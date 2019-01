Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến: Kỳ vọng năm 2019 sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực Dân số và Phát triển

Theo báo cáo tại Hội nghị, năm 2018, số trẻ em sinh ra giảm so với năm 2017, tỷ suất sinh thô giảm 0,3%o so với năm 2017, vượt chỉ tiêu 0,1%o được giao. Quy mô dân số nước ta là 94,7 triệu người, tăng thêm 1 triệu người so với năm 2017, tương đương tăng 1,07%.

Năm 2018 là năm thứ 12 liên tiếp, mức sinh thay thế tiếp tục được duy trì kể từ năm 2006 và ở mức 2,05 con/phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ.

Bên cạnh đó, chúng ta đã triển khai nhiều mô hình can thiệp về cơ cấu dân số, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình (SKSS/KHHGĐ) cho vị thành niên/thanh niên; kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh và chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.

Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến kỳ vọng năm 2019, công tác dân số sẽ gặt hái được nhiều thành công. Ảnh: Chí Cường

Ngoài ra, thiết lập và từng bước mở rộng mạng lưới tầm soát, chẩn đoán, điều trị bệnh, tật trước sinh và sơ sinh trên toàn quốc. Nhiều đề án, mô hình can thiệp được triển khai, nhiều sản phẩm, hàng hóa sức khỏe sinh sản mới đã được đưa vào chương trình dân số đã nhận được sự đồng thuận, đồng tình rất cao từ người dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác dân số năm 2018 cũng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức như: Kinh phí Chương trình mục tiêu bị cắt giảm nhiều; cơ chế, chính sách có nhiều thay đổi trong quá trình triển khai. Trong khi đó, tổ chức bộ máy ở địa phương xáo trộn, ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý cán bộ và hiệu quả công tác của cán bộ.

Do đó, năm vừa qua, chúng ta chỉ hoàn thành 3/5 chỉ tiêu cơ bản và 3/8 các chỉ tiêu về chuyên môn DS-KHHGĐ được giao. Trong đó, năm 2018, tỷ số giới tính khi sinh tăng nhanh và ở mức cao nhất từ trước đến nay.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Hà Anh

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Thứ trưởng thường trực Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến ghi nhận những nỗ lực mà ngành Dân số đã đạt được trong bối cảnh còn muôn vàn khó khăn, thách thức như hiện nay.

Theo Thứ trưởng Bộ Y tế, những nhiệm vụ về công tác dân số năm 2019 còn nặng nề hơn rất nhiều so với năm 2018. Do đó, Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến mong muốn, với tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, tập thể Tổng cục DS-KHHGĐ từ lãnh đạo đến các Vụ, đơn vị cùng nhau bàn bạc để đưa ra những phương hướng, kế hoạch và chiến lược triển khai bài bản, hợp lý trên cơ sở nguồn kinh phí hạn hẹp như hiện nay. Có như vậy, công tác dân số năm 2019 mới đạt được những kết quả khả quan.

“Với tinh thần quyết tâm cao, với những người có bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực này, tôi rất hy vọng và đặt nhiều kỳ vọng năm 2019 sẽ gặt hái được nhiều thành công trong lĩnh vực Dân số và Phát triển”, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến nhấn mạnh.

Thừa ủy quyền Chủ tịch nước, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nguyễn Văn Tân, nguyên Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ về những đóng góp cho sự nghiệp DS-KHHGĐ. Ảnh: Chí Cường

Thay mặt lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ, bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó Tổng cục trưởng bày tỏ sự biết ơn trước sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Bộ Y tế, đặc biệt là của Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến về công tác dân số trong thời gian vừa qua.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến, lãnh đạo Tổng cục DS-KHHGĐ hứa sẽ đoàn kết cán bộ, công nhân viên trong đơn vị để cố gắng hoàn thành những nhiệm vụ được giao cũng như để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 21 mà BCH Trung ương Đảng đã đề ra về công tác dân số trong tình hình mới.

Cũng tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Tân, nguyên Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục DS-KHHGĐ đã vinh dự được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất của Chủ tịch nước về những đóng góp to lớn cho công tác dân số trong thời gian vừa qua.

Một số chỉ tiêu cơ bản cần đạt được năm 2019 như: Mức giảm sinh bình quân năm 0,1%o; tỷ lệ tăng dân số 1,06%; tuổi thọ trung bình 73,6 tuổi; phấn đấu đưa tỷ số giới tính khi sinh về mức 114 bé trai/100 bé gái. Về các chỉ tiêu chuyên môn, phấn đấu đạt 68% tỷ lệ sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại; 45% bà mẹ mang thai được sàng lọc trước sinh; 70% trẻ em sinh ra được sàng lọc sơ sinh; giảm 15% số người chưa thành niên, thanh niên có thai ngoài ý muốn; phấn đấu 100% người cao tuổi có thẻ bảo hiểm y tế và tăng thêm 10% số người cao tuổi được khám sức khỏe định kỳ ít nhất 1 lần/năm.

Mai Thùy