Xe khách lật trên quốc lộ, cả chục người bị thương

Chiều 21/7, Đại úy Phạm Văn Lực - Phó trạm trưởng trạm CSGT Diễn Châu (thuộc Phòng CSGT Công an tỉnh Nghệ An) cho biết, trên quốc lộ 1A, đoạn qua địa bàn xã Nghi Yên (Nghi Lộc, Nghệ An) xảy ra vụ tai nạn lật xe khách khiến nhiều người bị thương.

Theo thông tin ban đầu cho biết,, khoảng 17h chiều cùng ngày, chiếc xe khách giường nằm mang BKS: 22B - 005.30 do tài xế Nguyễn Mạnh Hà (trú Vĩnh Phúc) điều khiển lưu thông trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa phận xã Nghi Yên, chiếc xe khách này bị mất lái, lật nghiêng trên đường.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ tai nạn đã khiến hơn chục người trên xe khách bị thương, được người dân và những hành khách trên xe tìm cách đưa ra khỏi xe để đưa đi cấp cứu.

"Hiện còn nhiều người bị thương đang ở hiện trường. Tuy nhiên, do chỉ bị xây xát nhẹ nên những người này không vào bệnh viện. Chiếc xe này có thể do phanh gấp nên bị lật chứ không xảy ra va chạm với phương tiện nào khác", ông Trần Công Danh - Chủ tịch UBND xã Nghi Yên nói.

Chiếc xe khách lật nằm trên dải phân cách.

Tại hiện trường, chiếc xe khách lật nghiêng, hư hỏng nặng, đầu nằm lên giải phân cách giữa đường. Mặt kính vỡ nát khiến nhiều đồ đạc của hành khách rơi vương vãi ra đường.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều tiết giao thông, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Vụ tai nạn đã khiến cả chục người bị thương, trong đó có 4 người bị thương nặng.

Theo Trí thức trẻ