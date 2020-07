Hải Phòng thay đổi cách tiếp cận truyền thông để bảo vệ sức khỏe người dân

Sáng 9/7, tại thị trấn Cát Bà, Trung tâm Dân số - KHHGĐ huyện Cát Hải phối hợp với UBND huyện Cát Hải tổ chức kỷ niệm ngày Dân số thế giới 11/7 và sơ kết 6 tháng đầu năm 2020.



Tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Năm - Giám đốc TT Dân số - KHHHGĐ huyện Cát Hải thông tin những kết quả mà ngành dân số địa phương đã đạt được trong thời gian qua.

Bà Nguyễn Thị Năm - Giám đốc TT Dân số - KHHGĐ huyện Cát Hải thông tin tại hội nghị





Theo bà Năm, cùng với toàn thành phố, TT Dân số - KHHGĐ huyện Cát Hải đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu được giao. Cụ thể, duy trì mức giảm sinh, tỷ lệ phát triển dân số ổn định, bình quân 0,24%; tỷ lệ khám sàng lọc trước sinh và sơ sinh đạt gần 50% …"Trên thực tế, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" vẫn tồn tại, tình trạng Đảng viên sinh con thứ 3 vẫn xảy ra khiến cho công tác dân vận bị ảnh hưởng không nhỏ", bà Năm nhận định.

Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải - Hoàng Hồng Luân đánh giá, một trong những giải pháp để duy trì mức sinh và chất lượng sinh sản đó là thu hút được người dân tới các đơn vị công lập của ngành y tế làm dịch vụ KHHGĐ hay chăm sóc sức khỏe sinh sản. "Chúng ta đã thực hiện tốt việc liên kết và tổng hợp số liệu báo cáo trên địa bàn, cần tiếp tục cung cấp tốt hơn các hoạt động miễn phí, dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Đây là một cách để chủ động tình hình, thay đổi cách tiếp cận, cách tuyên truyền và dự báo được xu thế phát triển dân số của huyện đảo Cát Hải".

Phó chủ tịch UBND huyện Cát Hải Hoàng Hồng Luân đề nghị: "Phía Chi cục Dân số Hải Phòng tăng cường hơn nữa sự phối hợp với những trung tâm y tế (bao gồm cả phòng khám tư) đặt ở thành phố, tạo thành một kênh thông tin để khi có công dân của huyện đảo lên các đơn vị này thăm khám, huyện Cát Hải sẽ kịp thời nắm bắt được tình trạng sức khỏe của họ".

Bà Luân lấy ví dụ, trong dịch COVID-19, dù được bệnh viện Bạch Mai hay bệnh viện Việt Tiệp tiếp nhận nhưng nếu bệnh nhân là người của Cát Hải, danh sách này sẽ được chuyển về địa phương theo dõi cùng.

"Các đơn vị Phòng Y tế huyện, Trung tâm Y tế, TT Dân số phải có kế hoạch kiểm soát chặt chẽ và nâng cao chất lượng dịch vụ từ trạm y tế tới phòng khám tư nhân trong việc thực hiện KHHGĐ", bà Luân lưu ý.

Ông Lê Việt Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Hải Phòng đánh giá công tác DS -KHHGĐ huyện đảo Cát Hải

Trả lời kiến nghị của nữ Phó Chủ tịch UBND huyện Cát Hải, Phó Chi cục trưởng Chi cục Dân số Hải Phòng Lê Việt Hải nói: "Theo quy định, hàng tháng, các đơn vị khám chữa bệnh tư nhân báo cáo với phòng Y tế huyện, còn các Trung tâm Y tế phải báo cáo Sở Y tế số lượng bệnh nhân đến thăm khám tại đơn vị mình". Do vậy, theo ông Hải, Trung tâm Y tế không cần báo cáo với Chi cục Dân số.

"Các phòng khám tư ngoài báo cáo phòng Y tế huyện cũng cần thông tin cho Trung tâm Y tế huyện nắm được các trường hợp đến làm dịch vụ KHHGĐ hay chăm sóc sức khỏe sinh sản", ông Hải đề nghị.

Ông Hải cũng cho rằng, hiện nhiều địa phương đang hiểu sai về quy định mức sinh phù hợp giữa các vùng. Tại Cát Bà, mức sinh ổn định đảm bảo song hiện nhiều xã như Gia Luận, Việt Hải, Hiền Hào có số dân ít, trung bình từ 250 - 350 nhân khẩu nên mức sinh chỉ có 5-7 cháu/năm. Đó là sự gia tăng dân số tự nhiên, phù hợp, không cần can thiệp để gia tăng cơ học.

