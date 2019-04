Xuất tinh ngược, một nguyên nhân gây hiếm muộn

Hiện tượng xuất tinh ngược xảy ra khi tinh dịch thay vì được phóng ra ngoài cơ quan sinh dục của nam giới khi đạt cực khoái lại quay ngược trở lại bàng quang, sau đó đi tiểu thì tinh dịch theo đường nước tiểu thoát ra ngoài. Sau khi giao hợp, đi tiểu thấy nước tiểu có lẫn những lợn cợn màu trắng đục.

Thông thường, đường xuất tinh kết hợp với niệu đạo sẽ tạo thành một kết cấu theo hai nhánh rồi tụ chung thành một lối thoát ra ngoài. Tinh dịch sau khi từ ống dẫn tinh vào niệu đạo có thể thông với bàng quang. Cấu tạo của cơ vòng ở cổ bàng quang và ở niệu đạo giống như cánh cửa, “cửa” bàng quang đóng lại thì “cửa” niệu đạo mở ra để khi nam giới lên đỉnh chuẩn bị xuất tinh thì tinh dịch sẽ phóng ra ngoài. Nhưng nếu cơ vòng ở cổ bàng quang mà mất khả năng co thắt, cửa niệu đạo bị đóng lại thì tinh dịch sẽ không ra ngoài được nữa mà bị chạy ngược vào trong bàng quang, gây ra chứng xuất tinh ngược.

Nguyên nhân gây xuất tinh ngược là do tổn thương các sợi thần kinh giao cảm trung gian vùng cổ bàng quang và cơ thắt tuyến tiền liệt khiến cho các cơ vòng ở vùng này bị mất khả năng co thắt, thường gặp trong một số bệnh lý sau: Sau phẫu thuật cắt bỏ u xơ tiền liệt tuyến, cắt bỏ đại tràng, sau mổ nội soi vùng bàng quang, các bệnh gây xơ cứng cổ bàng quang, các rối loạn co thắt cơ vùng niệu đạo... và một số biến chứng từ bệnh lý cột sống như thoái hóa, gai đôi, dị dạng… Do dị dạng bẩm sinh ở niệu đạo và bàng quang. Do tác dụng phụ của thuốc ảnh hưởng tới các dây thần kinh kiểm soát các cơ bắp liên quan đến xuất tinh như các thuốc điều trị bệnh tâm thần, bệnh tăng huyết áp, phì đại tuyến tiền liệt…