Ngưng thuốc tránh thai đột ngột, cơ thể có phản ứng gì?

Ngoài những gì đã biết, việc ngưng dùng thuốc tránh thai đột ngột có thể để lại những triệu chứng không mong muốn dưới đây.

1. Kinh nguyệt nặng hơn và phát sinh chuột rút

Theo giáo sư lâm sàng, Mary Jane Minkin, khoa sản Đại học Y khoa Yale, Mỹ (YSM), rất nhiều phụ nữ dùng thuốc tránh thai để tránh những sự cố bất an sau khi khi mãn kinh. Nếu bị suy nhược chuột rút và có những chu kỳ kinh nguyệt bất thường trước khi dùng thuốc, thì sau khi ngưng thuốc, những sự cố này có thể tái phát. Lý do, nồng độ progesterone và estrogen tăng lên để phong bế quá trình rụng trứng. Đây chính là lý do làm cho nhiều phụ nữ cảm thấy tê đau, khó chịu trong thời gian kinh nguyệt xuất hiện trở lai.

2. Suy giảm trọng lượng cơ thể

Theo nghiên cứu mang tên Vis For Vagina của nữ tiến sĩ Alyssa Dweck, thì một phần ba số phụ nữ giảm trọng lượng, 1/3 tăng cân và 1/3 trọng lượng cơ thể không thay đổi khi dùng thuốc tránh thai. Hiện tượng tăng cân khi uống thuốc tránh thai là do hoóc-môn, chế độ ăn uống, hoặc do cơ thể giữ nước, hoặc cũng có thể thuốc tránh thai vẫn đang giai đoạn phát huy tác dụng.

Tuy nhiên, khi ngưng thuốc lại giảm cân (chủ yếu là do giảm nước). Ví dụ, dùng thuốc tránh thai dạng tiêm Depo-Provera có thể giản khoảng 2kg và đây cũng là loại thuốc gây tăng và giảm cân mạnh nhất trong số những loại thuốc tránh thai hiện đang được thương mại hóa.

3. Ngực thu nhỏ

Giống như tăng cân, việc dùng thuốc tránh thai có thể làm cho ngực căng đầy nhưng khi ngưng thuốc thì ngực lại giảm dần kích thước. Ngực phát triển là do tác động tăng giảm của progesterone và estrogen, tuy nhiên, điều này không xảy ra ở tất cả, có những phụ nữ không xuất hiện bất kỳ hiện tượng nào liên quan đến bộ ngực.

4. Cơ thể sản xuất nhiều tiết dịch hơn

Lý do, thuốc tránh thai ngăn chặn khả năng rụng trứng, vì vậy nó giúp cơ thể sản xuất tiết dịch ở âm đạo ít hơn. Điều này dễ hiểu, khi trứng rụng, cơ thể sản xuất nhiều chất tiết dịch, bởi đây là cơ chế tự nhiên giúp cho việc mang thai được dễ dàng. Và theo quy luật khi ngưng thuốc, cơ thể sẽ tăng “độ ẩm”, đặc biệt là gần đến ngày rụng trứng.

5. Ham muốn sex được cải thiện

Một trong những phàn nàn của nhiều phụ nữ có về thuốc tránh thai là nó giết chết ham muốn tình dục của họ. Tuy đúng nhưng chắc chắn không phải ai cũng bị ảnh hưởng, thậm chí có người ham muốn tình dục lại tăng cao hơn trước khi chưa dùng thuốc tránh thai. Lý do, kích thích tố chính là động lực.

Theo đó, một số phụ nữ có nồng độ testosterone thấp khi dùng thuốc tránh thai, và do không rụng trứng, nên ham muốn tình dục suy giảm. Một số người có thể bị khô âm đạo khi dùng thuốc tránh thai, nhưng khi ngưng thuốc thì những hiện tượng trên lại được phục hồi, thậm chí sau khi ngưng thuốc, ham muốn tình dục cao hơn để giúp phụ nữ sinh con, âu cũng là điều hợp với quy luật.

6. Triệu chứng hậu mãn kinh trầm trọng hơn

Theo nghiên cứu, nếu ai đó từng xuất hiện dấu hiệu mãn kinh như nhức đầu, căng ngực, thèm ăn, và các triệu chứng khác trước khi dùng thuốc, nay ngưng đột ngột thì các triệu chứng này sẽ tái phát và trở nên trầm trọng, vì vậy theo khuyến cáo của YSM mọi người nên tìm cách ứng phó bằng ăn uống, luyện tập. Không nên quá lo lắng, ủ rũ, mọi cái rồi sẽ trôi đi tốt đẹp.

7. Cảm giác được quá trình rụng trứng của cơ thể

Đối với một số phụ nữ, rụng trứng là sự xuất hiện khá rõ ràng trong từng tháng sau khi ngưng thuốc tránh thai. Ví dụ, cảm giác bứt rứt khó chịu trong một vài giờ mỗi ngày, tăng tiết âm đạo, thậm chí còn cảm thấy ham muốn tình dục trào dâng. Trong thực tế, đây là những dấu hiệu mà đa số phụ nữ mong muốn để gắng sinh con.

Tuy nhiên, nếu ngưng thuốc tránh thai và sự rụng trứng diễn ra trong nhiều năm liền, thì cảm giác đau lạ khi hành kinh đến sẽ xuất hiện, thậm chí có người còn xuất hiện cả dấu hiệu ra kinh lạ, gây sốc cho người trong cuộc.

8. Tái xuất hiện mụn trứng cá

Một số phụ nữ đã chọn cách dùng thuốc tránh thai để kiểm soát mụn trứng cá. Thật đáng buồn, một trong những nhược điểm của việc ngưng thuốc tránh thai đột ngột là làm cho trứng cá “phục hưng”.

Thông thường, khi đang uống thuốc tránh thai, hàm lượng testosterone của cơ thể giảm, nên hạn chế trứng cá nhưng khi ngưng thuốc, testosterone lại tăng nên trứng cá quay trở lại. Nếu phát triển mụn trứng cá trầm trọng, tốt nhất là đi khám bác sĩ da liễu để tìm giải pháp, hoặc áp dụng giai đoạn chuyển tiếp bằng thuốc để hạn chế trứng cá và những biến chứng không mong muốn có thể xảy ra.

9. Khả năng mang thai sớm

Một trong những điều mọi người có thể nhận biết rõ sau khi ngưng thuốc tránh thai là khả năng dễ dàng có thai trở lại, trừ khi người trong cuộc sử dụng một hình thức tránh thai dự phòng. Nếu đang sử dụng thuốc tránh thai, vòng tránh thai, hoặc thiết bị IUD, thì khả năng mang thai sẽ được phục hồi tức thì.

Tuy nhiên, nếu đang dùng nhóm thuốc tránh thai dạng tiêm Depo-Provera, có thể phải mất một vài tháng để cơ thể hồi phục và quen dần, trừ khi có phương pháp dự phòng, và thời gian phục hồi này cũng không thống nhất, mỗi người một khác.

Theo SK&ĐS