Hội nghị cũng được nghe những ý kiến đóng góp, đánh giá, xây dựng giải pháp xung quanh các hoạt động chăm sóc sức khỏe, nâng cao chất lượng sinh sản và duy trì mức sinh thay thế trong thời gian tới.

Bà Trần Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch quận Hải An đề nghị Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền.





Cùng ngày, tại quận Hải An, hội nghị tổng kết công tác DS - KHHGĐ trong 6 tháng đầu năm 2020 giữa đại dịch COVID-19 đã được TTYT quận báo cáo. Theo TTYT quận Hải An, dù 6 tháng đầu năm phải đối mặt với nhiều khó khăn trong đại dịch COVID-19 song công tác DS - KHHGĐ tại Quận Hải An vẫn đạt được những kết quả tích cực, tỉ suất sinh giữ ổn định, số gia đình sinh con thứ 3 giảm, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh và số phụ nữ thực hiện các biện pháp tránh thai hiện đại được tăng lên.

Một buổi tuyên truyền về bình đẳng giới cho thanh thiếu niên ở phường Đằng Hải





Ông Nguyễn Quang Vinh – Giám đốc Trung tâm DS – KHHGĐ Quận Hải An nhấn mạnh, trong thời gian qua, tỉ suất sinh trên địa bàn ổn định, tỉ lệ sinh con thứ 3 giảm, tỉ lệ sàng lọc trẻ trước sinh và sau sinh cao, tổng số người sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại đạt 90% kế hoạch năm. Tuy nhiên, thời gian qua công tác dân số tại địa bàn vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục trong thời gian tới. Cụ thể: tỷ suất sinh giới tính vẫn còn cao (118 bé trai/ 100 bé gái) điển hình như phường Đằng Lâm 159,2/100; chỉ tiêu một số biện pháp tránh thai lâm sàng đạt thấp như đặt dụng cụ tử cung, thuốc tiêm tránh thai; tỷ suất sinh vẫn tăng so với cùng kỳ năm 2019; số gia đình sinh con thứ 3 giảm 6 trường hợp so với năm 2019, chỉ còn 8 trường hợp nhưng có tới 4 trường hợp là Đảng viên.

Một buổi tuyên truyền phòng chống xâm hại tình dục do ban DS-KHHGĐ Đằng Hải tổ chức





Theo đánh giá của ông Vinh, những tồn tại trên một phần là do trong quá trình thực hiện chính sách DS-KHHĐ gặp phải nhiều khó khăn như: nguồn kinh phí chương trình mục tiêu y tế - dân số chưa được phân bổ, phụ cấp cho cộng tác viên dân số còn thấp (150.000 đồng/ người/ tháng), ảnh hưởng dịch COVID-19 (phụ cấp CTV chưa được phân bổ, dụng cụ y tế và thuốc men còn thiếu …).

Đóng góp ý kiến tại Hội nghị, đại diện phường Đằng Hải nêu quan điểm, đề nghị được bổ sung kinh phí cho chiến dịch DS-KHHGĐ, đồng thời tăng phụ cấp cho các cộng tác viên dân số trên địa bàn phường. Ý kiến trên nhanh chóng nhận được sự nhất trí của đại diện 8 phường trên địa bàn quận Hải An.

Đánh giá về công tác DS – KHHGĐ tại quận Hải An, bà Trần Thị Thu Hằng – Chi Cục trưởng Chi cục DS-KHHGĐ đã ghi nhận và biểu dương những kết quả tích cực của Quận Hải An đạt được trong 6 tháng đầu năm 2020 và đề nghị trung tâm y tế quận, các phường, ban ngành thời gian tới kết hợp chặt chẽ với quận để thực hiện tốt Chiến dịch truyền thông, tư vấn chuyên đề về chăm sóc sức khỏe sinh sản, KHHGĐ và các công tác khác; khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 6 tháng đầu năm và thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu còn lại trong 6 tháng cuối năm; Trung tâm dân số chủ động phối hợp với các ngành liên quan để thực hiện tốt kế hoạch 173 của Thành phố về thực hiện chính sách dân số giai đoạn 2020 – 2025 và định hướng đến năm 2030.

Về định hướng trong công tác DS-KHHGĐ Quận trong thời gian tới, bà Trần Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch quận Hải An đề nghị Ban chỉ đạo công tác DS-KHHGĐ cần làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động, đặc biệt là với đảng viên về vấn đề sinh con thứ 3; đặc biệt quan tâm đến đối tượng là phụ nữ, trẻ em; phổ biến kiến thức về sinh đẻ KHHGĐ đối với các em học sinh; đặc biệt quan tâm đến các đối tượng, hộ gia đình thuộc khu công nghiệp, khu trọ; làm tốt hơn nữa công tác khám chữa bệnh cho chị em phụ nữ trên địa bàn.

