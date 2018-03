Tác hại khôn lường khi quan hệ tình dục sớm

Quan hệ tình dục không phải là xấu, nhưng lứa tuổi vị thành niên, tuổi mới lớn chưa được trang bị đầy đủ kiến thức về sức khỏe tình dục thì “chuyện ấy” sẽ mang đến hậu quả khôn lường. Vì vậy, các chuyên gia trong lĩnh vực sức khỏe sinh sản khuyến cáo tốt nhất là không nên quan hệ tình dục trước tuổi 20 đối với nam và trước 18 tuổi đối với nữ.

Nam giới dưới 20 tuổi, nữ giới dưới 18 tuổi cơ thể chưa phát triển một cách hoàn thiện. Hơn nữa, về mặt tâm lý cũng chưa phát triển ổn định, chưa có sự chuẩn bị về thể chất, tâm lý, kiến thức sinh sản và giới tính nên quan hệ tình dục sớm sẽ dẫn đến những hậu quả khôn lường về sau.

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Đối với nữ: Cơ quan sinh dục của các bạn nữ ở tuổi dậy thì chưa hoàn thiện. Âm hộ và âm đạo rất yếu, tổ chức bề mặt âm đạo mỏng yếu, quan hệ tình dục sớm, không có kiến thức có thể khiến màng trinh rách nghiêm trọng và tổn thương âm đạo, ra nhiều máu, chức năng tự phòng ngừa của âm đạo bị giảm, do vậy rất dễ viêm nhiễm niệu đạo, âm hộ và âm đạo. Nếu không thể có kiến thức hoặc chủ quan, bệnh có thể lây lan diện rộng và gây biến chứng. Các bạn nữ khi quan hệ tình dục không dùng biện pháp tránh thai dễ dẫn đến mang thai ngoài ý muốn, việc nạo thai là điều khó tránh khỏi. Việc này không chỉ bất lợi cho sức khỏe mà còn ảnh hưởng đến tinh thần, dẫn tới hàng loạt hệ lụy khác như: viêm nhiễm, xuất huyết, thủng tử cung, dễ sẩy thai quen dạ sau này, thậm chí nguy cơ vô sinh khi trưởng thành là rất cao.

Quan hệ tình dục quá sớm khiến các bạn gái lo lắng, căng thẳng. Nỗi sợ mang thai, sợ bị phát hiện có thể dẫn đến khủng khoảng tinh thần… ảnh hưởng đến kết quả học tập, thái độ với bạn bè, người thân trong gia đình. Sự tập trung vào học tập lúc này sẽ không cao.

Đối với nam: Quan hệ tình dục sớm hoặc thủ dâm nhiều quá ở lứa tuổi mới lớn cũng là một trong những nguyên nhân gây vô sinh ở nam giới. Việc quan hệ sớm khiến bạn trai dễ mắc chứng rối loạn cương dương, xuất tinh sớm và nguy hiểm là mắc bệnh lây truyền qua đường tình dục, trong đó có HIV/AIDS.

Việc giới trẻ ngày nay yêu sớm, quan hệ tình dục sớm bên cạnh nguyên nhân sinh học do trẻ em dậy thì sớm hơn so với trước thì còn có nhiều nguyên nhân xã hội khác. Chẳng hạn như tác động từ các trang web đen, những bộ phim dành cho tuổi 18+…Ngày ngày tiếp xúc với những điều đó đã hình thành trong các em một nếp suy nghĩ: quan hệ tình dục là khám phá bản thân. Vì vậy, để các em hiểu rõ tác hại do quan hệ tình dục sớm thì rất cần sự giáo dục kiến thức giới tính từ trong nhà trường, ngay từ những ngày đầu đi học.

