Nam thanh niên mắc bệnh hiếm vì quan hệ không mang "áo mưa"

Bác sĩ Tạ Thị Chà – Khoa Truyền nhiễm bệnh viện Việt Nam – Thụy Điển Uông Bí cho biết, qua thăm khám lâm sàng, các bác sĩ nhận thấy: miệng sáo rỉ dịch mủ trắng đục, số lượng ít, khớp gối phải sưng, nóng, đỏ, đau, hạn chế vận động. Các bác sĩ kết luận bệnh nhân mắc viêm khớp do lậu cầu.

Cũng theo BS. Chà viêm khớp do lậu được đặc trưng bởi tình trạng viêm khớp tiếp theo sau tình trạng nhiễm trùng đường tiết niệu- sinh dục do sinh hoạt tình dục không an toàn.

Bệnh khá hiếm gặp chỉ khoảng 3-5% , việc chẩn đoán bệnh rất dễ bị bỏ qua do dễ nhầm lẫn với bệnh viêm khớp thông thường nên cần khai thác kỹ bệnh sử. Nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời người bệnh sẽ bị nhiều biến chứng nguy hiểm như: gây biến dạng khớp, các ổ ủ phát triển mạnh sẽ dẫn tới nhiếm khuẩn huyết gây viêm cơ tim, suy đa tạng gây nguy hiểm đến tính mạng.

Viêm khớp do lậu cầu rất dễ nhầm lần với các bệnh viêm khớp thông thường

Sau 14 ngày điều trị với phác đồ cùng với các loại thuốc kháng sinh, giảm đau, chống viêm nhóm NSAID, giảm phù nề… người bệnh hết đái buốt, đái đục, hết sưng 2 khớp gối và đi lại bình thường. Được biết, đây là lần đầu tiên bệnh viện tiếp nhận và điều trị thành công cho trường hợp này.

Bệnh viêm khớp do lậu cầu là bệnh hiếm gặp và có nhiều biến chứng nguy hiểm nên cách tốt nhất là phòng bệnh và cần phát hiện bệnh sớm, điều trị đúng cách sẽ giúp người bệnh tránh những di chứng tại khớp. Các tốt nhất để phòng bệnh là sau khi quan hệ tình dục không an toàn có xuất hiện đái buốt, đái dắt, đái đục người bệnh cần tới ngay các cơ sở y tế gần nhất đề kiểm tra vì rất có thể bạn đã mắc bệnh lậu để có hướng điều trị kịp thời tránh những biến chứng có thể xảy ra.

Theo Sức khỏe và Đời sống