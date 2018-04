10 cách đơn giản giảm cân mà không cần ăn kiêng

1. Ngưng dùng đồ uống có ga/đồ uống béo

Đồ uống có ga sẽ giúp tăng cân vì chúng chứa rất nhiều calo làm tăng trọng lượng cơ thể hiện tại của bạn. Thay vì chọn các loại trà thanh lọc, đồ uống có chanh trong các loại thức uống có lượng calo cao, hãy thử uống trà xanh vì nó giúp bạn giảm cân nhanh hơn.

2. Không bao giờ bỏ ăn sáng

Không có thói quen ăn sáng hàng ngày sẽ dẫn đến tốc độ trao đổi chất chậm, điều này dẫn đến một quá trình tiêu hóa chậm. Quá trình tiêu hóa chậm sẽ biến các thực phẩm không tiêu hóa thành chất béo. Vì vậy, nên ăn sáng vào 9 giờ sáng vì nó sẽ giúp giảm cân.

3. Uống nhiều nước

Nước rất cần cho cơ thể, vì nó giữ cho cơ thể ngậm nước. Điều cần thiết là bạn phải uống ít nhất 6-8 ly nước mỗi ngày để giúp loại bỏ chất độc ra khỏi cơ thể. Loại bỏ chất độc giúp giảm cân hiệu quả. Nước cũng hỗ trợ điều hòa sự trao đổi chất và bạn sẽ nhận thấy sự thay đổi tốt hơn mỗi khi bạn thèm ăn.

4. Ăn nhiều trái cây

Tiêu thụ trái cây càng nhiều càng tốt. Trái cây có lượng lớn nước trong đó, không chỉ giúp giảm cân mà còn cung cấp chất dinh dưỡng cho cơ thể. Bạn có thể bao gồm các loại trái cây như bưởi, anh đào, dưa hấu, mận, táo, ổi, cà chua ... Những trái cây này bạn nên ăn mỗi ngày để có kết quả tốt.

5. Ăn nhiều xa-lát và rau xanh

Ăn xa-lát trước mỗi bữa ăn giúp bạn không ăn quá nhiều trong bữa ăn. Tuy nhiên, cần tránh bổ sung kem trộn salad, pho mát hoặc bất kỳ thành phần vỗ béo nào khác trên món salad của bạn. Các loại rau bạn nên tiêu thụ gồm: cải bắp, hành tây, ớt, cần tây và các loại rau tươi khác.

6. Ngũ cốc nguyên chất

Ngũ cốc nguyên chất sẽ luôn làm cho bạn cảm thấy no bụng trong một khoảng thời gian dài. Các loại ngũ cốc nguyên hạt tốt bao gồm gạo nâu, lúa mạch, kiều mạch, yến mạch, hạt diêm mạch, lúa hoang, ngô, lúa mạch đen ... là một số ngũ cốc nguyên chất chứa lượng chất xơ cao mà bạn nên ăn. Chúng chứa nhiều chất chống oxy hoá và khoáng chất như kẽm, đồng, magiê và sắt.

7. Ăn đủ lượng chất đạm

Chất đạm có ảnh hưởng mạnh đến sự thèm ăn, ăn nhiều đạm có thể làm tăng độ no, giảm đói và giúp bạn ăn ít calo hơn. Đó là vì chất đạm ảnh hưởng đến một số hooc môn khiến cho bạn đói hay no. Do vậy, hãy ăn đủ lượng chất đạm trong bữa sáng, trưa và tối. Tránh ăn quá nhiều chất đạm.

8. Nhai thức ăn chậm

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng thời gian bạn nhai thức ăn từ từ giúp bạn tiêu thụ ít calo hơn. Nhai thức ăn từ từ ngăn ngừa bạn ăn quá nhiều vì khiến cho não bộ thêm thời gian để nhận được tín hiệu từ dạ dày rằng nó đã đầy đủ. Nhai thức ăn từ từ còn tạo điều kiện thuận lợi cho việc tiêu hóa thích hợp và giới hạn khẩu phần ăn của bạn.

9. Cân đối các nhóm thực phẩm

Mỗi bữa ăn của bạn nên có thực phẩm carbohydrate (đường, tinh bột, chất xơ), chất đạm và chất béo lành mạnh. Thủ thuật đơn giản là cân bằng giữa các nhóm thực phẩm trên để cơ thể bạn có thể xử lý nó. Điều này giúp cung cấp năng lượng, đẩy chất độc ra khỏi cơ thể và tăng cường miễn dịch.

10. Tránh việc nấu thức ăn quá chín

Việc nấu chín quá mức thực phẩm của bạn sẽ làm giảm đáng kể các chất dinh dưỡng. Và nếu bạn bị thiếu chất dinh dưỡng, bạn sẽ không cảm thấy hài lòng và có thể thèm ăn vặt sau này. Để ngăn ngừa điều này, bạn nên tăng tiêu thụ các loại thực phẩm sống như xà lách hoặc tránh nấu quá chín thức ăn.

Tùng Anh (th)