoáng chất cần thiết giúp da khỏe và đẹp hơn. Các loại rau, củ, trái cây tươi là nguồn cung cấp chất chống ôxy hoá và vitamin dồi dào, giúp trẻ hoá làn da và chống lão hoá. Bên cạnh đó, nó làm giảm sự tích tụ độc tố trong cơ thể, điều hoà chức năng của gan, thận,…Do vậy, cơ thể bạn được “thanh lọc” từ bên trong, trở nên khoẻ mạnh hơn và làn da cũng căng mịn, có sức sống hơn.

Song song với việc giảm cân và giảm lượng chất béo, cơ thể của bạn không còn quá nhiều mỡ thừa, điều đó khiến các bắp thịt trở nên thon gọn, săn chắc hơn. Nguồn vitamin và khoáng chất trong các loại rau củ cũng sẽ giúp làn da của bạn trở nên khoẻ mạnh hơn, mịn màng hơn mà không cần tốn công chăm sóc quá nhiều.

Lệ Quyên: Nữ hoàng phòng trà ngày càng khiến người ta say vì nhan sắc

Không chỉ khiến khán giả say bởi giọng hát mà còn bởi vẻ ngoài quá hoàn hảo. So với Lệ Quyên của trước đây, "nữ hoàng phòng trà" giờ đã có những cuộc "lột xác" ngoạn mục về nhan sắc.

Cách đây hơn chục năm, Lệ Quyên đã từng "gây bão" dư luận khi công khai quyết định nâng mũi với mong muốn cải thiện nhan sắc. Thời còn trẻ nữ ca sĩ sở hữu chiếc mũi khá thô, sống mũi thấp cùng hai bên cánh mũi nở rộng. Sau ca nâng mũi thành công, Lệ Quyên trở thành nữ ca sĩ sở hữu nhan sắc đáng ngưỡng mộ của showbiz Việt. Tiếp tục theo đuổi phong cách sexy và quyến rũ, tên tuổi và hình ảnh của Lệ Quyên cứ ngày một lên cao như diều gặp gió. “Nữ hoàng phòng trà” với nhan sắc đẹp vẹn toàn bất chấp tuổi, bất chấp năm tháng đã như hằn sâu vào trí nhớ mỗi khán giả yêu nhạc.

Tuy rằng sau đó Lệ Quyên gặp phải biến chứng từ chiếc mũi đã qua thẩm mỹ, bắt buộc cô phải tháo bỏ sụn mũi. Nhưng lạ thay nhan sắc của Lệ Quyên chẳng hề suy chuyển, cô lại ngày càng tươi trẻ và xinh đẹp hơn xưa nhiều lần.

Điều khiến người ta nể khi nói về nhan sắc chẳng già của Lệ Quyên chắc có lẽ nằm ở làn da và vóc dáng của cô. Vì ở cái tuổi ngoại tứ, nếu như phụ nữ e dè vì việc tăng cân quá dễ dàng thì Lệ Quyên lại khiến người ta “mắt tròn mắt dẹt” bởi vóc dáng nuột nà. Ba vòng quyến rũ của bà mẹ một con khiến người ta say ngay cả khi diện bikini gợi cảm nhất.

Chia sẻ về bí quyết giảm mỡ bụng, đặc biệt là sau khi sinh của mình, Lệ Quyên cho biết cô có được lợi thế là thường xuyên đi hát. Nữ ca sĩ vòng eo 58 cho rằng, khi hát thì ca sĩ phải lấy hơi bằng bụng nên có vòng hai khá thon gọn. Bà mẹ một con cũng cho biết thêm, với những bạn nào sắp sinh em bé thì nên duy trì chế độ chăm sóc toàn bộ cơ thể thường xuyên để da có sự đàn hồi, tránh được việc rạn bụng sau khi sinh.

Ngoài tập luyện giữ dáng, Lệ Quyên còn rất chú trọng việc chăm sóc da. Nữ ca sĩ tập trung vào các bước tẩy trang mỗi ngày. Bà mẹ một con sử dụng tinh dầu để loại bỏ bụi bẩn sau một ngày trang điểm. Sau đó cô dùng bánh xà bông làm sạch tế bào chết. Theo người đẹp 38 tuổi, đây là 3 bước cơ bản hoàn thiện chu trình làm sạch da hằng ngày. Không chỉ chăm sóc da tại nhà, Lệ Quyên còn thường xuyên đến các spa để làm đẹp và nghỉ dưỡng. Dù bận bịu đến mấy, nữ ca sĩ cũng nhất quyết dành ra 2 tuần/lần đến spa để làm đẹp.

Một trong những bí quyết nữa giúp Lệ Quyên hiện tại trẻ hơn ngày trước là vì cô kết thân với kiểu make up nhẹ nhàng, chẳng dày cộm phấn với son và má hồng như thời trước. So sánh hình ảnh hai kiểu make up trước và sau này của Lệ Quyên đủ thấy. Nữ ca sĩ khi chọn trang điểm tông hồng nude cực nhẹ nhàng và nữ tính thì trông như trẻ ra cả chục tuổi.

Nghệ thuật trang điểm ngoài công dụng che đi khuyết điểm, khiến phụ nữ đẹp thì, trang điểm còn là cách giúp họ “ăn gian” tuổi thật một cách hiệu quả. Không như trước đây, trang điểm bây giờ yêu cầu sự tự nhiên nhẹ nhàng nhất. Phát huy hoàn hảo vẻ đẹp của làn da thật nên chỉ cần một lớp nền thật mỏng nhẹ, thêm vào chút son môi màu sáng, chuốt nhẹ masscara vậy mà xinh. Cách trang điểm nhẹ nhàng sẽ giúp cho phụ nữ bất kỳ tuổi nào cũng tăng thêm vẻ trẻ trung, nhưng chẳng kém phần tươi tắn.

Phải nói rằng, qua thời gian lại có thêm tuổi nhưng Mỹ Tâm, Hiền Thục hay Lệ Quyên vẫn cứ đẹp bất chấp tuổi. Bí quyết mỗi người một khác nhưng hầu như đều chú trọng và việc tăng cường vẻ đẹp cho da và dáng. Mỗi người một vẻ, chẳng ai kém ai và ai là nhan sắc “lão hóa ngược” đỉnh nhất có lẽ sẽ phụ thuộc vào đánh giá của mỗi một người.

Theo Minh Hằng (thoidaiplus.giadinh.net.vn)