Vô sinh nam: Những vướng ngại!

Nhận thức về vô sinh nam ngày càng tốt. Ví dụ, như trong nghiên cứu khảo sát về “rào cản khi đến khám và điều trị về vô sinh nam” mới đây tại khoa Nam học BV. Bình Dân, khi đặt ra câu hỏi về yếu tố thời gian; hiện tại, nam giới không còn quan điểm “ trên 5 năm” mới gọi là vô sinh như trước đây, tỉ lệ phát hiện ra vấn đề ở giai đoạn 1, 2 năm rất cao. Tỉ lệ liên quan đến không biết về vấn đề vô sinh nam chỉ còn 27,9% so với vài năm về trước tỉ lệ nam giới định nghĩa “vô sinh nam trên 5 năm” chiếm 61,7%.

Tuy nhiên, những rào cản khi tiếp cận điều trị vô sinh nam như bệnh nhân nam vẫn còn những suy nghĩ: “vô sinh do phụ nữ, đàn ông nào cũng nghĩ vậy”, “tôi thường thấy vô sinh ở nữ, chú ý kỹ lắm mới thấy ở nam”, “nam xui lắm mới bị.” Từ những suy nghĩ như vậy, tìm kiếm nơi hỗ trợ đầu tiên của người bệnh nhân vô sinh nam không phải là BV. Từ Dũ hay BV. Bình Dân mà là ở những cơ sở y học cổ truyền chưa chính thống về điều trị vô sinh nam chiếm đến 60,4%. Điều này có thể làm chậm trễ thời gian điều trị và đôi khi các loại thuốc chưa đủ nghiên cứu để chứng minh hiệu quả sẽ đem lại những tác dụng ngược.

Bên cạnh đó, một thực tế đáng buồn là chỉ có 11% bệnh nhân được tư vấn về bệnh lý vô sinh nam bởi các nhân viên y tế địa phương. Do đó, điều này khá là nhạy cảm và vướng ngại trong định hướng chẩn đoán và điều trị vô sinh nam. Phần lớn bệnh nhân tiếp cận thông tin về vô sinh nam là từ người thân (48,7%), phương tiện truyền thông (46,7%).

Ngoài ra, bệnh nhân đến điều trị vô sinh nam thường than phiền thiếu sự hỗ trợ của hệ thống chăm sóc sức khỏe sinh sản do đó họ không nhận được thông tin cần thiết, hỗ trợ tâm lý, dẫn đến mất phương hướng trong điều trị.

Chỉ có 11% bệnh nhân được tư vấn về bệnh lý vô sinh nam bởi các nhân viên y tế địa phương

Chi phí điều trị cũng đang bị nhầm lẫn giữa chi phí điều trị vô sinh nam và chi phí điều trị thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Do đó, bệnh nhân nam bị vô sinh thường nghĩ chi phí điều trị giá rất cao, trong khi chi phí điều trị vô sinh nam như phẫu thuật thông nối đường dẫn tinh với kỹ thuật vi phẫu hiện tại trong BV. Bình Dân là từ 11 - 12 triệu đồng/ca. Còn chi phí điều trị IVF có thể lên tới 100 triệu đồng.

Điều trị vô sinh nam không phải không thể nâng cao tỉ lệ thành công, đạt được mục tiêu có thai của các cặp vợ chồng, mà còn vướng khá nhiều rào cản. Ví dụ, đối với những trường hợp phẫu thuật điều trị giãn tĩnh mạch tinh, ngày trước, tỉ lệ thành công khá thấp; nhưng hiện nay, tỉ lệ có thai tự nhiên trong vòng 6 tháng sau khi điều trị là 41,18%. Chi phí điều trị giãn tĩnh mạch tinh là 9 - 10 triệu đồng. Thực tế khác, bệnh nhân vô sinh nam thường đến các phòng khám tư nhân và sẽ bị đẩy giá lên tới 27 - 28 triệu đồng/ca.

Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), trong 100 cặp vợ chồng vô sinh, 40% do vợ, 30% do chồng, do cả hai là 20% và 10% không rõ nguyên nhân. Hiện tại, các nguyên nhân gây vô sinh nam như: vô sinh do tắc đường dẫn tinh, vô sinh do bất thường cơ quan sinh dục, giãn tĩnh mạch tinh, vô sinh do bất thường nhiễm sắc thể… Nhưng, hầu hết do bất thường về chất lượng tinh trùng. Vô sinh nam cũng chịu tác động bởi các yếu tố môi trường như hóa chất, tia xạ, kim loại nặng, nhiệt độ, thói quen xấu (thuốc lá, rượu bia, các chất gây nghiện…) cũng như nhiễm trùng tiết niệu.

Theo ThS.BS. MAI BÁ TIẾN DŨNG/SK&ĐS