10 kiểu kết hợp màu sắc trang phục cực tinh tế mà vẫn giúp chị em nổi bật giữa những ngày đông lạnh giá

Việc chọn được quần áo phù hợp cho mình trong mùa đông đã là một vấn đề nhức não, và việc phải phối hợp trang phục làm sao cho hài hòa về màu sắc là một chuyện đau đầu không kém. Bài viết dưới đây sẽ chỉ ra 10 kiểu phối hợp màu sắc trang phục trong mùa đông, giúp chị em trở nên xinh đẹp rạng rỡ hơn.

1. Màu xám

Màu xám nhìn thì tưởng nhàm chán nhưng thực ra nó rất sang và thanh lịch, được các nhà thiết kế cực kỳ ưa chuộng trong thời gian gần đây. Bạn chỉ cần thêm vào một số điểm nhấn tươi sáng cho bộ trang phục, là bạn đã nhìn trẻ trung, năng động, hiện đại mà vẫn sang trọng quyến rũ. Ví dụ như xám kết hợp với màu đen, trắng, xanh lá cây hoặc màu rượu vang.

2. Tím nhạt

Tím nhạt có pha một chút đen sẽ tạo nên hình ảnh cực độc đáo, mới lạ, vừa không quá đằm như màu tím mà lại không quá trầm như màu đen. Màu này kết hợp hoàn hảo với các sắc màu như đỏ, đỏ đun, màu be, xanh lá cây, tím thẫm.

3. Xanh lá cây

Xanh lá cây là một trong những màu sắc cơ bản, mang tới sự tươi trẻ cho người mặc. Quan trọng là bạn phải biết chọn đúng màu để phối với nó. Nếu bạn muốn xuất hiện với vẻ ngoài giản dị, thanh lịch, hãy kết hợp với màu đen, xanh biển, trắng hoặc be nhé.

4. Mù tạt

Mù tạt là một loại màu sắc hoàn hảo cho mùa đông giản dị, ấm cúng. Áo khoác mù tạt sẽ là một trang phục cơ bản, dễ phối trong tủ đồ. Bạn có thể kết hợp với các tông màu như đen, xám, trắng, xanh coban. Hoặc nổi loạn, thú vị hơn khi kết hợp với màu tím, xanh lá cây, rượu vang.

5. Màu đỏ

Màu đỏ mang lại sự ấm áp, rực rỡ, xua tan cái lạnh của mùa đông. Nếu bạn muốn nổi bật trong đám đông thì đừng quên sắm ngay cho mình một chiếc áo khoác màu đỏ nhé. Bạn có thể kết hợp với quần đen, khăn quàng trắng, một tổ hợp giản dị đáng yêu.

6. Màu đen

Màu đen là màu dễ phối với màu khác. Bạn có thể kết hợp nó với nhiều loại màu khác nhau như đỏ, trắng, xám, xanh dương… Sự kết hợp giữa hồng và đen, xanh lá cây cùng xanh coban là sự kết hợp cực thú vị bạn có thể thử trong mùa này.

7. Màu hồng nhạt

Màu hồng nhạt thường hợp với màu xanh lá cây sáng, trắng, xanh dương và hồng đậm. Một gợi ý nhỏ cho bạn đó là bạn có thể kết hợp chúng với màu xám lạnh, màu be và tím xanh.

8. Màu vàng

Màu vàng là một màu có thể giúp những ngày đông lạnh lẽo bớt u ám. Bạn nên kết hợp màu vàng với màu đen, xám, xanh, be. Nếu bạn sợ màu vàng sẽ làm khuôn mặt bạn lộ khuyết điểm, hãy chọn những phụ kiện sáng màu như túi xách, khăn quàng, giày hoặc quần bó.

9. Màu be

Màu be là một màu cực sang trọng và chẳng bao giờ lỗi mốt. Điều quan trọng là sắc thái màu be như thế nào để chọn được các màu kết hợp phù hợp. Về cơ bản, bạn có thể màu be với các phụ kiện có tông màu nâu, quần tối màu, quần jeans xanh hoặc áo sáng màu.

10. Màu xanh coban

Xanh coban cũng là một màu sắc cơ bản trong tủ quần áo. Nhưng nó không quá lạnh như màu đen. Bạn có thể kết hợp màu xanh coban với màu trắng, tím, đỏ. Sự kết hợp riêng của màu xanh coban với màu xanh lá cây đậm đã tạo nên một chiếc áo khoác tuyệt vời.

(Nguồn: Ad)

Theo Helino